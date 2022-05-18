https://ria.ru/20220518/vtb-1789217915.html
В ВТБ прокомментировали сообщения об утечках данных клиентов
В ВТБ прокомментировали сообщения об утечках данных клиентов - РИА Новости, 18.05.2022
В ВТБ прокомментировали сообщения об утечках данных клиентов
ВТБ не взламывали, мошенники собрали на стороннем сайте доступные данные пользователей сети, прокомментировал банк сообщения в СМИ об утечках данных. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:23
2022-05-18T13:23
2022-05-18T13:39
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. ВТБ не взламывали, мошенники собрали на стороннем сайте доступные данные пользователей сети, прокомментировал банк сообщения в СМИ об утечках данных.В среду в СМИ появилась информация, что создатели карты с визуализацией данных пользователей "Яндекс.Еды", которая появилась в интернете в марте, дополнили ее данными из ГИБДД, ВТБ, СДЭКа, Avito, Wildberries, "Билайна" и других источников."Пишут об утечке данных клиентов разных сервисов, в том числе ВТБ. Банк взломали? Нет... Похоже, мошенники собрали на стороннем сайте доступные, преимущественно устаревшие, данные пользователей сети", - говорится в сообщении.Добавляется, что средства клиентов в сохранности. Информация в сети не позволяет что-либо сделать со счетом в банке."Яндекс" 1 марта проинформировал, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным компании, утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.22 марта в интернете появилась база данных клиентов "Яндекс.Еды". Там можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона, адрес электронной почты пользователей, а также общую сумму заказов за полгода. В пресс-службе "Яндекса" тогда заявили, что инцидент связан с ситуацией, о которой сервис оповещал 1 марта. В конце апреля суд оштрафовал компанию "Яндекс.Еда" на 60 тысяч рублей за утечку.
https://ria.ru/20220518/dannye-1789185297.html
https://ria.ru/20220506/preduprezhdenie-1787236532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, втб, яндекс, гибдд мвд рф
13:23 18.05.2022 (обновлено: 13:39 18.05.2022)
В ВТБ прокомментировали сообщения об утечках данных клиентов
В ВТБ заявили, что базы данных банка не подвергались взлому
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. ВТБ не взламывали, мошенники собрали на стороннем сайте доступные данные пользователей сети, прокомментировал банк сообщения в СМИ об утечках данных.
В среду в СМИ появилась информация, что создатели карты с визуализацией данных пользователей "Яндекс.Еды", которая появилась в интернете в марте, дополнили ее данными из ГИБДД
, ВТБ
, СДЭКа
, Avito
, Wildberries
, "Билайна
" и других источников.
"Пишут об утечке данных клиентов разных сервисов, в том числе ВТБ. Банк взломали? Нет... Похоже, мошенники собрали на стороннем сайте доступные, преимущественно устаревшие, данные пользователей сети", - говорится в сообщении.
Добавляется, что средства клиентов в сохранности. Информация в сети не позволяет что-либо сделать со счетом в банке.
"Яндекс
" 1 марта проинформировал, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным компании, утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.
22 марта в интернете появилась база данных клиентов "Яндекс.Еды". Там можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона, адрес электронной почты пользователей, а также общую сумму заказов за полгода. В пресс-службе "Яндекса" тогда заявили, что инцидент связан с ситуацией, о которой сервис оповещал 1 марта. В конце апреля суд оштрафовал компанию "Яндекс.Еда" на 60 тысяч рублей за утечку.