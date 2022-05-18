https://ria.ru/20220518/vystavka-1789230159.html

В Музее Москвы открылась выставка "Дом быта"

В Музее Москвы открылась выставка "Дом быта" - РИА Новости, 18.05.2022

В Музее Москвы открылась выставка "Дом быта"

В Музее Москвы открылся совместный с Политехническим выставочный проект "Дом быта", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:23

2022-05-18T16:23

2022-05-18T16:47

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Музее Москвы открылся совместный с Политехническим выставочный проект "Дом быта", сообщает пресс-служба. В нем рассказывается о том, как наука и технологический прогресс отразились на повседневной жизни и как менялось представление о комфорте с середины XX века до наших дней."То, как люди готовили, как ухаживали за собой, что слушали и что смотрели дома, характеризует ушедшие эпохи даже в большей степени, чем фразы из учебников", — говорит Елена Проничева, генеральный директор Политехнического музея.В экспозиции — пять тематических пространств: "Гостиная", "Кухня", "Работа и игра", "Чистота и красота", "Дом без быта". Всего более 150 артефактов из коллекций институций. Многие предметы из фондов Политехнического музея представлены публике впервые. Еще здесь демонстрируется научная инфографика, фрагменты из фильмов, видеоарт. Звуковой дизайн специально для выставки создал композитор Дмитрий Мазуров."Дом быта" рассказывает об эволюции нашей городской повседневности. В обычной жизни мы редко замечаем, какие предметы и технологии нас окружают, и выставка дает возможность рассмотреть их подробнее. Как на протяжении всей своей истории менялись флаконы из-под духов и пылесосы? Когда появилась советская микроволновая печь и персональный компьютер?" — отмечает Анна Трапкова, генеральный директор Музея Москвы.Выставка продлится до 31 июля 2022 года.

https://ria.ru/20220516/vrubel-1788876055.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, выставки, музей москвы, политехнический музей