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В ВТБ прокомментировали сообщения об утечках данных клиентов - РИА Новости, 18.05.2022
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В ВТБ прокомментировали сообщения об утечках данных клиентов
В ВТБ прокомментировали сообщения об утечках данных клиентов - РИА Новости, 18.05.2022
В ВТБ прокомментировали сообщения об утечках данных клиентов
ВТБ не взламывали, мошенники собрали на стороннем сайте доступные данные пользователей сети, прокомментировал банк сообщения в СМИ об утечках данных. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:23
2022-05-18T13:39
россия
экономика
втб
яндекс
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. ВТБ не взламывали, мошенники собрали на стороннем сайте доступные данные пользователей сети, прокомментировал банк сообщения в СМИ об утечках данных.В среду в СМИ появилась информация, что создатели карты с визуализацией данных пользователей "Яндекс.Еды", которая появилась в интернете в марте, дополнили ее данными из ГИБДД, ВТБ, СДЭКа, Avito, Wildberries, "Билайна" и других источников."Пишут об утечке данных клиентов разных сервисов, в том числе ВТБ. Банк взломали? Нет... Похоже, мошенники собрали на стороннем сайте доступные, преимущественно устаревшие, данные пользователей сети", - говорится в сообщении.Добавляется, что средства клиентов в сохранности. Информация в сети не позволяет что-либо сделать со счетом в банке."Яндекс" 1 марта проинформировал, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным компании, утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.22 марта в интернете появилась база данных клиентов "Яндекс.Еды". Там можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона, адрес электронной почты пользователей, а также общую сумму заказов за полгода. В пресс-службе "Яндекса" тогда заявили, что инцидент связан с ситуацией, о которой сервис оповещал 1 марта. В конце апреля суд оштрафовал компанию "Яндекс.Еда" на 60 тысяч рублей за утечку.
https://ria.ru/20220518/dannye-1789185297.html
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россия, экономика, втб, яндекс, гибдд мвд рф
13:23 18.05.2022 (обновлено: 13:39 18.05.2022)
 
В ВТБ прокомментировали сообщения об утечках данных клиентов

В ВТБ заявили, что базы данных банка не подвергались взлому

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд VTB
Стенд VTB - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. ВТБ не взламывали, мошенники собрали на стороннем сайте доступные данные пользователей сети, прокомментировал банк сообщения в СМИ об утечках данных.
В среду в СМИ появилась информация, что создатели карты с визуализацией данных пользователей "Яндекс.Еды", которая появилась в интернете в марте, дополнили ее данными из ГИБДД, ВТБ, СДЭКа, Avito, Wildberries, "Билайна" и других источников.
Пункт выдачи Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
11:19
В Wildberries прокомментировали сообщения об утечках данных пользователей
"Пишут об утечке данных клиентов разных сервисов, в том числе ВТБ. Банк взломали? Нет... Похоже, мошенники собрали на стороннем сайте доступные, преимущественно устаревшие, данные пользователей сети", - говорится в сообщении.
Добавляется, что средства клиентов в сохранности. Информация в сети не позволяет что-либо сделать со счетом в банке.
"Яндекс" 1 марта проинформировал, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным компании, утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.
22 марта в интернете появилась база данных клиентов "Яндекс.Еды". Там можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона, адрес электронной почты пользователей, а также общую сумму заказов за полгода. В пресс-службе "Яндекса" тогда заявили, что инцидент связан с ситуацией, о которой сервис оповещал 1 марта. В конце апреля суд оштрафовал компанию "Яндекс.Еда" на 60 тысяч рублей за утечку.
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 15:49
Центробанк предупредил о мошенниках, проверяющих утечку данных карт
 
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