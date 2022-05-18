"ВКонтакте" хочет ввести платные подписки в "VK Видео"

"Конечно, мы рассмотрим все модели. У нас сейчас уже есть разные модели, рекламная модель монетизации, премиальный контент - с некоторыми партнёрами мы пробовали и будем пробовать этот формат, есть VK Donut... Все способы монетизации и способы получения дохода авторами, я думаю, появятся. Возможно, появятся и какие-то новые", - сказала Краснова в ответ на вопрос о возможности введения платных подписок в "VK Видео".