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Испания и Италия изменили требования к документам для подачи на визы - РИА Новости, 18.05.2022
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Туризм
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Испания и Италия изменили требования к документам для подачи на визы
Испания и Италия изменили требования к документам для подачи на визы - РИА Новости, 18.05.2022
Испания и Италия изменили требования к документам для подачи на визы
Испания при подаче документов на визу начала требовать выписку из банка о движении средств на счету за последние три месяца, ранее аналогичное условие появилось РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:41
2022-05-18T18:59
туризм
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италия
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Испания при подаче документов на визу начала требовать выписку из банка о движении средств на счету за последние три месяца, ранее аналогичное условие появилось и у Италии.Новое правило опубликовано на официальном сайте BLS. Ранее для подачи документов на испанскую визу требовалась только справка об остатке на счету.Как рассказала РИА Новости автор телеграм-канала Juliya Visa, эксперт по визам с девятилетним стажем Юлия Валд, недавно аналогичное правило ввела Италия.Валд рассказала, что буквально сегодня ее клиенты подавали документы и без выписки их не приняли. "Это усложнит подачу, так как многие люди пользуются наличными, и у них деньги по счетам не ходят, не все могут показать достойное хорошее движение", – говорит эксперт.Еще одна проблема, когда у людей много переводов от физлиц, и соискателям сложно объяснить происхождение доходов. "Если человек в остатке на счету покажет, например, 300 тысяч рублей, а по движениям у него выходит 20-30 тысяч в месяц, к нему могут возникнуть вопросы, – уточняет эксперт. – Из-за этого туристу могут дать визу на более короткий срок, чем он рассчитывал, или и вовсе отказать".По ее словам, если есть совсем свежие счета или те, куда не приходят деньги, стоит написать сопроводительное письмо на русском языке: получаю заработную плату из кассы наличными и их использую.Есть и другие, менее значимые нововведения. Так, испанцы теперь просят страховые полисы с цветной печатью. По словам экспертов, эти требования были введены из-за подделок полисов, справок с работы, из банков.Италия и Испания выдают туристические визы россиянам. Но если первая без ограничений, то вторая – лишь тем, кто привит вакциной, одобренной EMA или ВОЗ, или тем, у кого есть закончившаяся шенгенская виза сроком от одного года.
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туризм, италия, испания, новости - туризм, туристы, визы, шенгенская зона
16:41 18.05.2022 (обновлено: 18:59 18.05.2022)
 
Испания и Италия изменили требования к документам для подачи на визы

Испания и Италия для визы теперь требуют выписки из банка о движении средств на счету

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВизовый центр Италии в Москве начал прием документов на туристические визы
Визовый центр Италии в Москве начал прием документов на туристические визы - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Испания при подаче документов на визу начала требовать выписку из банка о движении средств на счету за последние три месяца, ранее аналогичное условие появилось и у Италии.
Новое правило опубликовано на официальном сайте BLS. Ранее для подачи документов на испанскую визу требовалась только справка об остатке на счету.
Как рассказала РИА Новости автор телеграм-канала Juliya Visa, эксперт по визам с девятилетним стажем Юлия Валд, недавно аналогичное правило ввела Италия.
"Сейчас эта тема стоит остро. Итальянцы теперь тоже обязательно требуют при подаче выписку о движении средств со счета за три месяца. Раньше они относились лояльно и первые десять дней принимали документы без этой выписки", – объяснила эксперт.
Валд рассказала, что буквально сегодня ее клиенты подавали документы и без выписки их не приняли. "Это усложнит подачу, так как многие люди пользуются наличными, и у них деньги по счетам не ходят, не все могут показать достойное хорошее движение", – говорит эксперт.
Еще одна проблема, когда у людей много переводов от физлиц, и соискателям сложно объяснить происхождение доходов. "Если человек в остатке на счету покажет, например, 300 тысяч рублей, а по движениям у него выходит 20-30 тысяч в месяц, к нему могут возникнуть вопросы, – уточняет эксперт. – Из-за этого туристу могут дать визу на более короткий срок, чем он рассчитывал, или и вовсе отказать".
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По ее словам, если есть совсем свежие счета или те, куда не приходят деньги, стоит написать сопроводительное письмо на русском языке: получаю заработную плату из кассы наличными и их использую.
Есть и другие, менее значимые нововведения. Так, испанцы теперь просят страховые полисы с цветной печатью. По словам экспертов, эти требования были введены из-за подделок полисов, справок с работы, из банков.
Италия и Испания выдают туристические визы россиянам. Но если первая без ограничений, то вторая – лишь тем, кто привит вакциной, одобренной EMA или ВОЗ, или тем, у кого есть закончившаяся шенгенская виза сроком от одного года.
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