https://ria.ru/20220518/veter-1789164630.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 18.05.2022

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ветра, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T09:50

2022-05-18T09:50

2022-05-18T09:50

россия

общество

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санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора."По информации Росгидрометцентра, с 12 часов до 21 часа 18 мая на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами местами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.Городские власти просят водителей и пешеходов быть осторожными.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, погода, санкт-петербург