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Предприятия "Роскосмоса" будут производить аппараты КТ и МРТ - РИА Новости, 19.05.2022
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Предприятия "Роскосмоса" будут производить аппараты КТ и МРТ
Предприятия "Роскосмоса" будут производить аппараты КТ и МРТ - РИА Новости, 19.05.2022
Предприятия "Роскосмоса" будут производить аппараты КТ и МРТ
Предприятия Роскосмоса в рамках диверсификации производства займутся производством медицинских аппаратов МРТ и КТ, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:51
2022-05-19T16:51
россия
роскосмос
общество
здоровье - общество
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Предприятия Роскосмоса в рамках диверсификации производства займутся производством медицинских аппаратов МРТ и КТ, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Хотели бы сейчас заняться, конечно более серьезной техникой, такой, как скажем медоборудование МРТ, КТ", - сказал он на марафоне "Новые горизонты. Роль России в мире".Рогозин также напомнил, что предприятия Роскосмоса уже занимаются производством аппаратов ИВЛ и барокамер для новорожденных.
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россия, роскосмос, общество, здоровье - общество, дмитрий рогозин
16:51 19.05.2022
 
Предприятия "Роскосмоса" будут производить аппараты КТ и МРТ

Рогозин заявил, что предприятия "Роскосмоса" будут производить аппараты КТ и МРТ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАппарат компьютерной томографии
Аппарат компьютерной томографии - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Предприятия Роскосмоса в рамках диверсификации производства займутся производством медицинских аппаратов МРТ и КТ, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Хотели бы сейчас заняться, конечно более серьезной техникой, такой, как скажем медоборудование МРТ, КТ", - сказал он на марафоне "Новые горизонты. Роль России в мире".
Рогозин также напомнил, что предприятия Роскосмоса уже занимаются производством аппаратов ИВЛ и барокамер для новорожденных.
Пациент во время обследования c помощью совмещенного позитронно-эмиссионного и комьютерного томографа - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря 2021, 09:24
Врачи за год воспользовались КТ-калькулятором более 16 тысяч раз
 
РоссияРоскосмосОбществоЗдоровье - ОбществоДмитрий Рогозин
 
 
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