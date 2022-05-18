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Жители освобожденных территорий запуганы националистами, заявили в ДНР - РИА Новости, 18.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/zapugany-1789150435.html
Жители освобожденных территорий запуганы националистами, заявили в ДНР
Жители освобожденных территорий запуганы националистами, заявили в ДНР - РИА Новости, 18.05.2022
Жители освобожденных территорий запуганы националистами, заявили в ДНР
Жители освобожденных территорий Донецкой народной республики запуганы украинскими националистами, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства ДНР РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T07:06
2022-05-18T07:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
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ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Жители освобожденных территорий Донецкой народной республики запуганы украинскими националистами, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.По словам Гагина, жители этих районов рассказывали, что перед уходом украинские военные "просто грабили их как только возможно, то есть у них не осталось ничего, и в связи с этим они испытывают, конечно, дефицит и продуктов, и медикаментов".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220518/sanktsii-1789145074.html
украина
россия
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в мире, украина, россия, донбасс
07:06 18.05.2022 (обновлено: 07:34 18.05.2022)
 
Жители освобожденных территорий запуганы националистами, заявили в ДНР

Советник премьера ДНР Гагин: люди на освобожденных территориях запуганы националистами

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОсколки разбитого окна жилого дома
Осколки разбитого окна жилого дома - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Жители освобожденных территорий Донецкой народной республики запуганы украинскими националистами, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
"Люди на освобожденных территориях напуганы, они уже не одну неделю, не один месяц находятся в стрессе ввиду того, что военнослужащие Украины (это и нацисты, и военнослужащие регулярных частей ВСУ) еще до начала операции занимались и грабежами, и запугиванием населения, и вели себя достаточно бесцеремонно", - сказал он.
По словам Гагина, жители этих районов рассказывали, что перед уходом украинские военные "просто грабили их как только возможно, то есть у них не осталось ничего, и в связи с этим они испытывают, конечно, дефицит и продуктов, и медикаментов".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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