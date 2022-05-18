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В Музее Москвы открылась выставка "Дом быта" - РИА Новости, 18.05.2022
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Культура
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В Музее Москвы открылась выставка "Дом быта"
В Музее Москвы открылась выставка "Дом быта" - РИА Новости, 18.05.2022
В Музее Москвы открылась выставка "Дом быта"
В Музее Москвы открылся совместный с Политехническим выставочный проект "Дом быта", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:23
2022-05-18T16:47
культура
новости культуры
музеи
выставки
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политехнический музей
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Музее Москвы открылся совместный с Политехническим выставочный проект "Дом быта", сообщает пресс-служба. В нем рассказывается о том, как наука и технологический прогресс отразились на повседневной жизни и как менялось представление о комфорте с середины XX века до наших дней."То, как люди готовили, как ухаживали за собой, что слушали и что смотрели дома, характеризует ушедшие эпохи даже в большей степени, чем фразы из учебников", — говорит Елена Проничева, генеральный директор Политехнического музея.В экспозиции — пять тематических пространств: "Гостиная", "Кухня", "Работа и игра", "Чистота и красота", "Дом без быта". Всего более 150 артефактов из коллекций институций. Многие предметы из фондов Политехнического музея представлены публике впервые. Еще здесь демонстрируется научная инфографика, фрагменты из фильмов, видеоарт. Звуковой дизайн специально для выставки создал композитор Дмитрий Мазуров."Дом быта" рассказывает об эволюции нашей городской повседневности. В обычной жизни мы редко замечаем, какие предметы и технологии нас окружают, и выставка дает возможность рассмотреть их подробнее. Как на протяжении всей своей истории менялись флаконы из-под духов и пылесосы? Когда появилась советская микроволновая печь и персональный компьютер?" — отмечает Анна Трапкова, генеральный директор Музея Москвы.Выставка продлится до 31 июля 2022 года.
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новости культуры, музеи, выставки, музей москвы, политехнический музей
16:23 18.05.2022 (обновлено: 16:47 18.05.2022)
 
В Музее Москвы открылась выставка "Дом быта"

В Музее Москвы открылась выставка "Дом быта" о том, как наука отразилась на повседневности

© Фото предоставлено пресс-службой Музея МосквыВыставка "Дом быта" в Музее Москвы
Выставка Дом быта в Музее Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Музее Москвы открылся совместный с Политехническим выставочный проект "Дом быта", сообщает пресс-служба.
В нем рассказывается о том, как наука и технологический прогресс отразились на повседневной жизни и как менялось представление о комфорте с середины XX века до наших дней.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея МосквыВыставка "Дом быта" в Музее Москвы
Выставка Дом быта в Музее Москвы
1 из 8
Выставка "Дом быта" в Музее Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Экспонаты на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

Выставка Дом быта в Музее Москвы
2 из 8

Экспонаты на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Мебель на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

Выставка Дом быта в Музее Москвы
3 из 8

Мебель на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Плита на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

Выставка Дом быта в Музее Москвы
4 из 8

Плита на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Пылесосы на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

Выставка Дом быта в Музее Москвы
5 из 8

Пылесосы на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Стиральные машины на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

Выставка Дом быта в Музее Москвы
6 из 8

Стиральные машины на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Экспонат на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

Выставка Дом быта в Музее Москвы
7 из 8

Экспонат на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Экспозиция "Дом быта" в Музее Москвы

Выставка Дом быта в Музее Москвы
8 из 8

Экспозиция "Дом быта" в Музее Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
1 из 8
Выставка "Дом быта" в Музее Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
2 из 8

Экспонаты на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
3 из 8

Мебель на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
4 из 8

Плита на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
5 из 8

Пылесосы на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
6 из 8

Стиральные машины на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
7 из 8

Экспонат на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
8 из 8

Экспозиция "Дом быта" в Музее Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
"То, как люди готовили, как ухаживали за собой, что слушали и что смотрели дома, характеризует ушедшие эпохи даже в большей степени, чем фразы из учебников", — говорит Елена Проничева, генеральный директор Политехнического музея.
В экспозиции — пять тематических пространств: "Гостиная", "Кухня", "Работа и игра", "Чистота и красота", "Дом без быта". Всего более 150 артефактов из коллекций институций. Многие предметы из фондов Политехнического музея представлены публике впервые.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея МосквыВыставка "Дом быта" в Музее Москвы
Выставка Дом быта в Музее Москвы
1 из 6
Выставка "Дом быта" в Музее Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Игрушечный автомобиль на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

Выставка Дом быта в Музее Москвы
2 из 6

Игрушечный автомобиль на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Игрушки на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

Выставка Дом быта в Музее Москвы
3 из 6

Игрушки на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Игрушка на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

Выставка Дом быта в Музее Москвы
4 из 6

Игрушка на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Экспонат на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

Выставка Дом быта в Музее Москвы
5 из 6

Экспонат на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Экспонаты на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

Выставка Дом быта в Музее Москвы
6 из 6

Экспонаты на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
1 из 6
Выставка "Дом быта" в Музее Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
2 из 6

Игрушечный автомобиль на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
3 из 6

Игрушки на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
4 из 6

Игрушка на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
5 из 6

Экспонат на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
6 из 6

Экспонаты на выставке "Дом быта" в Музее Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Еще здесь демонстрируется научная инфографика, фрагменты из фильмов, видеоарт. Звуковой дизайн специально для выставки создал композитор Дмитрий Мазуров.
"Дом быта" рассказывает об эволюции нашей городской повседневности. В обычной жизни мы редко замечаем, какие предметы и технологии нас окружают, и выставка дает возможность рассмотреть их подробнее. Как на протяжении всей своей истории менялись флаконы из-под духов и пылесосы? Когда появилась советская микроволновая печь и персональный компьютер?" — отмечает Анна Трапкова, генеральный директор Музея Москвы.
Выставка продлится до 31 июля 2022 года.
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