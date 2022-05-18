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В ЯНАО хотят ввести налоговые вычеты на внедрение отечественных технологий
В ЯНАО хотят ввести налоговые вычеты на внедрение отечественных технологий - РИА Новости, 18.05.2022
В ЯНАО хотят ввести налоговые вычеты на внедрение отечественных технологий
Инвестиционные налоговые вычеты на внедрение отечественных технологий планируют внедрить в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), заявил журналистам... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:29
2022-05-18T13:29
2022-05-18T13:29
ямало-ненецкий автономный округ
россия
экономика
технологии
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
налоги
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Инвестиционные налоговые вычеты на внедрение отечественных технологий планируют внедрить в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), заявил журналистам губернатор региона Дмитрий Артюхов."Сейчас с рядом компаний обсуждаем инвестиционные налоговые вычеты на внедрение отечественных технологий. Это, конечно, решения, которые "весят" миллиарды рублей, но они будут давать эффект другой природы – это рабочие места, которые будут сохраняться здесь, это будущие налоги НДФЛ, если мы сохраним эти коллективы", - сказал Артюхов.Губернатор также рассказал о развитии нефтегазовой отрасли в условиях санкций."Мы всю Западную Сибирь поднимали в условиях полнейших санкций. Я вырос в Новом Уренгое, и на всех наших промыслах, которые там в 70-80-е развивались, там отечественное оборудование было. Но сейчас в одночасье мы видим, что есть сложности. И там, где мы теряли компетенции, очевидно, их надо быстро возвращать. Сказать, что все это очень легко – нет. Это огромный вызов для страны, для отрасли. Но тем не менее видны понятные решения, видны люди, которые способны обеспечить эти решения. У нас в отрасли огромный потенциал интеллектуальный", - отметил глава региона.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, экономика, технологии, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), налоги
В ЯНАО хотят ввести налоговые вычеты на внедрение отечественных технологий
Налоговые вычеты на внедрение отечественных технологий планируют ввести в ЯНАО