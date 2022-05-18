https://ria.ru/20220518/utka-1789188684.html
Инспекторы ДПС помогли утятам перейти дорогу в Москве
Инспекторы ДПС помогли утятам перейти дорогу в Москве - РИА Новости, 18.05.2022
Инспекторы ДПС помогли утятам перейти дорогу в Москве
Инспекторы ДПС помогли перейти дорогу уткам в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:35
2022-05-18T11:35
2022-05-18T13:01
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Инспекторы ДПС помогли перейти дорогу уткам в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."Инспекторы ДПС Госавтоинспекции Северо-Западного округа Сергей Милохин и Евгений Пашков сегодня утром помогли необычным пешеходам", - говорится в сообщении.На опубликованном в канале видео видно, что инспекторы перекрыли движение, чтобы утята смогли спокойно пересечь дорогу. После этого движение было восстановлено.В ведомстве добавили, что важна безопасность каждого, и пожелали всем хорошего дня.
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Инспекторы ДПС переводят семейство уток через дорогу
Инспекторы ДПС помогли перейти дорогу уткам в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. На опубликованном в канале видео видно, что инспекторы перекрыли движение, чтобы утята смогли спокойно пересечь дорогу. После этого движение было восстановлено.
2022-05-18T11:35
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общество, авто
11:35 18.05.2022 (обновлено: 13:01 18.05.2022)
Инспекторы ДПС помогли утятам перейти дорогу в Москве
Инспекторы ДПС помогли перейти дорогу уткам в Москве
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Инспекторы ДПС помогли перейти дорогу уткам в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"Инспекторы ДПС Госавтоинспекции Северо-Западного округа Сергей Милохин и Евгений Пашков сегодня утром помогли необычным пешеходам", - говорится в сообщении.
На опубликованном в канале видео видно, что инспекторы перекрыли движение, чтобы утята смогли спокойно пересечь дорогу. После этого движение было восстановлено.
В ведомстве добавили, что важна безопасность каждого, и пожелали всем хорошего дня.