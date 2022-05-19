https://ria.ru/20220519/altay-1789456470.html
Дорогу до популярного у туристов Телецкого озера на Алтае отремонтируют
Дорогу до популярного у туристов Телецкого озера на Алтае отремонтируют - РИА Новости, 19.05.2022
Дорогу до популярного у туристов Телецкого озера на Алтае отремонтируют
Телецкий тракт до популярного у туристов озера появится в Горном Алтае, дорогу приведут в хорошее состояние до 2024 года, сообщил журналистам глава Республики... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:54
2022-05-19T13:54
2022-05-19T13:55
туризм
новости - туризм
юнеско
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
республика алтай
олег хорохордин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Телецкий тракт до популярного у туристов озера появится в Горном Алтае, дорогу приведут в хорошее состояние до 2024 года, сообщил журналистам глава Республики Алтай Олег Хорохордин."Мы передали трассу (до популярного у туристов Телецкого озера - прим.ред.) 154 километра на федеральный уровень и до 2024 года сделаем ее такой же, как Чуйский тракт, 35 километров сделали. Это сейчас ответвление (Чуйского тракта - ред), потом мы его переименуем в Телецкий тракт", – отметил глава региона.Телецкое озеро – одно из крупнейших и глубочайших озер в России. Находится в списке всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Дорога до популярной достопримечательнсти была передана Росавтодору в мае 2020 года.
https://ria.ru/20210928/altay-1750134894.html
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РИА Новости
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новости - туризм, юнеско, федеральное дорожное агентство (росавтодор), республика алтай, олег хорохордин
13:54 19.05.2022 (обновлено: 13:55 19.05.2022)
Дорогу до популярного у туристов Телецкого озера на Алтае отремонтируют
Дорогу до Телецкого озера на Алтае отремонтируют до 2024 года, заявили власти республики
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Телецкий тракт до популярного у туристов озера появится в Горном Алтае, дорогу приведут в хорошее состояние до 2024 года, сообщил журналистам глава Республики Алтай Олег Хорохордин.
"Мы передали трассу (до популярного у туристов Телецкого озера - прим.ред.) 154 километра на федеральный уровень и до 2024 года сделаем ее такой же, как Чуйский тракт, 35 километров сделали. Это сейчас ответвление (Чуйского тракта - ред), потом мы его переименуем в Телецкий тракт", – отметил глава региона.
Телецкое озеро – одно из крупнейших и глубочайших озер в России. Находится в списке всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Дорога до популярной достопримечательнсти была передана Росавтодору в мае 2020 года.