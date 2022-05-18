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Еврокомиссия предложила странам Евросоюза совместно развивать ВПК - РИА Новости, 18.05.2022
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Еврокомиссия предложила странам Евросоюза совместно развивать ВПК
Еврокомиссия предложила странам Евросоюза совместно развивать ВПК - РИА Новости, 18.05.2022
Еврокомиссия предложила странам Евросоюза совместно развивать ВПК
Еврокомиссия предлагает государствам-членам Евросоюза участвовать в совместных закупках вооружения и боеприпасов, а также совместно развивать общие проекты в... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:21
2022-05-18T15:25
еврокомиссия
украина
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Еврокомиссия предлагает государствам-членам Евросоюза участвовать в совместных закупках вооружения и боеприпасов, а также совместно развивать общие проекты в этой сфере для ликвидации существующих пробелов, говорится в опубликованных в среду документах.В том числе, речь идет о пополнении запасов в связи с передачей значительного количества оружия и боеприпасов Украине из европейских стран за последние недели.Как пояснил высокопоставленный европейский представитель, планируется сформировать рабочую группу с участием военных для решения этих вопросов."Задача этой рабочей группы собрать и проанализировать информацию от государств-членов ЕС, а затем принять решение по мерам, которые необходимо реализовать", - сказал европейский представитель.По его словам, в ЕС выступают за скорейший запуск этой рабочей группы."В это исключительное время необходимо реагировать", - пояснил европейский представитель. Он также указал, что предлагается выделить специальный бюджет для совместных закупок."Предложения ЕК предусматривают стимулирование совместных закупок в оборонной сфере. Идея заключается в стимулировании государств ЕС участвовать в совместных закупках для пополнения запасов. Это должно позволить закрыть существующие пробелы", - добавил европейский представитель."В документе мы рассматриваем возможное использование европейских средств для поддержки важных для ЕС проектов", - сказал он.
https://ria.ru/20220517/oborona-1789007271.html
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еврокомиссия, украина, евросоюз
15:21 18.05.2022 (обновлено: 15:25 18.05.2022)
 
Еврокомиссия предложила странам Евросоюза совместно развивать ВПК

Еврокомиссия предложила странам ЕС совместно пополнять запасы вооружений и развивать ВПК

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Еврокомиссия предлагает государствам-членам Евросоюза участвовать в совместных закупках вооружения и боеприпасов, а также совместно развивать общие проекты в этой сфере для ликвидации существующих пробелов, говорится в опубликованных в среду документах.
В том числе, речь идет о пополнении запасов в связи с передачей значительного количества оружия и боеприпасов Украине из европейских стран за последние недели.
"Предлагается сосредоточить усилия на закрытии трех пробелов: восстановить запасы, заменить старое советское вооружение, усилить системы воздушной и ракетной обороны", - говорится в документе.
Как пояснил высокопоставленный европейский представитель, планируется сформировать рабочую группу с участием военных для решения этих вопросов.
"Задача этой рабочей группы собрать и проанализировать информацию от государств-членов ЕС, а затем принять решение по мерам, которые необходимо реализовать", - сказал европейский представитель.
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По его словам, в ЕС выступают за скорейший запуск этой рабочей группы.
"В это исключительное время необходимо реагировать", - пояснил европейский представитель. Он также указал, что предлагается выделить специальный бюджет для совместных закупок.
"Предложения ЕК предусматривают стимулирование совместных закупок в оборонной сфере. Идея заключается в стимулировании государств ЕС участвовать в совместных закупках для пополнения запасов. Это должно позволить закрыть существующие пробелы", - добавил европейский представитель.
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"В документе мы рассматриваем возможное использование европейских средств для поддержки важных для ЕС проектов", - сказал он.
 
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