https://ria.ru/20220518/zapugany-1789150435.html

Жители освобожденных территорий запуганы националистами, заявили в ДНР

Жители освобожденных территорий запуганы националистами, заявили в ДНР - РИА Новости, 18.05.2022

Жители освобожденных территорий запуганы националистами, заявили в ДНР

Жители освобожденных территорий Донецкой народной республики запуганы украинскими националистами, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства ДНР РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T07:06

2022-05-18T07:06

2022-05-18T07:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787230642_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_de2a21f509bfdbe0d8434f78014ba0e8.jpg

ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Жители освобожденных территорий Донецкой народной республики запуганы украинскими националистами, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.По словам Гагина, жители этих районов рассказывали, что перед уходом украинские военные "просто грабили их как только возможно, то есть у них не осталось ничего, и в связи с этим они испытывают, конечно, дефицит и продуктов, и медикаментов".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220518/sanktsii-1789145074.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, донбасс