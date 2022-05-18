https://ria.ru/20220518/vkontakte-1789196147.html

VK запустит отдельное приложение для видео

VK запустит отдельное приложение для видео - РИА Новости, 18.05.2022

VK запустит отдельное приложение для видео

Российский интернет-холдинг VK намерен в этом году запустить отдельное приложение "VK Видео", заявил глава VK Владимир Кириенко. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:00

2022-05-18T12:00

2022-05-18T12:00

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российский интернет-холдинг VK намерен в этом году запустить отдельное приложение "VK Видео", заявил глава VK Владимир Кириенко."Мы планируем до конца года запустить платформу VK-видео как приложение. Мы здесь действительно двигаемся в модель ближе к YouTube", - сказал Кириенко на открытии Российского интернет форума.На данный момент в России уже работают отечественная альтернатива YouTube - Rutube, а также аналог TikTok - Yappy. Обе компании принадлежат "Газпром-Медиа".

https://ria.ru/20220517/prilozhenie-1789011361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новости компаний - экономика, общество, россия, технологии, вконтакте, владимир кириенко, экономика, интернет, соцсети