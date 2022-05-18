https://ria.ru/20220518/ukraintsy-1789204177.html

Запад обрекает украинцев на голод, заявили в Совфеде

Запад обрекает украинцев на голод, заявили в Совфеде - РИА Новости, 18.05.2022

Запад обрекает украинцев на голод, заявили в Совфеде

Действия западных стран по вывозу резервных запасов пшеницы из Украины обрекают жителей страны на голод, этого допускать нельзя, заявил РИА Новости в среду... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:28

2022-05-18T12:28

2022-05-18T12:44

специальная военная операция на украине

владимир джабаров

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одесса

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Действия западных стран по вывозу резервных запасов пшеницы из Украины обрекают жителей страны на голод, этого допускать нельзя, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее бывший сотрудник одесской морской гавани сообщил РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в стране. "Действия США и ЕС по вывозу зерна из Украины обрекают жителей страны на голод", - заявил Джабаров. По его мнению, допускать вывоза зерна из Украины нельзя, "надо подумать, как препятствовать вывозу того, что принадлежит украинскому народу". По словам законодателя, это обычная практика Запада - ограбить."Нас они ограбили, заморозили наши активы. Здесь они грабят украинский народ, обрекают его по сути на голод, но говорить они будут, что виновата во всем Россия. Западные страны довели Украину до такого состояния", - подчеркнул он. Джабаров также отметил, что действия США и Евросоюза - это абсолютно циничный поступок, "который еще раз подчеркивает, что там нет никакого проукраинского интереса".По словам сенатора, на Западе прекрасно понимают, что в этом году на Украине не будет того урожая, который ожидался в связи с происходящими событиями. Сейчас же западные страны пытаются вывезти резерв пшеницы с Украины, неприкосновенный запас, сказал Джабаров. "Они хотят его раздербанить и вытащить, а когда начнется голод, я вас уверяю, никто из этого резерва украинцам никогда ничего не вернет", - заключил политик.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220518/ukraina-1789186309.html

https://ria.ru/20220517/tseny-1789058719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир джабаров, в мире, украина, евросоюз, россия, одесса