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СК расследует обстрелы ВСУ двух сел в Белгородской и Курской областях - РИА Новости, 18.05.2022
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СК расследует обстрелы ВСУ двух сел в Белгородской и Курской областях
СК расследует обстрелы ВСУ двух сел в Белгородской и Курской областях - РИА Новости, 18.05.2022
СК расследует обстрелы ВСУ двух сел в Белгородской и Курской областях
Следственный комитет России расследует очередные факты обстрелов со стороны Украины двух приграничных сёл в Белгородской и Курской областях, сообщается в... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T20:29
2022-05-18T20:29
происшествия
украина
курская область
белгородская область
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Следственный комитет России расследует очередные факты обстрелов со стороны Украины двух приграничных сёл в Белгородской и Курской областях, сообщается в Telegram - канале ведомства."Следователи задокументируют и расследуют очередные факты обстрелов со стороны Украины двух приграничных сёл в Белгородской и Курской областях... Причастные к противоправным деяниям лица будут привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 18 мая село Солохи в Белгородской области обстреляли со стороны украинских вооруженных формирований, в результате чего один человек пострадал, есть разрушения.Кроме того, в этот же день со стороны Украины из минометов обстреляли село Алексеевка в Глушковском районе Курской области.Отмечается, что оба населенных пункта ранее уже подвергались обстрелам со стороны Украины, что получило реакцию следственных органов.
https://ria.ru/20220518/belgorod-1789246447.html
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украина
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происшествия, украина, курская область, белгородская область
20:29 18.05.2022
 
СК расследует обстрелы ВСУ двух сел в Белгородской и Курской областях

СК России расследует обстрелы ВСУ двух сел в Белгородской и Курской областях

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Следственный комитет России расследует очередные факты обстрелов со стороны Украины двух приграничных сёл в Белгородской и Курской областях, сообщается в Telegram - канале ведомства.
"Следователи задокументируют и расследуют очередные факты обстрелов со стороны Украины двух приграничных сёл в Белгородской и Курской областях... Причастные к противоправным деяниям лица будут привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Снаряд, попавший на участок жителя села Солохи в Белгородской области. 18 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
15:03Специальная военная операция на Украине
Белгородский губернатор рассказал о последствиях обстрела села Солохи
По данным ведомства, 18 мая село Солохи в Белгородской области обстреляли со стороны украинских вооруженных формирований, в результате чего один человек пострадал, есть разрушения.
Кроме того, в этот же день со стороны Украины из минометов обстреляли село Алексеевка в Глушковском районе Курской области.
Отмечается, что оба населенных пункта ранее уже подвергались обстрелам со стороны Украины, что получило реакцию следственных органов.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
19:05Специальная военная операция на Украине
Генпрокуратура ДНР сообщила о гибели 130 мирных жителей при обстрелах ВСУ
 
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