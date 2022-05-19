https://ria.ru/20220519/apparaty-1789528308.html

Предприятия "Роскосмоса" будут производить аппараты КТ и МРТ

Предприятия "Роскосмоса" будут производить аппараты КТ и МРТ - РИА Новости, 19.05.2022

Предприятия "Роскосмоса" будут производить аппараты КТ и МРТ

Предприятия Роскосмоса в рамках диверсификации производства займутся производством медицинских аппаратов МРТ и КТ, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:51

2022-05-19T16:51

2022-05-19T16:51

россия

роскосмос

общество

здоровье - общество

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Предприятия Роскосмоса в рамках диверсификации производства займутся производством медицинских аппаратов МРТ и КТ, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Хотели бы сейчас заняться, конечно более серьезной техникой, такой, как скажем медоборудование МРТ, КТ", - сказал он на марафоне "Новые горизонты. Роль России в мире".Рогозин также напомнил, что предприятия Роскосмоса уже занимаются производством аппаратов ИВЛ и барокамер для новорожденных.

https://ria.ru/20211215/meditsina-1763779090.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, роскосмос, общество, здоровье - общество, дмитрий рогозин