07:06 18.05.2022 (обновлено: 07:34 18.05.2022)
Жители освобожденных территорий запуганы националистами, заявили в ДНР
Советник премьера ДНР Гагин: люди на освобожденных территориях запуганы националистами
Осколки разбитого окна жилого дома. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Жители освобожденных территорий Донецкой народной республики запуганы украинскими националистами, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
"Люди на освобожденных территориях напуганы, они уже не одну неделю, не один месяц находятся в стрессе ввиду того, что военнослужащие Украины (это и нацисты, и военнослужащие регулярных частей ВСУ) еще до начала операции занимались и грабежами, и запугиванием населения, и вели себя достаточно бесцеремонно", - сказал он.
По словам Гагина, жители этих районов рассказывали, что перед уходом украинские военные "просто грабили их как только возможно, то есть у них не осталось ничего, и в связи с этим они испытывают, конечно, дефицит и продуктов, и медикаментов".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.