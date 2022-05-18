https://ria.ru/20220518/yaponiya-1789275275.html

Японская NYK Line может уйти с российского рынка по логистике, пишут СМИ

Японская NYK Line может уйти с российского рынка по логистике, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2022

Японская NYK Line может уйти с российского рынка по логистике, пишут СМИ

Крупнейшая японская судоходная компания NYK Line рассматривает возможность ухода с российского рынка в сфере услуг по логистике готовых автомобилей, пишет... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:34

2022-05-18T16:34

2022-05-18T16:40

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россия

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ТОКИО, 18 мая – РИА Новости. Крупнейшая японская судоходная компания NYK Line рассматривает возможность ухода с российского рынка в сфере услуг по логистике готовых автомобилей, пишет газета "Никкэй" со ссылкой на информированные источники."Компания рассматривает выход в течение, самое ранее, нескольких месяцев, по мере ведения переговоров с вовлеченными сторонами на месте и обновляя оценку ситуации. В настоящее время транспортные услуги в России продолжают осуществляться, но в свете вторжения на Украину приостановка производства автомобилей в России продлена, а также осложнились переводы средств", - отмечается в статье газеты.Компания осуществляет услуги по логистике готовых автомобилей через ее подразделение NYK Auto Logistics, штаб-квартира которой находится в Москве. В 2021 году они перевезли около 180 тысяч автомобилей, что составляет примерно 10% от общего объема продаж готовых автомобилей.Не исключается, что в рамках выхода с российского рынка подразделение будет продано местным компаниям, подчеркивается в статье газеты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/yaponiya-1789134614.html

https://ria.ru/20220517/yaponiya-1789023704.html

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технологии, владимир путин, россия, украина, донбасс