Мединский: Польша заберет западные земли Украины при первой возможности
Помощник президента Мединский: Польша заберет западные земли Украины при первом же случае
Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Один из "друзей" Украины - Польша - при первом же удобном случае "отгрызет" у неё западноукраинские территории, считает помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Мы понимаем, что один из центров принятия решений (у Киева - ред.) - их западные друзья. Но это такие друзья, что и врагов не нужно. Зная историю, я ни секунду не сомневаюсь, что их "друг" Польша при первом же удобном случае "отгрызет" у Украины заподноукраинские территории", - сказал Мединский на просветительском марафоне "Новые горизонты".
В конце апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР. По словам Нарышкина, "миротворческий контингент" Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с ВС России минимальна.
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин назвал в Twitter эти заявления "ложными". Жарин утверждал, что целью распространения такой информации является якобы подрыв сотрудничества Польши и Украины. В ответ СВР сообщила, что заявление Нарышкина основано на разведывательных данных от нескольких надежных источников.
В начале мая президент Польши Анжей Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной "больше не будет", а также что народы двух стран смогут жить вместе, "отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу". Поляки провозгласили раздел этой страны, Западная Украина будет желанным приобретением для Польши под завесой красивых слов о вечном братстве, заявил на это зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.