Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/veter-1789164630.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 18.05.2022
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ветра, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T09:50
2022-05-18T09:50
россия
общество
погода
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748922965_0:0:3526:1983_1920x0_80_0_0_fdf61fc3ec0294cf56e168aa0a8e84c7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора."По информации Росгидрометцентра, с 12 часов до 21 часа 18 мая на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами местами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.Городские власти просят водителей и пешеходов быть осторожными.
https://ria.ru/20220405/veter-1781972876.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748922965_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_33c22266f3ba5a79f5829f31c4988e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, погода, санкт-петербург
09:50 18.05.2022
 
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
"По информации Росгидрометцентра, с 12 часов до 21 часа 18 мая на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами местами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Городские власти просят водителей и пешеходов быть осторожными.
Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 20:05
В Петербурге продлили "желтый" уровень погодной опасности
 
РоссияОбществоПогодаСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала