https://ria.ru/20220519/agutin-1789421854.html

Леонид Агутин ответил на слухи о своем бегстве из страны

Леонид Агутин ответил на слухи о своем бегстве из страны - РИА Новости, 19.05.2022

Леонид Агутин ответил на слухи о своем бегстве из страны

Леонид Агутин ответил на слухи о своем бегстве из страны. Ранее в социальных сетях появилась информация, что он вместе с супругой уехал из России. Певец назвал... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:23

2022-05-19T12:23

2022-05-19T12:23

шоубиз

знаменитости

леонид агутин

анжелика варум (мария варум)

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761969815_0:148:3116:1901_1920x0_80_0_0_0a06e88262eeb8ecf2fbe937aad668da.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Леонид Агутин ответил на слухи о своем бегстве из страны. Ранее в социальных сетях появилась информация, что он вместе с супругой уехал из России. Певец назвал людей, распространяющих подобные домыслы "хайпожорами".Он добавил, что не желает оправдываться и "метать бисер".Он также прикрепил ссылку на публикацию своей фан-группы, в которой говорится, что исполнители большую часть времени живут в России, Леонид сейчас занимается подготовкой к летнему детскому музыкальному форуму, а Анжелика недавно участвовала в Тотальном диктанте в Музее Москвы.Ранее Лев Лещенко выразил уверенность, что Алла Пугачева и Максим Галкин не планируют надолго задерживаться в Израиле и должны вернуться в Россию.

https://ria.ru/20220517/pugacheva-1788962527.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, леонид агутин, анжелика варум (мария варум), шоу-бизнес