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"ВКонтакте" хочет ввести платные подписки в "VK Видео" - РИА Новости, 18.05.2022
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"ВКонтакте" хочет ввести платные подписки в "VK Видео"
"ВКонтакте" хочет ввести платные подписки в "VK Видео" - РИА Новости, 18.05.2022
"ВКонтакте" хочет ввести платные подписки в "VK Видео"
"ВКонтакте" рассматривает возможность введения платных подписок и монетизации в сервисе "VK Видео", заявила глава "ВКонтакте" Марина Краснова. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:06
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общество
технологии
вконтакте
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "ВКонтакте" рассматривает возможность введения платных подписок и монетизации в сервисе "VK Видео", заявила глава "ВКонтакте" Марина Краснова.Ранее в среду генеральный директор VK заявил, что компания планирует до конца года запустить платформу "VK Видео" в виде отдельного приложения.По ее словам, существует спрос на игровые механики по монетизации, "здесь есть большое поле для нас, для экспериментов", уточнила Краснова.
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общество, технологии, вконтакте
19:06 18.05.2022 (обновлено: 19:19 18.05.2022)
 
"ВКонтакте" хочет ввести платные подписки в "VK Видео"

"ВКонтакте" рассматривает введение платных подписок в сервисе "VK Видео"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Вконтакте"
Социальная сеть Вконтакте - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "ВКонтакте" рассматривает возможность введения платных подписок и монетизации в сервисе "VK Видео", заявила глава "ВКонтакте" Марина Краснова.
Ранее в среду генеральный директор VK заявил, что компания планирует до конца года запустить платформу "VK Видео" в виде отдельного приложения.
"Конечно, мы рассмотрим все модели. У нас сейчас уже есть разные модели, рекламная модель монетизации, премиальный контент - с некоторыми партнёрами мы пробовали и будем пробовать этот формат, есть VK Donut... Все способы монетизации и способы получения дохода авторами, я думаю, появятся. Возможно, появятся и какие-то новые", - сказала Краснова в ответ на вопрос о возможности введения платных подписок в "VK Видео".
По ее словам, существует спрос на игровые механики по монетизации, "здесь есть большое поле для нас, для экспериментов", уточнила Краснова.
Страница социальной сети ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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