https://ria.ru/20220518/voda-1789334292.html

Вопрос поставок днепровской воды в Крым решен навсегда, заявил Аксенов

Вопрос поставок днепровской воды в Крым решен навсегда, заявил Аксенов - РИА Новости, 18.05.2022

Вопрос поставок днепровской воды в Крым решен навсегда, заявил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вопрос поставок на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу решен навсегда. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T19:49

2022-05-18T19:49

2022-05-18T19:56

украина

днепр (река)

республика крым

россия

сергей аксенов (политик)

вода

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вопрос поставок на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу решен навсегда."Так и есть. В этом я уже точно не сомневаюсь", - сказал Аксенов в эфире крымского телеканала "Миллет", отвечая на соответствующий вопрос.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра по территории Херсонской области Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.

https://ria.ru/20220518/rossiya-1789329104.html

украина

днепр (река)

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, днепр (река), республика крым, россия, сергей аксенов (политик), вода, общество