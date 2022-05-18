https://ria.ru/20220518/vsu-1789348830.html
Пленные солдаты ВСУ сообщили о подготовке Киевом новой провокации в ДНР
Пленные солдаты ВСУ сообщили о подготовке Киевом новой провокации в ДНР - РИА Новости, 18.05.2022
Пленные солдаты ВСУ сообщили о подготовке Киевом новой провокации в ДНР
Киевский режим под руководством западных кураторов готовит в городе Константиновка в ДНР провокацию по бучинскому сценарию, сообщил начальник Национального... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T21:35
2022-05-18T21:35
2022-05-18T22:01
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Киевский режим под руководством западных кураторов готовит в городе Константиновка в ДНР провокацию по бучинскому сценарию, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, ссылаясь на заявление пленных украинских военных."По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, в Константиновке Донецкой Народной Республики киевским режимом под руководством западных кураторов готовится очередная провокация по "бучинскому" сценарию. Для ее реализации боевики, переодетые в форму российских военнослужащих с белыми повязками, на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан", — рассказал генерал.Он уточнил, что специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ планируют растиражировать соответствующие фото- и видеоматериалы, в том числе снятые регистраторами якобы случайно проезжающих машин, в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах после освобождения этого города российскими войсками.Мизинцев заявил, что изощренность таких циничных и жестоких провокаций с подачи иностранных кураторов, "без преувеличения, перечеркнула все существующие нормы морали, а современные украинские националисты в контексте применяемых бесчеловечных методов, стали "наследниками" нацистов периода Великой Отечественной войны".В Минобороны России ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буче Киевской области, являются "очередной провокацией".Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В министерстве подчеркнули, что все наши подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/bucha-1789119864.html
https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787079840.html
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в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
21:35 18.05.2022 (обновлено: 22:01 18.05.2022)
Пленные солдаты ВСУ сообщили о подготовке Киевом новой провокации в ДНР
Пленные ВСУ сообщили, что Киев готовит провокацию в Константиновке по сценарию Бучи
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Киевский режим под руководством западных кураторов готовит в городе Константиновка в ДНР провокацию по бучинскому сценарию, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, ссылаясь на заявление пленных украинских военных.
"По показаниям пленных военнослужащих ВСУ
, в Константиновке Донецкой Народной Республики киевским режимом под руководством западных кураторов готовится очередная провокация по "бучинскому" сценарию. Для ее реализации боевики, переодетые в форму российских военнослужащих с белыми повязками, на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан", — рассказал генерал.
Он уточнил, что специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ планируют растиражировать соответствующие фото- и видеоматериалы, в том числе снятые регистраторами якобы случайно проезжающих машин, в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах после освобождения этого города российскими войсками.
Мизинцев заявил, что изощренность таких циничных и жестоких провокаций с подачи иностранных кураторов, "без преувеличения, перечеркнула все существующие нормы морали, а современные украинские националисты в контексте применяемых бесчеловечных методов, стали "наследниками" нацистов периода Великой Отечественной войны".
В Минобороны России ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буче Киевской области
, являются "очередной провокацией".
Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В министерстве подчеркнули, что все наши подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Россия
24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.