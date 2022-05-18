Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал ВОЗ усмирить попытки Киева препятствовать спецоперации - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/voz-1789342456.html
Лавров призвал ВОЗ усмирить попытки Киева препятствовать спецоперации
Лавров призвал ВОЗ усмирить попытки Киева препятствовать спецоперации - РИА Новости, 18.05.2022
Лавров призвал ВОЗ усмирить попытки Киева препятствовать спецоперации
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом обсудил положение дел в сфере здравоохранения на... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T20:45
2022-05-18T21:04
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
воз
здоровье - общество
владимир путин
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789159336_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_8cc43197ad2c9293386544f2b48750ac.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом обсудил положение дел в сфере здравоохранения на Украине и в Донбассе, сообщил МИД РФ.Отмечается, что с российской стороны были приведены конкретные факты о причинах гуманитарного кризиса, возникшего в результате антиконституционного переворота 2014 года и последовавшей за ним агрессии киевского режима в отношении населения Донбасса и тотальной блокады Донецкой и Луганской республик."Лавров подробно изложил действия, предпринимаемые на ежедневной основе в рамках специальной военной операции для облегчения страданий мирных граждан, и призвал ВОЗ воздействовать на киевский режим с тем, чтобы тот не препятствовал реализации предлагаемых с этой целью мер", - добавили в МИД.Собеседники договорились оставаться в контакте, отметили в министерстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789159336_282:0:2790:1881_1920x0_80_0_0_3a31382785ae8db48eb2667a8c35521c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, воз, здоровье - общество, владимир путин, россия, украина, донбасс
20:45 18.05.2022 (обновлено: 21:04 18.05.2022)
 
Лавров призвал ВОЗ усмирить попытки Киева препятствовать спецоперации

Лавров обсудил с гендиректором ВОЗ положение дел в здравоохранении на Украине и в Донбассе

© РИА НовостиИстребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России, задействованные в специальной военной операции
Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России, задействованные в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости
Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России, задействованные в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом обсудил положение дел в сфере здравоохранения на Украине и в Донбассе, сообщил МИД РФ.
"Особое внимание было уделено конфликтным ситуациям, негативно влияющим на нужды мирных граждан в области здравоохранения, особенно в Африке и на Ближнем Востоке. Также затрагивалось положение дел в сфере здравоохранения на Украине и в Донбассе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с российской стороны были приведены конкретные факты о причинах гуманитарного кризиса, возникшего в результате антиконституционного переворота 2014 года и последовавшей за ним агрессии киевского режима в отношении населения Донбасса и тотальной блокады Донецкой и Луганской республик.
"Лавров подробно изложил действия, предпринимаемые на ежедневной основе в рамках специальной военной операции для облегчения страданий мирных граждан, и призвал ВОЗ воздействовать на киевский режим с тем, чтобы тот не препятствовал реализации предлагаемых с этой целью мер", - добавили в МИД.
Собеседники договорились оставаться в контакте, отметили в министерстве.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровВОЗЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала