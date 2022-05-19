https://ria.ru/20220519/aktivy-1789422253.html

Великобритания заморозила активы трех российских авиакомпаний

Великобритания заморозила активы трех российских авиакомпаний - РИА Новости, 19.05.2022

Великобритания заморозила активы трех российских авиакомпаний

Великобритания ввела финансовые санкции против авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии", следует из опубликованного министерством иностранных... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:13

2022-05-19T12:13

2022-05-19T14:24

великобритания

экономика

россия

аэрофлот

уральские авиалинии

санкции в отношении россии

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ЛОНДОН, 19 мая - РИА Новости. Великобритания ввела финансовые санкции против авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии", следует из опубликованного министерством иностранных дел страны документа.Санкции предполагают заморозку активов.Основанием для ввода ограничений в британском МИД назвали то, что эти крупнейшие российские авиакомпании "получают выгоду и поддерживают правительство" России ведением бизнеса в стратегически важном секторе.

https://ria.ru/20220225/rosaviatsiya-1774942383.html

великобритания

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

великобритания, экономика, россия, аэрофлот, уральские авиалинии, санкции в отношении россии