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ВСУ нанесли ракетный удар по Чернобаевке в Херсонской области - РИА Новости, 18.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/ukraina-1789333656.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Чернобаевке в Херсонской области
ВСУ нанесли ракетный удар по Чернобаевке в Херсонской области - РИА Новости, 18.05.2022
ВСУ нанесли ракетный удар по Чернобаевке в Херсонской области
Украинские националисты обстреляли Чернобаевку на окраине Херсона, один человек погиб и еще один пострадал, рассказал РИА Новости глава администрации поселка... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:46
2022-05-18T22:15
в мире
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
херсонская область
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ХЕРСОН, 18 мая — РИА Новости. Украинские националисты обстреляли Чернобаевку на окраине Херсона, один человек погиб и еще один пострадал, рассказал РИА Новости глава администрации поселка Юрий Турулев."Сегодня один человек погиб на улице Луговая в Чернобаевка. Женщина получила ранения. Ребята-ополченцы мимо проезжали, они ее увидели и отвезли в госпиталь", — заявил он.По словам главы администрации, националисты обстреливали ракетами с кассетными боеприпасами, в результате чего множество зданий получили повреждения — пробиты крыши и выбиты окна. Один дом полностью сгорел. "Дома никого не было, к счастью, хозяева уехали, поэтому там пострадавших нет", — добавил он.В понедельник в результате ракетного удара националистов по жилым кварталам в Чернобаевке погиб мужчина 84 лет, еще один человек получил ранения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Тогда было повреждено около десяти домов.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html
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в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, херсонская область
19:46 18.05.2022 (обновлено: 22:15 18.05.2022)
 
ВСУ нанесли ракетный удар по Чернобаевке в Херсонской области

ВСУ нанесли ракетный удар по Чернобаевке в Херсонской области, погиб один человек

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ХЕРСОН, 18 мая — РИА Новости. Украинские националисты обстреляли Чернобаевку на окраине Херсона, один человек погиб и еще один пострадал, рассказал РИА Новости глава администрации поселка Юрий Турулев.
"Сегодня один человек погиб на улице Луговая в Чернобаевка. Женщина получила ранения. Ребята-ополченцы мимо проезжали, они ее увидели и отвезли в госпиталь", — заявил он.
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По словам главы администрации, националисты обстреливали ракетами с кассетными боеприпасами, в результате чего множество зданий получили повреждения — пробиты крыши и выбиты окна. Один дом полностью сгорел.
"Дома никого не было, к счастью, хозяева уехали, поэтому там пострадавших нет", — добавил он.
В понедельник в результате ракетного удара националистов по жилым кварталам в Чернобаевке погиб мужчина 84 лет, еще один человек получил ранения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Тогда было повреждено около десяти домов.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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