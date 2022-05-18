https://ria.ru/20220518/zakupki-1789239250.html
Москва поможет экспортерам провести более 1,5 тысячи переговоров о закупках
Москва поможет экспортерам провести более 1,5 тысячи переговоров о закупках - РИА Новости, 18.05.2022
Москва поможет экспортерам провести более 1,5 тысячи переговоров о закупках
Москва поможет компаниям-экспортерам найти зарубежных контрагентов, а также окажет консультационную и юридическую поддержку при выходе на зарубежные рынки,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:43
2022-05-18T14:43
2022-05-18T14:43
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
экономика
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Москва поможет компаниям-экспортерам найти зарубежных контрагентов, а также окажет консультационную и юридическую поддержку при выходе на зарубежные рынки, заявила замглавы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Дарья Степанова на брифинге в рамках пленарной сессии международного телемоста MOSCOW-GCC 2022."Для поддержания экспорта Москвы мы на этот год запланировали для компаний-экспортеров проведение минимум 12 мероприятий и 1,5 тысячи целевых переговоров с потенциальными покупателями их продукции", - рассказала Степанова.По ее словам, департамент и подведомственный ему центр поддержки экспорта "Моспром" в первую очередь оказывают индивидуальную поддержку компаниям, экспортирующим московскую продукцию.В рамках международного видеомоста "MOSCOW – GCC 2022" в МИА "Россия сегодня" состоялось пленарное заседание "Возможности торгово-экономического сотрудничества московских компаний с партнерами в странах GCC". Видеомост направлен на выявление интересов арабских партнеров в отношении сотрудничества с московскими промышленными компаниями, определение перспектив и налаживание торгово-экономического партнерства.
https://ria.ru/20220425/pomosch-1785284448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, экономика
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Москва поможет компаниям-экспортерам найти зарубежных контрагентов, а также окажет консультационную и юридическую поддержку при выходе на зарубежные рынки, заявила замглавы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Дарья Степанова на брифинге в рамках пленарной сессии международного телемоста MOSCOW-GCC 2022.
"Для поддержания экспорта Москвы
мы на этот год запланировали для компаний-экспортеров проведение минимум 12 мероприятий и 1,5 тысячи целевых переговоров с потенциальными покупателями их продукции", - рассказала Степанова.
По ее словам, департамент и подведомственный ему центр поддержки экспорта "Моспром" в первую очередь оказывают индивидуальную поддержку компаниям, экспортирующим московскую продукцию.
"Мы делаем глубочайший анализ и деятельности самой компании, и того рынка, куда она хочет выйти, даем дорожную карту, рекомендации. Также мы осуществляем поиск зарубежных связей, находим конкретных контрагентов, с которыми было бы интересно работать, и сопровождаем сами переговоры до подписания соглашения. В дальнейшем мы мониторим, насколько эффективным было взаимодействие партнеров", - уточнила замглавы ДИПП.
В рамках международного видеомоста "MOSCOW – GCC 2022" в МИА "Россия сегодня" состоялось пленарное заседание "Возможности торгово-экономического сотрудничества московских компаний с партнерами в странах GCC". Видеомост направлен на выявление интересов арабских партнеров в отношении сотрудничества с московскими промышленными компаниями, определение перспектив и налаживание торгово-экономического партнерства.