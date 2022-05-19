Лихачев прокомментировал решение Финляндии разорвать контракт на АЭС
Глава "Росатома" Лихачев назвал решение Финляндии разорвать контракт на АЭС странным
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал "странным" решение Финляндии разорвать контракт на строительство с участием России АЭС "Ханхикиви-1" и пообещал, что российская сторона будет с этим разбираться.
"Мы действительно получили странное письмо от финского заказчика, что проект закрывается", - сказал Лихачев, выступая в четверг на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание". "Мы будем с этим разбираться", - пообещал Лихачев.
Формально "Росатом" с этой стройки не ушел, отметил глава госкорпорации.
Решение финской стороны прекратить сотрудничество с "Росатомом" по строительству АЭС политизировано, на Хельсинки было оказано давление из-за рубежа, заявила накануне официальный представитель МИД Мария Захарова.
Финская проектная компания Fennovoima ранее расторгла контракт с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступала финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" выступала компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project после этого сообщила, что считает расторжение контракта необоснованным и требует компенсации.
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