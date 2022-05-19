https://ria.ru/20220519/anapa-1789404799.html
В Анапе мужчина сорвался со скалы и погиб
В Анапе мужчина сорвался со скалы и погиб - РИА Новости, 19.05.2022
В Анапе мужчина сорвался со скалы и погиб
Мужчина погиб в Анапе, упав с крутого склона горы недалеко от популярной у туристов лестницы к морю 800 ступеней", сообщает Анапский отряд краевой службы... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:19
2022-05-19T11:19
2022-05-19T11:19
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КРАСНОДАР, 19 мая – РИА Новости. Мужчина погиб в Анапе, упав с крутого склона горы недалеко от популярной у туристов лестницы к морю 800 ступеней", сообщает Анапский отряд краевой службы "Кубань-СПАС".Трагедия произошла 18 мая. Тело 41-летнего мужчины обнаружили жители поселка Супсех. Он сорвался со скалы, получил тяжелые травмы и скончался на месте.Фото с места происшествия на крутом скалистом склоне горы отряд опубликовал в своем Телеграм-канале."Район 800 ступеней. Спасатели Анапского отряда ("Кубань-СПАС" – ред.) произвели спуск погибшего с крутого склона горы", – говорится в комментарии к посту.Лестница в 800 ступеней в анапском поселке Супсех ведет со скалистого утеса к морю и пользуется популярностью у туристов и местных жителей.
https://ria.ru/20220501/gendirektor-1786437747.html
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новости - туризм, анапа, происшествия
В Анапе мужчина сорвался со скалы и погиб
В Анапе мужчина сорвался со скалы рядом с туристической лестницей "800 ступеней" и погиб
КРАСНОДАР, 19 мая – РИА Новости. Мужчина погиб в Анапе, упав с крутого склона горы недалеко от популярной у туристов лестницы к морю 800 ступеней", сообщает Анапский отряд краевой службы "Кубань-СПАС".
Трагедия произошла 18 мая. Тело 41-летнего мужчины обнаружили жители поселка Супсех. Он сорвался со скалы, получил тяжелые травмы и скончался на месте.
Фото с места происшествия на крутом скалистом склоне горы отряд опубликовал в своем Телеграм-канале.
"Район 800 ступеней. Спасатели Анапского отряда ("Кубань-СПАС" – ред.) произвели спуск погибшего с крутого склона горы", – говорится в комментарии к посту.
Лестница в 800 ступеней в анапском поселке Супсех ведет со скалистого утеса к морю и пользуется популярностью у туристов и местных жителей.