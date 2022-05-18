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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 18.05.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска снова обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике ракетами из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:09

2022-05-18T15:09

2022-05-18T15:18

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

ясиноватая

донецкая народная республика

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике ракетами из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел зафиксирован в 14.30 (совпадает с мск), по Ясиноватой было выпущено пять ракет из БМ-21 "Град".Ранее в среду представительство зафиксировало два обстрела Ясиноватой, по ней в общей сложности было выпущено 10 ракет из РСЗО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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ясиноватая

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, ясиноватая, донецкая народная республика, владимир путин, россия