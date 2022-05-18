https://ria.ru/20220518/zakupki-1789239250.html

Москва поможет экспортерам провести более 1,5 тысячи переговоров о закупках

Москва поможет экспортерам провести более 1,5 тысячи переговоров о закупках - РИА Новости, 18.05.2022

Москва поможет экспортерам провести более 1,5 тысячи переговоров о закупках

Москва поможет компаниям-экспортерам найти зарубежных контрагентов, а также окажет консультационную и юридическую поддержку при выходе на зарубежные рынки,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:43

2022-05-18T14:43

2022-05-18T14:43

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

экономика

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Москва поможет компаниям-экспортерам найти зарубежных контрагентов, а также окажет консультационную и юридическую поддержку при выходе на зарубежные рынки, заявила замглавы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Дарья Степанова на брифинге в рамках пленарной сессии международного телемоста MOSCOW-GCC 2022."Для поддержания экспорта Москвы мы на этот год запланировали для компаний-экспортеров проведение минимум 12 мероприятий и 1,5 тысячи целевых переговоров с потенциальными покупателями их продукции", - рассказала Степанова.По ее словам, департамент и подведомственный ему центр поддержки экспорта "Моспром" в первую очередь оказывают индивидуальную поддержку компаниям, экспортирующим московскую продукцию.В рамках международного видеомоста "MOSCOW – GCC 2022" в МИА "Россия сегодня" состоялось пленарное заседание "Возможности торгово-экономического сотрудничества московских компаний с партнерами в странах GCC". Видеомост направлен на выявление интересов арабских партнеров в отношении сотрудничества с московскими промышленными компаниями, определение перспектив и налаживание торгово-экономического партнерства.

https://ria.ru/20220425/pomosch-1785284448.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, экономика