https://ria.ru/20220518/vsu-1789340428.html
СК расследует обстрелы ВСУ двух сел в Белгородской и Курской областях
СК расследует обстрелы ВСУ двух сел в Белгородской и Курской областях - РИА Новости, 18.05.2022
СК расследует обстрелы ВСУ двух сел в Белгородской и Курской областях
Следственный комитет России расследует очередные факты обстрелов со стороны Украины двух приграничных сёл в Белгородской и Курской областях, сообщается в... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T20:29
2022-05-18T20:29
2022-05-18T20:29
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Следственный комитет России расследует очередные факты обстрелов со стороны Украины двух приграничных сёл в Белгородской и Курской областях, сообщается в Telegram - канале ведомства."Следователи задокументируют и расследуют очередные факты обстрелов со стороны Украины двух приграничных сёл в Белгородской и Курской областях... Причастные к противоправным деяниям лица будут привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 18 мая село Солохи в Белгородской области обстреляли со стороны украинских вооруженных формирований, в результате чего один человек пострадал, есть разрушения.Кроме того, в этот же день со стороны Украины из минометов обстреляли село Алексеевка в Глушковском районе Курской области.Отмечается, что оба населенных пункта ранее уже подвергались обстрелам со стороны Украины, что получило реакцию следственных органов.
https://ria.ru/20220518/belgorod-1789246447.html
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происшествия, украина, курская область, белгородская область
СК расследует обстрелы ВСУ двух сел в Белгородской и Курской областях
СК России расследует обстрелы ВСУ двух сел в Белгородской и Курской областях