https://ria.ru/20220519/aktivy-1789422253.html
Великобритания заморозила активы трех российских авиакомпаний
Великобритания заморозила активы трех российских авиакомпаний - РИА Новости, 19.05.2022
Великобритания заморозила активы трех российских авиакомпаний
Великобритания ввела финансовые санкции против авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии", следует из опубликованного министерством иностранных... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:13
2022-05-19T12:13
2022-05-19T14:24
великобритания
экономика
россия
аэрофлот
уральские авиалинии
санкции в отношении россии
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ЛОНДОН, 19 мая - РИА Новости. Великобритания ввела финансовые санкции против авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии", следует из опубликованного министерством иностранных дел страны документа.Санкции предполагают заморозку активов.Основанием для ввода ограничений в британском МИД назвали то, что эти крупнейшие российские авиакомпании "получают выгоду и поддерживают правительство" России ведением бизнеса в стратегически важном секторе.
https://ria.ru/20220225/rosaviatsiya-1774942383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, экономика, россия, аэрофлот, уральские авиалинии, санкции в отношении россии
12:13 19.05.2022 (обновлено: 14:24 19.05.2022)
Великобритания заморозила активы трех российских авиакомпаний
Британия ввела санкции против авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии"