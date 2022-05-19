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Леонид Агутин ответил на слухи о своем бегстве из страны
Леонид Агутин ответил на слухи о своем бегстве из страны - РИА Новости, 19.05.2022
Леонид Агутин ответил на слухи о своем бегстве из страны
Леонид Агутин ответил на слухи о своем бегстве из страны. Ранее в социальных сетях появилась информация, что он вместе с супругой уехал из России. Певец назвал... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:23
2022-05-19T12:23
2022-05-19T12:23
шоубиз
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леонид агутин
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Леонид Агутин ответил на слухи о своем бегстве из страны. Ранее в социальных сетях появилась информация, что он вместе с супругой уехал из России. Певец назвал людей, распространяющих подобные домыслы "хайпожорами".Он добавил, что не желает оправдываться и "метать бисер".Он также прикрепил ссылку на публикацию своей фан-группы, в которой говорится, что исполнители большую часть времени живут в России, Леонид сейчас занимается подготовкой к летнему детскому музыкальному форуму, а Анжелика недавно участвовала в Тотальном диктанте в Музее Москвы.Ранее Лев Лещенко выразил уверенность, что Алла Пугачева и Максим Галкин не планируют надолго задерживаться в Израиле и должны вернуться в Россию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, леонид агутин, анжелика варум (мария варум), шоу-бизнес
Леонид Агутин ответил на слухи о своем бегстве из страны
Леонид Агутин ответил на слухи о своем бегстве с Анжеликой Варум из России
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Леонид Агутин ответил на слухи о своем бегстве из страны. Ранее в социальных сетях появилась информация, что он вместе с супругой уехал из России. Певец назвал людей, распространяющих подобные домыслы "хайпожорами".
"В тяжелые времена тектонических сдвигов и перемен, всегда найдутся бескомпромиссные хайпожоры, которые воспринимают это время, как свой шанс прославиться, заработать очки, в виде просмотров и лайков. Любым способом. Врут, подтасовывают, разжигают, играют на самом животрепещущем, сочиняя свою историю", – написал музыкант.
Он добавил, что не желает оправдываться и "метать бисер".
"Не хочу сам комментировать, вступать в полемику, оправдываться (ибо не в чем), суетиться и "метать бисер", – заключил артист.
Он также прикрепил ссылку на публикацию своей фан-группы, в которой говорится, что исполнители большую часть времени живут в России, Леонид сейчас занимается подготовкой к летнему детскому музыкальному форуму, а Анжелика недавно участвовала в Тотальном диктанте в Музее Москвы.
Ранее Лев Лещенко выразил
уверенность, что Алла Пугачева и Максим Галкин не планируют надолго задерживаться в Израиле и должны вернуться в Россию.