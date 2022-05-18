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VK запустит бета-версию магазина приложений Rustore 25 мая - РИА Новости, 18.05.2022
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VK запустит бета-версию магазина приложений Rustore 25 мая
VK запустит бета-версию магазина приложений Rustore 25 мая - РИА Новости, 18.05.2022
VK запустит бета-версию магазина приложений Rustore 25 мая
Минцифры РФ и VK запустят бета-версию российского магазина приложений RuStore 25 мая, анонсировал глава VK Владимир Кириенко. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:20
2022-05-18T13:48
россия
экономика
вконтакте
технологии
максут шадаев
михаил мишустин
google
google android
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минцифры РФ и VK запустят бета-версию российского магазина приложений RuStore 25 мая, анонсировал глава VK Владимир Кириенко."25 мая запуск бета-версии", - следует из дорожной карты проекта, представленной Кириенко.По его словам, магазин приложений будет доступен для зарубежных разработчиков."Это не будет государственный магазин приложений. Если рынок может сделать это лучше, чем мы, пусть это делает рынок. Дальше вопрос формы реализации, прибыли, мы отдаем это на откуп 10 компаний. VK начнет инвестировать в эту историю, дальше мы посмотрим, как будет", - заявил глава Минцифры Максут Шадаев, слова которого приводятся в Telegram-канале ведомства.В начале апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что министерство цифрового развития и компании в ближайшие время разработают замену иностранным маркетплейсам приложений на базе Android. Необходимость этого Мишустин объяснил риском, что App Store и Google Play "могут скоро не дать возможности скачивать приложения". Позднее в правительстве уточнили, что создание маркетплейса должно быть завершено до 1 июня.В свою очередь Минцифры РФ сообщило о том, что VK в партнерстве с крупнейшими российскими IT-компаниями и при поддержке ведомства разработает российский магазин приложений RuStore.В начале марта маркетплейсы AppStore и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами.
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россия, экономика, вконтакте, технологии, максут шадаев, михаил мишустин, google, google android
12:20 18.05.2022 (обновлено: 13:48 18.05.2022)
 
VK запустит бета-версию магазина приложений Rustore 25 мая

VK запустит бета-версию российского магазина приложений Rustore 25 мая

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис VK в Москве
Офис VK в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минцифры РФ и VK запустят бета-версию российского магазина приложений RuStore 25 мая, анонсировал глава VK Владимир Кириенко.
"25 мая запуск бета-версии", - следует из дорожной карты проекта, представленной Кириенко.
По его словам, магазин приложений будет доступен для зарубежных разработчиков.
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
12:00
VK запустит отдельное приложение для видео
"Это не будет государственный магазин приложений. Если рынок может сделать это лучше, чем мы, пусть это делает рынок. Дальше вопрос формы реализации, прибыли, мы отдаем это на откуп 10 компаний. VK начнет инвестировать в эту историю, дальше мы посмотрим, как будет", - заявил глава Минцифры Максут Шадаев, слова которого приводятся в Telegram-канале ведомства.
В начале апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что министерство цифрового развития и компании в ближайшие время разработают замену иностранным маркетплейсам приложений на базе Android. Необходимость этого Мишустин объяснил риском, что App Store и Google Play "могут скоро не дать возможности скачивать приложения". Позднее в правительстве уточнили, что создание маркетплейса должно быть завершено до 1 июня.
В свою очередь Минцифры РФ сообщило о том, что VK в партнерстве с крупнейшими российскими IT-компаниями и при поддержке ведомства разработает российский магазин приложений RuStore.
В начале марта маркетплейсы AppStore и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами.
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 18:09
Российский магазин приложений от VK и Минцифры будет называться RuStore
 
РоссияЭкономикаВКонтактеТехнологииМаксут ШадаевМихаил МишустинGoogleGoogle Android
 
 
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