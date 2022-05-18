https://ria.ru/20220518/zavisimost-1789142829.html

FT: ЕС готовится пожертвовать климатом ради снижения зависимости от России

FT: ЕС готовится пожертвовать климатом ради снижения зависимости от России - РИА Новости, 18.05.2022

FT: ЕС готовится пожертвовать климатом ради снижения зависимости от России

Евросоюз хочет привлечь 20 миллиардов евро за счет продажи дополнительных квот на выбросы углерода, чтобы профинансировать отказ от российских энергоресурсов,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T01:35

2022-05-18T01:35

2022-05-18T05:08

евросоюз

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751020194_0:467:2569:1912_1920x0_80_0_0_f2b6f92584f4bc98466e3f3734e28e4a.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Евросоюз хочет привлечь 20 миллиардов евро за счет продажи дополнительных квот на выбросы углерода, чтобы профинансировать отказ от российских энергоресурсов, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.По словам собеседников издания, Европейская комиссия рассматривает возможность продажи через аукцион части сертификатов на выбросы парниковых газов из резервного фонда стабильности рынка. План комиссии предполагает продажу от 200 до 250 миллионов сертификатов из резерва.Согласно источникам, Еврокомиссия планирует к концу десятилетия выделить около 200 миллиардов евро, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей. Средства планируется инвестировать в новую инфраструктуру и альтернативные системы поставок.Как отмечает газета, одним из последствий продажи большего количества сертификатов будет падение цены на углеродные квоты, что снизит стоимость использования угля, нефти и газа. Это, в свою очередь, может сказаться на достижении целей Евросоюза по сокращению выбросов в рамках перехода к климатической нейтральности.Европейская система торговли квотами на выбросы парниковых газов (EU ETS) работает по принципу "ограничения и торговли": устанавливается максимально допустимый суммарный уровень выбросов для загрязняющих объектов, который потом делится на квоты и распределяется между объектами. Если уровень выбросов на производстве выше уровня квот, то оно должно купить разрешение на дополнительные выбросы.Система охватывает примерно половину выбросов ЕС и распространяется на выработку электроэнергии, нефтедобычу, металлургическую и строительную отрасли, бумажную промышленность, внутреннюю гражданскую авиацию и другие.EU ETS была запущена еще в 2005 году, однако вплоть до 2013 года подавляющее большинство разрешений выдавалось бесплатно. Затем правила ужесточились, и уже минимум 40% квот распределялись через аукционы, также общее число выделяемых разрешений стало ежегодно уменьшаться. Наконец, с 2021 года торгуется примерно 57% от общего числа квот.ЕС поставил себе цель к середине века достичь климатической нейтральности, когда итоговый объем выбросов вредных газов в атмосферу будет равен нулю. Она может быть достигнута за счет сокращения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов. Переход к климатической нейтральности потребует перестройки производства и потребления энергии, серьезного сокращения выбросов, роста потребления возобновляемой энергии.

https://ria.ru/20220517/vstrecha-1789054005.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220517/ek-1789027646.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

евросоюз, в мире, россия