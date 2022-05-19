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Великобритания заморозила активы трех российских авиакомпаний - РИА Новости, 19.05.2022
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Великобритания заморозила активы трех российских авиакомпаний
Великобритания заморозила активы трех российских авиакомпаний - РИА Новости, 19.05.2022
Великобритания заморозила активы трех российских авиакомпаний
Великобритания ввела финансовые санкции против авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии", следует из опубликованного министерством иностранных... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:13
2022-05-19T14:24
великобритания
экономика
россия
аэрофлот
уральские авиалинии
санкции в отношении россии
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ЛОНДОН, 19 мая - РИА Новости. Великобритания ввела финансовые санкции против авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии", следует из опубликованного министерством иностранных дел страны документа.Санкции предполагают заморозку активов.Основанием для ввода ограничений в британском МИД назвали то, что эти крупнейшие российские авиакомпании "получают выгоду и поддерживают правительство" России ведением бизнеса в стратегически важном секторе.
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великобритания, экономика, россия, аэрофлот, уральские авиалинии, санкции в отношении россии
12:13 19.05.2022 (обновлено: 14:24 19.05.2022)
 
Великобритания заморозила активы трех российских авиакомпаний

Британия ввела санкции против авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии"

© Фото : Анастасия КабановаСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии" заходит на посадку
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии заходит на посадку - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : Анастасия Кабанова
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" заходит на посадку. Архивное фото
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ЛОНДОН, 19 мая - РИА Новости. Великобритания ввела финансовые санкции против авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии", следует из опубликованного министерством иностранных дел страны документа.
Санкции предполагают заморозку активов.
Основанием для ввода ограничений в британском МИД назвали то, что эти крупнейшие российские авиакомпании "получают выгоду и поддерживают правительство" России ведением бизнеса в стратегически важном секторе.
Самолет - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 06:53
Россия пригрозила Британии ответными мерами за санкции против "Аэрофлота"
 
ВеликобританияЭкономикаРоссияАэрофлотУральские авиалинииСанкции в отношении России
 
 
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