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Леонид Агутин ответил на слухи о своем бегстве из страны - РИА Новости, 19.05.2022
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Шоубиз
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Леонид Агутин ответил на слухи о своем бегстве из страны
Леонид Агутин ответил на слухи о своем бегстве из страны - РИА Новости, 19.05.2022
Леонид Агутин ответил на слухи о своем бегстве из страны
Леонид Агутин ответил на слухи о своем бегстве из страны. Ранее в социальных сетях появилась информация, что он вместе с супругой уехал из России. Певец назвал... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:23
2022-05-19T12:23
шоубиз
знаменитости
леонид агутин
анжелика варум (мария варум)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Леонид Агутин ответил на слухи о своем бегстве из страны. Ранее в социальных сетях появилась информация, что он вместе с супругой уехал из России. Певец назвал людей, распространяющих подобные домыслы "хайпожорами".Он добавил, что не желает оправдываться и "метать бисер".Он также прикрепил ссылку на публикацию своей фан-группы, в которой говорится, что исполнители большую часть времени живут в России, Леонид сейчас занимается подготовкой к летнему детскому музыкальному форуму, а Анжелика недавно участвовала в Тотальном диктанте в Музее Москвы.Ранее Лев Лещенко выразил уверенность, что Алла Пугачева и Максим Галкин не планируют надолго задерживаться в Израиле и должны вернуться в Россию.
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знаменитости, леонид агутин, анжелика варум (мария варум), шоу-бизнес
12:23 19.05.2022
 
Леонид Агутин ответил на слухи о своем бегстве из страны

Леонид Агутин ответил на слухи о своем бегстве с Анжеликой Варум из России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРоссийская Национальная музыкальная премия "Виктория"
Российская Национальная музыкальная премия Виктория - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Леонид Агутин ответил на слухи о своем бегстве из страны. Ранее в социальных сетях появилась информация, что он вместе с супругой уехал из России. Певец назвал людей, распространяющих подобные домыслы "хайпожорами".

"В тяжелые времена тектонических сдвигов и перемен, всегда найдутся бескомпромиссные хайпожоры, которые воспринимают это время, как свой шанс прославиться, заработать очки, в виде просмотров и лайков. Любым способом. Врут, подтасовывают, разжигают, играют на самом животрепещущем, сочиняя свою историю", – написал музыкант.

Он добавил, что не желает оправдываться и "метать бисер".

"Не хочу сам комментировать, вступать в полемику, оправдываться (ибо не в чем), суетиться и "метать бисер", – заключил артист.

Он также прикрепил ссылку на публикацию своей фан-группы, в которой говорится, что исполнители большую часть времени живут в России, Леонид сейчас занимается подготовкой к летнему детскому музыкальному форуму, а Анжелика недавно участвовала в Тотальном диктанте в Музее Москвы.
Ранее Лев Лещенко выразил уверенность, что Алла Пугачева и Максим Галкин не планируют надолго задерживаться в Израиле и должны вернуться в Россию.
Фотография, опубликованная Максимом Галкиным
17 мая, 11:10Шоубиз
Пугачева провела вечер в компании Макаревича и Гребенщикова
 
ШоубизЗнаменитостиЛеонид АгутинАнжелика Варум (Мария Варум)Шоу-бизнес
 
 
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