20:45 18.05.2022 (обновлено: 21:04 18.05.2022)
Лавров призвал ВОЗ усмирить попытки Киева препятствовать спецоперации
Лавров обсудил с гендиректором ВОЗ положение дел в здравоохранении на Украине и в Донбассе
© РИА НовостиИстребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России, задействованные в специальной военной операции
Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России, задействованные в специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом обсудил положение дел в сфере здравоохранения на Украине и в Донбассе, сообщил МИД РФ.
"Особое внимание было уделено конфликтным ситуациям, негативно влияющим на нужды мирных граждан в области здравоохранения, особенно в Африке и на Ближнем Востоке. Также затрагивалось положение дел в сфере здравоохранения на Украине и в Донбассе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с российской стороны были приведены конкретные факты о причинах гуманитарного кризиса, возникшего в результате антиконституционного переворота 2014 года и последовавшей за ним агрессии киевского режима в отношении населения Донбасса и тотальной блокады Донецкой и Луганской республик.
"Лавров подробно изложил действия, предпринимаемые на ежедневной основе в рамках специальной военной операции для облегчения страданий мирных граждан, и призвал ВОЗ воздействовать на киевский режим с тем, чтобы тот не препятствовал реализации предлагаемых с этой целью мер", - добавили в МИД.
Собеседники договорились оставаться в контакте, отметили в министерстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.