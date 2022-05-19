https://ria.ru/20220519/afon-1789423003.html

МИД Греции не ответил на вопрос о высылке русских монахов из Афона

МИД Греции не ответил на вопрос о высылке русских монахов из Афона - РИА Новости, 19.05.2022

МИД Греции не ответил на вопрос о высылке русских монахов из Афона

Официальный представитель министерства иностранных дел Греции Александрос Папаиоанну сказал, что пока ничего не может сказать о возможной высылке русских... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:15

2022-05-19T12:15

2022-05-19T12:15

афон (гора)

греция

московский патриархат

русская православная церковь

монахи

мид греции‎

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АФИНЫ, 19 мая - РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел Греции Александрос Папаиоанну сказал, что пока ничего не может сказать о возможной высылке русских монахов из Афона.В последние недели в греческих СМИ постоянно появляются публикации о том, что Афон якобы стал "гнездом русских агентов", что через Афон якобы "отмывают деньги, поставляют оружие". В информационной кампании участвуют и европейские СМИ. Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал материал, в котором утверждает, что в Греции якобы ведется расследование "преступной деятельности российских олигархов" на Афоне. Издание заявляет, что ознакомилось "с секретным докладом о преступной деятельности прокремлевских монахов на горе Афон". Кто именно является авторами доклада, не указывается.По сообщениям некоторых греческих СМИ, накануне предстоящей 27-29 мая поездки Константинопольского патриарха Варфоломея на Афон готовится высылка ряда русских монахов.На брифинге в МИД один из журналистов сказал, что Святая Гора Афон находится в ведении министерства иностранных дел Греции, и поинтересовался, есть ли вероятность высылки русских монахов после недавних событий монастыре Эсфигмен.Ранее секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата священник Димитрий Сафонов заявил, что Русская православная церковь опасается полицейских акций против русских монахов святой горы Афон. По его словам, "идет тотальная война... против канонического православия".Как заявил РИА Новости генеральный директор аналитического центра "Катехон" Михаил Якушев, публикация Bild лжива и направлена на раскол в мировом православии на фоне украинских событий.Святая гора Афон является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греции. Юрисдикционно Афон относится к Константинопольскому патриархату, но при этом имеет административную независимость от него и внутреннюю самостоятельность. Решения в Афонской монашеской республике принимаются 20 монастырями, представители которых составляют управляющий орган Священный кинот.

https://ria.ru/20220517/gretsiya-1788933959.html

https://ria.ru/20220517/vysylka-1788974178.html

афон (гора)

греция

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

афон (гора), греция, московский патриархат, русская православная церковь, монахи, мид греции‎