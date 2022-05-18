https://ria.ru/20220518/voda-1789334292.html
Вопрос поставок днепровской воды в Крым решен навсегда, заявил Аксенов
Вопрос поставок днепровской воды в Крым решен навсегда, заявил Аксенов - РИА Новости, 18.05.2022
Вопрос поставок днепровской воды в Крым решен навсегда, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вопрос поставок на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу решен навсегда. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:49
2022-05-18T19:49
2022-05-18T19:56
украина
днепр (река)
республика крым
россия
сергей аксенов (политик)
вода
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вопрос поставок на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу решен навсегда."Так и есть. В этом я уже точно не сомневаюсь", - сказал Аксенов в эфире крымского телеканала "Миллет", отвечая на соответствующий вопрос.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра по территории Херсонской области Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.
https://ria.ru/20220518/rossiya-1789329104.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, днепр (река), республика крым, россия, сергей аксенов (политик), вода, общество
19:49 18.05.2022 (обновлено: 19:56 18.05.2022)
Вопрос поставок днепровской воды в Крым решен навсегда, заявил Аксенов
Глава Крыма Аксенов: вопрос поставок днепровской воды в регион по каналу решен навсегда