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Клишас поддержал позицию о необходимости проведения выборов - РИА Новости, 18.05.2022
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Клишас поддержал позицию о необходимости проведения выборов
Клишас поддержал позицию о необходимости проведения выборов - РИА Новости, 18.05.2022
Клишас поддержал позицию о необходимости проведения выборов
Выборы в России необходимы, партии и политические силы должны получить свой мандат у избирателя, считает председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:30
2022-05-18T16:30
россия
политика
госдума рф
совет федерации рф
единая россия
андрей турчак
андрей клишас
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Выборы в России необходимы, партии и политические силы должны получить свой мандат у избирателя, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов на пленарном заседании Госдумы предложил поднять вопрос о необходимости перенести выборы в единый день голосования.Партия "Единая Россия" категорически не согласна с идеей отказа от осенних выборов под предлогом специальной военной операции, выборы должны состояться, заявил в среду секретарь генсовета партии Андрей Турчак."Единая Россия" по вопросу проведения выборов занимает конституционную и политически ответственную позицию. Власть принадлежит народу, и все, в том числе парламентские, партии и политические силы должны об этом помнить и идти за мандатом к избирателю", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
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россия, политика, госдума рф, совет федерации рф, единая россия, андрей турчак, андрей клишас
16:30 18.05.2022
 
Клишас поддержал позицию о необходимости проведения выборов

Сенатор Клишас считает, что осенью в России необходимо провести выборы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Выборы в России необходимы, партии и политические силы должны получить свой мандат у избирателя, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов на пленарном заседании Госдумы предложил поднять вопрос о необходимости перенести выборы в единый день голосования.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
14:47
Турчак считает, что сентябрьские выборы должны состояться
Партия "Единая Россия" категорически не согласна с идеей отказа от осенних выборов под предлогом специальной военной операции, выборы должны состояться, заявил в среду секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Единая Россия" по вопросу проведения выборов занимает конституционную и политически ответственную позицию. Власть принадлежит народу, и все, в том числе парламентские, партии и политические силы должны об этом помнить и идти за мандатом к избирателю", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
 
РоссияПолитикаГосдума РФСовет Федерации РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакАндрей Клишас
 
 
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