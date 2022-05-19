https://ria.ru/20220519/angara-1789538933.html
"Роскосмос" отправил все ракеты "Ангара" на космодром Плесецк
"Роскосмос" отправил все ракеты "Ангара" на космодром Плесецк - РИА Новости, 19.05.2022
"Роскосмос" отправил все ракеты "Ангара" на космодром Плесецк
Роскосмос отправил все ракеты "Ангара", заказанные Минобороны, на космодром Плесецк, они готовы, заявил журналистам в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:17
2022-05-19T17:17
2022-05-19T17:17
космос - риа наука
роскосмос
плесецк (космодром)
ангара (ракета)
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Роскосмос отправил все ракеты "Ангара", заказанные Минобороны, на космодром Плесецк, они готовы, заявил журналистам в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Ракеты все готовы, они уже находятся на космодроме Плесецк", - сказал Рогозин на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".Он отметил, что пока пуски ракет "Ангара" идут по линии Минобороны - именно военное ведомство выступает заказчиком. Пуски по линии самого "Роскосмоса" будут проходить с ракетой "Ангара-А5М" с форсированными двигателями РД-191М.Заказанные Минобороны ракеты, по словам Рогозина, будут впредь выводить полезную нагрузку, а не макеты, как в предыдущих испытательных пусках.
https://ria.ru/20211229/dvigatel-1766086785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, плесецк (космодром), ангара (ракета), дмитрий рогозин
"Роскосмос" отправил все ракеты "Ангара" на космодром Плесецк
Рогозин заявил, что "Роскосмос" отправил все ракеты "Ангара" на космодром Плесецк