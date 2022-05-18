Рейтинг@Mail.ru
В ЯНАО хотят ввести налоговые вычеты на внедрение отечественных технологий - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220518/vychety-1789219218.html
В ЯНАО хотят ввести налоговые вычеты на внедрение отечественных технологий
В ЯНАО хотят ввести налоговые вычеты на внедрение отечественных технологий - РИА Новости, 18.05.2022
В ЯНАО хотят ввести налоговые вычеты на внедрение отечественных технологий
Инвестиционные налоговые вычеты на внедрение отечественных технологий планируют внедрить в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), заявил журналистам... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:29
2022-05-18T13:29
ямало-ненецкий автономный округ
россия
экономика
технологии
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
налоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/74356/53/743565348_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_4c17a5f58c8423544bfd8848f8e45cfd.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Инвестиционные налоговые вычеты на внедрение отечественных технологий планируют внедрить в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), заявил журналистам губернатор региона Дмитрий Артюхов."Сейчас с рядом компаний обсуждаем инвестиционные налоговые вычеты на внедрение отечественных технологий. Это, конечно, решения, которые "весят" миллиарды рублей, но они будут давать эффект другой природы – это рабочие места, которые будут сохраняться здесь, это будущие налоги НДФЛ, если мы сохраним эти коллективы", - сказал Артюхов.Губернатор также рассказал о развитии нефтегазовой отрасли в условиях санкций."Мы всю Западную Сибирь поднимали в условиях полнейших санкций. Я вырос в Новом Уренгое, и на всех наших промыслах, которые там в 70-80-е развивались, там отечественное оборудование было. Но сейчас в одночасье мы видим, что есть сложности. И там, где мы теряли компетенции, очевидно, их надо быстро возвращать. Сказать, что все это очень легко – нет. Это огромный вызов для страны, для отрасли. Но тем не менее видны понятные решения, видны люди, которые способны обеспечить эти решения. У нас в отрасли огромный потенциал интеллектуальный", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20220506/avans-1787251112.html
https://ria.ru/20220506/dorogi-1787252549.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/74356/53/743565348_114:0:1886:1329_1920x0_80_0_0_75adcdf288b323ec602e763c3b3adb5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, технологии, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), налоги
13:29 18.05.2022
 
В ЯНАО хотят ввести налоговые вычеты на внедрение отечественных технологий

Налоговые вычеты на внедрение отечественных технологий планируют ввести в ЯНАО

© РИА НовостиПодсчёт денег, архивное фото
Подсчёт денег, архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости
Подсчёт денег, архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Инвестиционные налоговые вычеты на внедрение отечественных технологий планируют внедрить в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), заявил журналистам губернатор региона Дмитрий Артюхов.
"Сейчас с рядом компаний обсуждаем инвестиционные налоговые вычеты на внедрение отечественных технологий. Это, конечно, решения, которые "весят" миллиарды рублей, но они будут давать эффект другой природы – это рабочие места, которые будут сохраняться здесь, это будущие налоги НДФЛ, если мы сохраним эти коллективы", - сказал Артюхов.
Салехард - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 16:27Ямало-Ненецкий автономный округ
В ЯНАО сельские предприниматели получат аванс для доставки товаров
Губернатор также рассказал о развитии нефтегазовой отрасли в условиях санкций.
"Мы всю Западную Сибирь поднимали в условиях полнейших санкций. Я вырос в Новом Уренгое, и на всех наших промыслах, которые там в 70-80-е развивались, там отечественное оборудование было. Но сейчас в одночасье мы видим, что есть сложности. И там, где мы теряли компетенции, очевидно, их надо быстро возвращать. Сказать, что все это очень легко – нет. Это огромный вызов для страны, для отрасли. Но тем не менее видны понятные решения, видны люди, которые способны обеспечить эти решения. У нас в отрасли огромный потенциал интеллектуальный", - отметил глава региона.
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 16:32Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямал довел использование новых технологий в дорожном нацпроекте до 100%
 
Ямало-Ненецкий автономный округРоссияЭкономикаТехнологииДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Налоги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала