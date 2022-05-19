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"Роскосмос" отправил все ракеты "Ангара" на космодром Плесецк - РИА Новости, 19.05.2022
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"Роскосмос" отправил все ракеты "Ангара" на космодром Плесецк
"Роскосмос" отправил все ракеты "Ангара" на космодром Плесецк - РИА Новости, 19.05.2022
"Роскосмос" отправил все ракеты "Ангара" на космодром Плесецк
Роскосмос отправил все ракеты "Ангара", заказанные Минобороны, на космодром Плесецк, они готовы, заявил журналистам в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:17
2022-05-19T17:17
космос - риа наука
роскосмос
плесецк (космодром)
ангара (ракета)
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Роскосмос отправил все ракеты "Ангара", заказанные Минобороны, на космодром Плесецк, они готовы, заявил журналистам в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Ракеты все готовы, они уже находятся на космодроме Плесецк", - сказал Рогозин на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".Он отметил, что пока пуски ракет "Ангара" идут по линии Минобороны - именно военное ведомство выступает заказчиком. Пуски по линии самого "Роскосмоса" будут проходить с ракетой "Ангара-А5М" с форсированными двигателями РД-191М.Заказанные Минобороны ракеты, по словам Рогозина, будут впредь выводить полезную нагрузку, а не макеты, как в предыдущих испытательных пусках.
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космос - риа наука, роскосмос, плесецк (космодром), ангара (ракета), дмитрий рогозин
17:17 19.05.2022
 
"Роскосмос" отправил все ракеты "Ангара" на космодром Плесецк

Рогозин заявил, что "Роскосмос" отправил все ракеты "Ангара" на космодром Плесецк

© Фото : Минобороны РФРакета тяжелого класса Ангара А5
Ракета тяжелого класса Ангара А5 - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : Минобороны РФ
Ракета тяжелого класса Ангара А5. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Роскосмос отправил все ракеты "Ангара", заказанные Минобороны, на космодром Плесецк, они готовы, заявил журналистам в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Ракеты все готовы, они уже находятся на космодроме Плесецк", - сказал Рогозин на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".
Он отметил, что пока пуски ракет "Ангара" идут по линии Минобороны - именно военное ведомство выступает заказчиком. Пуски по линии самого "Роскосмоса" будут проходить с ракетой "Ангара-А5М" с форсированными двигателями РД-191М.
Заказанные Минобороны ракеты, по словам Рогозина, будут впредь выводить полезную нагрузку, а не макеты, как в предыдущих испытательных пусках.
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Космос - РИА НаукаРоскосмосПлесецк (космодром)Ангара (ракета)Дмитрий Рогозин
 
 
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