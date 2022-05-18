https://ria.ru/20220518/utka-1789188684.html

Инспекторы ДПС помогли утятам перейти дорогу в Москве

Инспекторы ДПС помогли утятам перейти дорогу в Москве - РИА Новости, 18.05.2022

Инспекторы ДПС помогли утятам перейти дорогу в Москве

Инспекторы ДПС помогли перейти дорогу уткам в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:35

2022-05-18T11:35

2022-05-18T13:01

общество

авто

хорошие новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789207945_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f46fb3cab8f1ef549f6875c0378232c.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Инспекторы ДПС помогли перейти дорогу уткам в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."Инспекторы ДПС Госавтоинспекции Северо-Западного округа Сергей Милохин и Евгений Пашков сегодня утром помогли необычным пешеходам", - говорится в сообщении.На опубликованном в канале видео видно, что инспекторы перекрыли движение, чтобы утята смогли спокойно пересечь дорогу. После этого движение было восстановлено.В ведомстве добавили, что важна безопасность каждого, и пожелали всем хорошего дня.

https://ria.ru/20220518/los-1789205564.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Инспекторы ДПС переводят семейство уток через дорогу Инспекторы ДПС помогли перейти дорогу уткам в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. На опубликованном в канале видео видно, что инспекторы перекрыли движение, чтобы утята смогли спокойно пересечь дорогу. После этого движение было восстановлено. 2022-05-18T11:35 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто