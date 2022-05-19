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Абрамченко не видит оснований для прекращения экспорта продовольствия - РИА Новости, 19.05.2022
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Абрамченко не видит оснований для прекращения экспорта продовольствия
Абрамченко не видит оснований для прекращения экспорта продовольствия - РИА Новости, 19.05.2022
Абрамченко не видит оснований для прекращения экспорта продовольствия
Нет никаких оснований говорить, что РФ прекратит экспортировать продовольствие, нет причин для беспокойства, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T21:58
2022-05-19T22:42
экономика
здоровье - общество
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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Нет никаких оснований говорить, что РФ прекратит экспортировать продовольствие, нет причин для беспокойства, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."РФ всегда была крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции, конечно, излишки мы настроены продавать, на это настроен наш агропромышленный комплекс, мы вкладывали большие инвестиции в агропромышленный комплекс как раз для того, чтобы накормить себя и излишки реализовывать за рубеж", - сказала Абрамченко журналистам.По ее словам, бюджет на продовольствии получает средств больше, чем по некоторым другим направлениям."В 2014 году, когда были приняты первые решения главы государства Владимира Путина, что в отношении недружественных стран мы закрываем поставки продовольствия по определенной номенклатуре, вот это решение, тоже было сначала воспринято с тревогой, журналистами в том числе, но потом оказалось, что это было мудрейшее решение и правильное, это дало такой толчок развитию нашему сельскому хозяйству, нашей пищевой и перерабатывающей промышленности", - сказала Абрамченко."Вы знаете, что мы на продовольствии получаем средств в бюджет, в том числе на экспорте продовольствия больше, чем по некоторым другим направлениям, говорить о том, что мы прекратим это делать, я не вижу никаких оснований. Да, наверное, поменяются маршруты, да, мы будем искать новые возможности в новых государствах… поэтому мир большой, в мире много населения, это население привыкло к качественным российским товарам, в том числе к российскому продовольствию, интерес к российскому продовольствию растёт и не вижу никаких причин для беспокойства", - подчеркнула Абрамченко.
https://ria.ru/20220519/mid-1789593313.html
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экономика, здоровье - общество
21:58 19.05.2022 (обновлено: 22:42 19.05.2022)
 
Абрамченко не видит оснований для прекращения экспорта продовольствия

Вице-премьер России Абрамченко: нет оснований для прекращения экспорта продовольствия

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Нет никаких оснований говорить, что РФ прекратит экспортировать продовольствие, нет причин для беспокойства, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"РФ всегда была крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции, конечно, излишки мы настроены продавать, на это настроен наш агропромышленный комплекс, мы вкладывали большие инвестиции в агропромышленный комплекс как раз для того, чтобы накормить себя и излишки реализовывать за рубеж", - сказала Абрамченко журналистам.
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По ее словам, бюджет на продовольствии получает средств больше, чем по некоторым другим направлениям.
"В 2014 году, когда были приняты первые решения главы государства Владимира Путина, что в отношении недружественных стран мы закрываем поставки продовольствия по определенной номенклатуре, вот это решение, тоже было сначала воспринято с тревогой, журналистами в том числе, но потом оказалось, что это было мудрейшее решение и правильное, это дало такой толчок развитию нашему сельскому хозяйству, нашей пищевой и перерабатывающей промышленности", - сказала Абрамченко.
"Вы знаете, что мы на продовольствии получаем средств в бюджет, в том числе на экспорте продовольствия больше, чем по некоторым другим направлениям, говорить о том, что мы прекратим это делать, я не вижу никаких оснований. Да, наверное, поменяются маршруты, да, мы будем искать новые возможности в новых государствах… поэтому мир большой, в мире много населения, это население привыкло к качественным российским товарам, в том числе к российскому продовольствию, интерес к российскому продовольствию растёт и не вижу никаких причин для беспокойства", - подчеркнула Абрамченко.
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