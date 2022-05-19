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Австралийские аборигены настаивают на признании их первыми жителями страны - РИА Новости, 19.05.2022
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Австралийские аборигены настаивают на признании их первыми жителями страны
Австралийские аборигены настаивают на признании их первыми жителями страны - РИА Новости, 19.05.2022
Австралийские аборигены настаивают на признании их первыми жителями страны
Коренные жители Австралии просят главные политические партии страны провести референдум, чтобы аборигены смогли активнее участвовать в австралийской... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:34
2022-05-19T12:34
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Коренные жители Австралии просят главные политические партии страны провести референдум, чтобы аборигены смогли активнее участвовать в австралийской парламентской системе, сообщает в четверг новозеландский телеканал 1News.В преддверии намеченных на 21 мая выборов в Австралии аборигены предлагают австралийцам проголосовать по вопросу о том, признавать ли официально в конституции страны существование коренного населения, то есть "первых жителей" континента.Данные австралийского телеканала ABC свидетельствуют, что более 73% жителей Австралии "твердо" или "в какой-то степени" согласны с тем, что в конституции нужны поправки, чтобы аборигены получили более "громкий голос" в политике.В 2019 году, когда в последний раз проводились выборы в Австралии, в поддержку прав аборигенов высказались 64% населения.Правящая в Австралии либерал-национальная коалиция заверяет, что "остается приверженной" идее референдума по признанию коренного населения в конституции, но только при достижении "консенсуса" и тогда, когда "будет больше шансов на успех" такого голосования.Вместе с тем, лейбористская оппозиция в Австралии, как отмечает 1News, объявила референдум "приоритетным вопросом" и выступает за его проведение в будущем по случаю "Дня Австралии" 26 января в качестве символа единства.А пока местный парламент Северной территории Австралии, где компактно проживают общины аборигенов, принял закон, впервые за 15 лет отменяющий запрет на продажу алкоголя в отдаленных поселениях.Как сообщил телеканал ABC, "сухой закон" прекратит действие в июле. Вместо него племенам аборигенов будет предоставлено право самим выбирать, разрешать ли на месте продажу спиртного.
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в мире, австралия, новая зеландия
12:34 19.05.2022
 
Австралийские аборигены настаивают на признании их первыми жителями страны

Австралийские аборигены настаивают на референдуме о признании их первыми жителями страны

© Фото : Peter Veth, Balanggarra AboriginalДревнейший наскальный рисунок в Австралии, имеющий возраст 17300 лет
Древнейший наскальный рисунок в Австралии, имеющий возраст 17300 лет - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : Peter Veth, Balanggarra Aboriginal
Древнейший наскальный рисунок в Австралии, имеющий возраст 17300 лет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Коренные жители Австралии просят главные политические партии страны провести референдум, чтобы аборигены смогли активнее участвовать в австралийской парламентской системе, сообщает в четверг новозеландский телеканал 1News.
В преддверии намеченных на 21 мая выборов в Австралии аборигены предлагают австралийцам проголосовать по вопросу о том, признавать ли официально в конституции страны существование коренного населения, то есть "первых жителей" континента.
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Данные австралийского телеканала ABC свидетельствуют, что более 73% жителей Австралии "твердо" или "в какой-то степени" согласны с тем, что в конституции нужны поправки, чтобы аборигены получили более "громкий голос" в политике.
В 2019 году, когда в последний раз проводились выборы в Австралии, в поддержку прав аборигенов высказались 64% населения.
Правящая в Австралии либерал-национальная коалиция заверяет, что "остается приверженной" идее референдума по признанию коренного населения в конституции, но только при достижении "консенсуса" и тогда, когда "будет больше шансов на успех" такого голосования.
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Вместе с тем, лейбористская оппозиция в Австралии, как отмечает 1News, объявила референдум "приоритетным вопросом" и выступает за его проведение в будущем по случаю "Дня Австралии" 26 января в качестве символа единства.
А пока местный парламент Северной территории Австралии, где компактно проживают общины аборигенов, принял закон, впервые за 15 лет отменяющий запрет на продажу алкоголя в отдаленных поселениях.
Как сообщил телеканал ABC, "сухой закон" прекратит действие в июле. Вместо него племенам аборигенов будет предоставлено право самим выбирать, разрешать ли на месте продажу спиртного.
 
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