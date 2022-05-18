https://ria.ru/20220518/vybory-1789274013.html
Клишас поддержал позицию о необходимости проведения выборов
Клишас поддержал позицию о необходимости проведения выборов - РИА Новости, 18.05.2022
Клишас поддержал позицию о необходимости проведения выборов
Выборы в России необходимы, партии и политические силы должны получить свой мандат у избирателя, считает председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:30
2022-05-18T16:30
2022-05-18T16:30
россия
политика
госдума рф
совет федерации рф
единая россия
андрей турчак
андрей клишас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_0462d3f16d577dac20bcc01e7b5aaef8.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Выборы в России необходимы, партии и политические силы должны получить свой мандат у избирателя, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов на пленарном заседании Госдумы предложил поднять вопрос о необходимости перенести выборы в единый день голосования.Партия "Единая Россия" категорически не согласна с идеей отказа от осенних выборов под предлогом специальной военной операции, выборы должны состояться, заявил в среду секретарь генсовета партии Андрей Турчак."Единая Россия" по вопросу проведения выборов занимает конституционную и политически ответственную позицию. Власть принадлежит народу, и все, в том числе парламентские, партии и политические силы должны об этом помнить и идти за мандатом к избирателю", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220518/vybory-1789240526.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_25ddee570f9423d8c19d99b15a6e83a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, госдума рф, совет федерации рф, единая россия, андрей турчак, андрей клишас
Клишас поддержал позицию о необходимости проведения выборов
Сенатор Клишас считает, что осенью в России необходимо провести выборы