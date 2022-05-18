https://ria.ru/20220518/vybory-1789274013.html

Клишас поддержал позицию о необходимости проведения выборов

Клишас поддержал позицию о необходимости проведения выборов - РИА Новости, 18.05.2022

Клишас поддержал позицию о необходимости проведения выборов

Выборы в России необходимы, партии и политические силы должны получить свой мандат у избирателя, считает председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:30

2022-05-18T16:30

2022-05-18T16:30

россия

политика

госдума рф

совет федерации рф

единая россия

андрей турчак

андрей клишас

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Выборы в России необходимы, партии и политические силы должны получить свой мандат у избирателя, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов на пленарном заседании Госдумы предложил поднять вопрос о необходимости перенести выборы в единый день голосования.Партия "Единая Россия" категорически не согласна с идеей отказа от осенних выборов под предлогом специальной военной операции, выборы должны состояться, заявил в среду секретарь генсовета партии Андрей Турчак."Единая Россия" по вопросу проведения выборов занимает конституционную и политически ответственную позицию. Власть принадлежит народу, и все, в том числе парламентские, партии и политические силы должны об этом помнить и идти за мандатом к избирателю", - написал Клишас в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220518/vybory-1789240526.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, госдума рф, совет федерации рф, единая россия, андрей турчак, андрей клишас