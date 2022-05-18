https://ria.ru/20220518/veter-1789164630.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 18.05.2022
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ветра, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T09:50
2022-05-18T09:50
2022-05-18T09:50
россия
общество
погода
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора."По информации Росгидрометцентра, с 12 часов до 21 часа 18 мая на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами местами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.Городские власти просят водителей и пешеходов быть осторожными.
https://ria.ru/20220405/veter-1781972876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, погода, санкт-петербург
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра