https://ria.ru/20220518/zelenski-1789336959.html
Французы назвали выступление Зеленского на Каннском кинофестивале позором
Французы назвали выступление Зеленского на Каннском кинофестивале позором - РИА Новости, 18.05.2022
Французы назвали выступление Зеленского на Каннском кинофестивале позором
Выступление Владимира Зеленского на открытии 75-го кинофестиваля в Каннах разозлило французов. Своим негодованием они поделились в комментариях в Twitter. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T20:01
2022-05-18T20:01
2022-05-18T22:24
украина
каннский кинофестиваль
франция
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского на открытии 75-го кинофестиваля в Каннах разозлило французов. Своим негодованием они поделились в комментариях в Twitter."Нет, ну это полная шизофрения. Он что, хочет пальмовую ветвь?" — написал с иронией комментатор."Знаю, других звезд в наше время нет, но это не повод так бесцеремонно смешивать политику и кино", — согласился один из пользователей."А он будет выступать на открытии Ролан Гаррос — 2022?" — пошутил другой."Франция продолжает высылать оружие и миллионы евро на помощь этому клоуну, а он все продолжает повышать ставки. Мы все соучастники этого конфликта", — отметили в ответ.Также Зеленского часто сравнивали с образом вездесущего Большого брата из романа Джорджа Оруэлла "1984" из-за частых появлений в инфополе и разжигания ненависти, а также с комичным персонажем Чарли Чаплина Бродягой.На фоне ситуации на Украине Зеленский стал регулярно выступать перед иностранной аудиторией по видеосвязи с просьбами поддержать Киев, в том числе предоставить оружие и финансовую помощь. Он уже выступал с речью перед Конгрессом США, а также парламентами нескольких европейских стран.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает поэтапный отказ от импорта российской нефти. При этом некоторые страны, в том числе Словакия, требуют для себя исключений. Согласовать пакет пока не удалось — для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.Каннский фестиваль проходит ежегодно в мае на Лазурном берегу. Мероприятие принято считать одним из самых престижных кинофестивалей мира, относящихся к категории А. В этом году 75-й кинофестиваль продлится до 28 мая.
https://ria.ru/20220518/nato-1789215078.html
https://ria.ru/20220518/kitay-1789272612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, каннский кинофестиваль, франция, в мире, владимир зеленский
20:01 18.05.2022 (обновлено: 22:24 18.05.2022)
Французы назвали выступление Зеленского на Каннском кинофестивале позором
Пользователи Twitter раскритиковали появление Зеленского на открытии Каннского фестиваля
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского на открытии 75-го кинофестиваля в Каннах разозлило французов. Своим негодованием они поделились в комментариях в Twitter.
"Нет, ну это полная шизофрения. Он что, хочет пальмовую ветвь?" — написал с иронией комментатор.
"Знаю, других звезд в наше время нет, но это не повод так бесцеремонно смешивать политику и кино", — согласился один из пользователей.
"А он будет выступать на открытии Ролан Гаррос — 2022?" — пошутил другой.
"Франция продолжает высылать оружие и миллионы евро на помощь этому клоуну, а он все продолжает повышать ставки. Мы все соучастники этого конфликта", — отметили в ответ.
"Каннский фестиваль олицетворяет престиж Франции
во всем мире. После этого выступления он пошатнулся", — заключили в комментариях.
Также Зеленского часто сравнивали с образом вездесущего Большого брата из романа Джорджа Оруэлла
"1984" из-за частых появлений в инфополе и разжигания ненависти, а также с комичным персонажем Чарли Чаплина Бродягой.
На фоне ситуации на Украине
Зеленский стал регулярно выступать перед иностранной аудиторией по видеосвязи с просьбами поддержать Киев, в том числе предоставить оружие и финансовую помощь. Он уже выступал с речью перед Конгрессом США
, а также парламентами нескольких европейских стран.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву
. Сейчас Еврокомиссия
обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает поэтапный отказ от импорта российской нефти. При этом некоторые страны, в том числе Словакия
, требуют для себя исключений. Согласовать пакет пока не удалось — для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.
Каннский фестиваль проходит ежегодно в мае на Лазурном берегу. Мероприятие принято считать одним из самых престижных кинофестивалей мира, относящихся к категории А. В этом году 75-й кинофестиваль продлится до 28 мая.