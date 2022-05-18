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VK запустит отдельное приложение для видео - РИА Новости, 18.05.2022
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VK запустит отдельное приложение для видео
VK запустит отдельное приложение для видео - РИА Новости, 18.05.2022
VK запустит отдельное приложение для видео
Российский интернет-холдинг VK намерен в этом году запустить отдельное приложение "VK Видео", заявил глава VK Владимир Кириенко. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:00
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новости компаний - экономика
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технологии
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владимир кириенко
экономика
интернет
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российский интернет-холдинг VK намерен в этом году запустить отдельное приложение "VK Видео", заявил глава VK Владимир Кириенко."Мы планируем до конца года запустить платформу VK-видео как приложение. Мы здесь действительно двигаемся в модель ближе к YouTube", - сказал Кириенко на открытии Российского интернет форума.На данный момент в России уже работают отечественная альтернатива YouTube - Rutube, а также аналог TikTok - Yappy. Обе компании принадлежат "Газпром-Медиа".
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новости компаний - экономика, общество, россия, технологии, вконтакте, владимир кириенко, экономика, интернет, соцсети
12:00 18.05.2022
 
VK запустит отдельное приложение для видео

Глава VK Кириенко: интернет-холдинг в этом году запустит отдельное приложение "VK Видео"

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российский интернет-холдинг VK намерен в этом году запустить отдельное приложение "VK Видео", заявил глава VK Владимир Кириенко.
"Мы планируем до конца года запустить платформу VK-видео как приложение. Мы здесь действительно двигаемся в модель ближе к YouTube", - сказал Кириенко на открытии Российского интернет форума.
На данный момент в России уже работают отечественная альтернатива YouTube - Rutube, а также аналог TikTok - Yappy. Обе компании принадлежат "Газпром-Медиа".
Страница социальной сети ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 13:20
"ВКонтакте" запустила собственный мессенджер
 
Новости компаний - ЭкономикаОбществоРоссияТехнологииВКонтактеВладимир КириенкоЭкономикаИнтернетСоцсети
 
 
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