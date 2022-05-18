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Вопрос поставок днепровской воды в Крым решен навсегда, заявил Аксенов - РИА Новости, 18.05.2022
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Вопрос поставок днепровской воды в Крым решен навсегда, заявил Аксенов
Вопрос поставок днепровской воды в Крым решен навсегда, заявил Аксенов - РИА Новости, 18.05.2022
Вопрос поставок днепровской воды в Крым решен навсегда, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вопрос поставок на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу решен навсегда. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:49
2022-05-18T19:56
украина
днепр (река)
республика крым
россия
сергей аксенов (политик)
вода
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вопрос поставок на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу решен навсегда."Так и есть. В этом я уже точно не сомневаюсь", - сказал Аксенов в эфире крымского телеканала "Миллет", отвечая на соответствующий вопрос.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра по территории Херсонской области Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.
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днепр (река)
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украина, днепр (река), республика крым, россия, сергей аксенов (политик), вода, общество
19:49 18.05.2022 (обновлено: 19:56 18.05.2022)
 
Вопрос поставок днепровской воды в Крым решен навсегда, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов: вопрос поставок днепровской воды в регион по каналу решен навсегда

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкПервая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала в селе Победное Джанкойского района в Крыму
Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала в селе Победное Джанкойского района в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала в селе Победное Джанкойского района в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вопрос поставок на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу решен навсегда.
"Так и есть. В этом я уже точно не сомневаюсь", - сказал Аксенов в эфире крымского телеканала "Миллет", отвечая на соответствующий вопрос.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра по территории Херсонской области Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
19:22
Аксенов: Херсонская и Запорожская области будут в одной стране с Крымом
 
УкраинаДнепр (река)Республика КрымРоссияСергей Аксенов (политик)ВодаОбщество
 
 
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