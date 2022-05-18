https://ria.ru/20220518/voz-1789342456.html

Лавров призвал ВОЗ усмирить попытки Киева препятствовать спецоперации

Лавров призвал ВОЗ усмирить попытки Киева препятствовать спецоперации - РИА Новости, 18.05.2022

Лавров призвал ВОЗ усмирить попытки Киева препятствовать спецоперации

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом обсудил положение дел в сфере здравоохранения на... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T20:45

2022-05-18T20:45

2022-05-18T21:04

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

воз

здоровье - общество

владимир путин

россия

украина

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом обсудил положение дел в сфере здравоохранения на Украине и в Донбассе, сообщил МИД РФ.Отмечается, что с российской стороны были приведены конкретные факты о причинах гуманитарного кризиса, возникшего в результате антиконституционного переворота 2014 года и последовавшей за ним агрессии киевского режима в отношении населения Донбасса и тотальной блокады Донецкой и Луганской республик."Лавров подробно изложил действия, предпринимаемые на ежедневной основе в рамках специальной военной операции для облегчения страданий мирных граждан, и призвал ВОЗ воздействовать на киевский режим с тем, чтобы тот не препятствовал реализации предлагаемых с этой целью мер", - добавили в МИД.Собеседники договорились оставаться в контакте, отметили в министерстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей лавров, воз, здоровье - общество, владимир путин, россия, украина, донбасс