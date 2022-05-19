https://ria.ru/20220519/aes-1789471640.html

Лихачев прокомментировал решение Финляндии разорвать контракт на АЭС

Лихачев прокомментировал решение Финляндии разорвать контракт на АЭС - РИА Новости, 19.05.2022

Лихачев прокомментировал решение Финляндии разорвать контракт на АЭС

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал "странным" решение Финляндии разорвать контракт на строительство с участием России АЭС... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:24

2022-05-19T14:24

2022-05-19T14:24

экономика

финляндия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "ханхикиви-1"

fennovoima

алексей лихачев

новости - ядерные технологии

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал "странным" решение Финляндии разорвать контракт на строительство с участием России АЭС "Ханхикиви-1" и пообещал, что российская сторона будет с этим разбираться."Мы действительно получили странное письмо от финского заказчика, что проект закрывается", - сказал Лихачев, выступая в четверг на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание". "Мы будем с этим разбираться", - пообещал Лихачев.Формально "Росатом" с этой стройки не ушел, отметил глава госкорпорации.Решение финской стороны прекратить сотрудничество с "Росатомом" по строительству АЭС политизировано, на Хельсинки было оказано давление из-за рубежа, заявила накануне официальный представитель МИД Мария Захарова.Финская проектная компания Fennovoima ранее расторгла контракт с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступала финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" выступала компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project после этого сообщила, что считает расторжение контракта необоснованным и требует компенсации.

https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html

финляндия

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Ольга Фомченкова

экономика, финляндия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "ханхикиви-1", fennovoima, алексей лихачев, новости - ядерные технологии