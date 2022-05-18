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Мединский: Польша заберет западные земли Украины при первой возможности - РИА Новости, 18.05.2022
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Мединский: Польша заберет западные земли Украины при первой возможности
Мединский: Польша заберет западные земли Украины при первой возможности - РИА Новости, 18.05.2022
Мединский: Польша заберет западные земли Украины при первой возможности
Один из "друзей" Украины - Польша - при первом же удобном случае "отгрызет" у неё западноукраинские территории, считает помощник президента РФ Владимир... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:04
2022-05-18T18:04
в мире
сергей нарышкин
дмитрий медведев
украина
польша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Один из "друзей" Украины - Польша - при первом же удобном случае "отгрызет" у неё западноукраинские территории, считает помощник президента РФ Владимир Мединский."Мы понимаем, что один из центров принятия решений (у Киева - ред.) - их западные друзья. Но это такие друзья, что и врагов не нужно. Зная историю, я ни секунду не сомневаюсь, что их "друг" Польша при первом же удобном случае "отгрызет" у Украины заподноукраинские территории", - сказал Мединский на просветительском марафоне "Новые горизонты".В конце апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР. По словам Нарышкина, "миротворческий контингент" Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с ВС России минимальна.Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин назвал в Twitter эти заявления "ложными". Жарин утверждал, что целью распространения такой информации является якобы подрыв сотрудничества Польши и Украины. В ответ СВР сообщила, что заявление Нарышкина основано на разведывательных данных от нескольких надежных источников.В начале мая президент Польши Анжей Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной "больше не будет", а также что народы двух стран смогут жить вместе, "отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу". Поляки провозгласили раздел этой страны, Западная Украина будет желанным приобретением для Польши под завесой красивых слов о вечном братстве, заявил на это зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
https://ria.ru/20220517/pomosch-1789096731.html
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в мире, сергей нарышкин, дмитрий медведев, украина, польша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы рф, россия, владимир мединский, анджей дуда
18:04 18.05.2022
 
Мединский: Польша заберет западные земли Украины при первой возможности

Помощник президента Мединский: Польша заберет западные земли Украины при первом же случае

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Один из "друзей" Украины - Польша - при первом же удобном случае "отгрызет" у неё западноукраинские территории, считает помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Мы понимаем, что один из центров принятия решений (у Киева - ред.) - их западные друзья. Но это такие друзья, что и врагов не нужно. Зная историю, я ни секунду не сомневаюсь, что их "друг" Польша при первом же удобном случае "отгрызет" у Украины заподноукраинские территории", - сказал Мединский на просветительском марафоне "Новые горизонты".
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 18:20
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В конце апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР. По словам Нарышкина, "миротворческий контингент" Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с ВС России минимальна.
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин назвал в Twitter эти заявления "ложными". Жарин утверждал, что целью распространения такой информации является якобы подрыв сотрудничества Польши и Украины. В ответ СВР сообщила, что заявление Нарышкина основано на разведывательных данных от нескольких надежных источников.
В начале мая президент Польши Анжей Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной "больше не будет", а также что народы двух стран смогут жить вместе, "отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу". Поляки провозгласили раздел этой страны, Западная Украина будет желанным приобретением для Польши под завесой красивых слов о вечном братстве, заявил на это зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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В миреСергей НарышкинДмитрий МедведевУкраинаПольшаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы РФРоссияВладимир МединскийАнджей Дуда
 
 
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