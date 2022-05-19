https://ria.ru/20220519/altay-1789456470.html

Дорогу до популярного у туристов Телецкого озера на Алтае отремонтируют

Дорогу до популярного у туристов Телецкого озера на Алтае отремонтируют - РИА Новости, 19.05.2022

Дорогу до популярного у туристов Телецкого озера на Алтае отремонтируют

Телецкий тракт до популярного у туристов озера появится в Горном Алтае, дорогу приведут в хорошее состояние до 2024 года, сообщил журналистам глава Республики... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:54

2022-05-19T13:54

2022-05-19T13:55

туризм

новости - туризм

юнеско

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

республика алтай

олег хорохордин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Телецкий тракт до популярного у туристов озера появится в Горном Алтае, дорогу приведут в хорошее состояние до 2024 года, сообщил журналистам глава Республики Алтай Олег Хорохордин."Мы передали трассу (до популярного у туристов Телецкого озера - прим.ред.) 154 километра на федеральный уровень и до 2024 года сделаем ее такой же, как Чуйский тракт, 35 километров сделали. Это сейчас ответвление (Чуйского тракта - ред), потом мы его переименуем в Телецкий тракт", – отметил глава региона.Телецкое озеро – одно из крупнейших и глубочайших озер в России. Находится в списке всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Дорога до популярной достопримечательнсти была передана Росавтодору в мае 2020 года.

https://ria.ru/20210928/altay-1750134894.html

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новости - туризм, юнеско, федеральное дорожное агентство (росавтодор), республика алтай, олег хорохордин