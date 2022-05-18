https://ria.ru/20220518/vizy-1789267958.html

Испания и Италия изменили требования к документам для подачи на визы

Испания и Италия изменили требования к документам для подачи на визы - РИА Новости, 18.05.2022

Испания и Италия изменили требования к документам для подачи на визы

Испания при подаче документов на визу начала требовать выписку из банка о движении средств на счету за последние три месяца, ранее аналогичное условие появилось РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:41

2022-05-18T16:41

2022-05-18T18:59

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Испания при подаче документов на визу начала требовать выписку из банка о движении средств на счету за последние три месяца, ранее аналогичное условие появилось и у Италии.Новое правило опубликовано на официальном сайте BLS. Ранее для подачи документов на испанскую визу требовалась только справка об остатке на счету.Как рассказала РИА Новости автор телеграм-канала Juliya Visa, эксперт по визам с девятилетним стажем Юлия Валд, недавно аналогичное правило ввела Италия.Валд рассказала, что буквально сегодня ее клиенты подавали документы и без выписки их не приняли. "Это усложнит подачу, так как многие люди пользуются наличными, и у них деньги по счетам не ходят, не все могут показать достойное хорошее движение", – говорит эксперт.Еще одна проблема, когда у людей много переводов от физлиц, и соискателям сложно объяснить происхождение доходов. "Если человек в остатке на счету покажет, например, 300 тысяч рублей, а по движениям у него выходит 20-30 тысяч в месяц, к нему могут возникнуть вопросы, – уточняет эксперт. – Из-за этого туристу могут дать визу на более короткий срок, чем он рассчитывал, или и вовсе отказать".По ее словам, если есть совсем свежие счета или те, куда не приходят деньги, стоит написать сопроводительное письмо на русском языке: получаю заработную плату из кассы наличными и их использую.Есть и другие, менее значимые нововведения. Так, испанцы теперь просят страховые полисы с цветной печатью. По словам экспертов, эти требования были введены из-за подделок полисов, справок с работы, из банков.Италия и Испания выдают туристические визы россиянам. Но если первая без ограничений, то вторая – лишь тем, кто привит вакциной, одобренной EMA или ВОЗ, или тем, у кого есть закончившаяся шенгенская виза сроком от одного года.

https://ria.ru/20220518/perelety-1789071710.html

https://ria.ru/20220516/velikobritaniya-1788873108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, италия, испания, новости - туризм, туристы, визы, шенгенская зона