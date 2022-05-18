https://ria.ru/20220518/zelenski-1789336959.html

Французы назвали выступление Зеленского на Каннском кинофестивале позором

Французы назвали выступление Зеленского на Каннском кинофестивале позором - РИА Новости, 18.05.2022

Французы назвали выступление Зеленского на Каннском кинофестивале позором

Выступление Владимира Зеленского на открытии 75-го кинофестиваля в Каннах разозлило французов. Своим негодованием они поделились в комментариях в Twitter. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T20:01

2022-05-18T20:01

2022-05-18T22:24

украина

каннский кинофестиваль

франция

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского на открытии 75-го кинофестиваля в Каннах разозлило французов. Своим негодованием они поделились в комментариях в Twitter."Нет, ну это полная шизофрения. Он что, хочет пальмовую ветвь?" — написал с иронией комментатор."Знаю, других звезд в наше время нет, но это не повод так бесцеремонно смешивать политику и кино", — согласился один из пользователей."А он будет выступать на открытии Ролан Гаррос — 2022?" — пошутил другой."Франция продолжает высылать оружие и миллионы евро на помощь этому клоуну, а он все продолжает повышать ставки. Мы все соучастники этого конфликта", — отметили в ответ.Также Зеленского часто сравнивали с образом вездесущего Большого брата из романа Джорджа Оруэлла "1984" из-за частых появлений в инфополе и разжигания ненависти, а также с комичным персонажем Чарли Чаплина Бродягой.На фоне ситуации на Украине Зеленский стал регулярно выступать перед иностранной аудиторией по видеосвязи с просьбами поддержать Киев, в том числе предоставить оружие и финансовую помощь. Он уже выступал с речью перед Конгрессом США, а также парламентами нескольких европейских стран.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает поэтапный отказ от импорта российской нефти. При этом некоторые страны, в том числе Словакия, требуют для себя исключений. Согласовать пакет пока не удалось — для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.Каннский фестиваль проходит ежегодно в мае на Лазурном берегу. Мероприятие принято считать одним из самых престижных кинофестивалей мира, относящихся к категории А. В этом году 75-й кинофестиваль продлится до 28 мая.

https://ria.ru/20220518/nato-1789215078.html

https://ria.ru/20220518/kitay-1789272612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

украина, каннский кинофестиваль, франция, в мире, владимир зеленский