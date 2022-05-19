https://ria.ru/20220519/apparaty-1789528308.html
Предприятия "Роскосмоса" будут производить аппараты КТ и МРТ
Предприятия "Роскосмоса" будут производить аппараты КТ и МРТ - РИА Новости, 19.05.2022
Предприятия "Роскосмоса" будут производить аппараты КТ и МРТ
Предприятия Роскосмоса в рамках диверсификации производства займутся производством медицинских аппаратов МРТ и КТ, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:51
2022-05-19T16:51
2022-05-19T16:51
россия
роскосмос
общество
здоровье - общество
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Предприятия Роскосмоса в рамках диверсификации производства займутся производством медицинских аппаратов МРТ и КТ, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Хотели бы сейчас заняться, конечно более серьезной техникой, такой, как скажем медоборудование МРТ, КТ", - сказал он на марафоне "Новые горизонты. Роль России в мире".Рогозин также напомнил, что предприятия Роскосмоса уже занимаются производством аппаратов ИВЛ и барокамер для новорожденных.
https://ria.ru/20211215/meditsina-1763779090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роскосмос, общество, здоровье - общество, дмитрий рогозин
Предприятия "Роскосмоса" будут производить аппараты КТ и МРТ
Рогозин заявил, что предприятия "Роскосмоса" будут производить аппараты КТ и МРТ