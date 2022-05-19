https://ria.ru/20220519/angara-1789538933.html

"Роскосмос" отправил все ракеты "Ангара" на космодром Плесецк

"Роскосмос" отправил все ракеты "Ангара" на космодром Плесецк - РИА Новости, 19.05.2022

"Роскосмос" отправил все ракеты "Ангара" на космодром Плесецк

Роскосмос отправил все ракеты "Ангара", заказанные Минобороны, на космодром Плесецк, они готовы, заявил журналистам в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:17

2022-05-19T17:17

2022-05-19T17:17

космос - риа наука

роскосмос

плесецк (космодром)

ангара (ракета)

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Роскосмос отправил все ракеты "Ангара", заказанные Минобороны, на космодром Плесецк, они готовы, заявил журналистам в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Ракеты все готовы, они уже находятся на космодроме Плесецк", - сказал Рогозин на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".Он отметил, что пока пуски ракет "Ангара" идут по линии Минобороны - именно военное ведомство выступает заказчиком. Пуски по линии самого "Роскосмоса" будут проходить с ракетой "Ангара-А5М" с форсированными двигателями РД-191М.Заказанные Минобороны ракеты, по словам Рогозина, будут впредь выводить полезную нагрузку, а не макеты, как в предыдущих испытательных пусках.

https://ria.ru/20211229/dvigatel-1766086785.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

космос - риа наука, роскосмос, плесецк (космодром), ангара (ракета), дмитрий рогозин