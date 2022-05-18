https://ria.ru/20220518/ukraina-1789333656.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Чернобаевке в Херсонской области
ВСУ нанесли ракетный удар по Чернобаевке в Херсонской области - РИА Новости, 18.05.2022
ВСУ нанесли ракетный удар по Чернобаевке в Херсонской области
Украинские националисты обстреляли Чернобаевку на окраине Херсона, один человек погиб и еще один пострадал, рассказал РИА Новости глава администрации поселка... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:46
2022-05-18T19:46
2022-05-18T22:15
в мире
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ситуация в днр и лнр
херсонская область
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ХЕРСОН, 18 мая — РИА Новости. Украинские националисты обстреляли Чернобаевку на окраине Херсона, один человек погиб и еще один пострадал, рассказал РИА Новости глава администрации поселка Юрий Турулев."Сегодня один человек погиб на улице Луговая в Чернобаевка. Женщина получила ранения. Ребята-ополченцы мимо проезжали, они ее увидели и отвезли в госпиталь", — заявил он.По словам главы администрации, националисты обстреливали ракетами с кассетными боеприпасами, в результате чего множество зданий получили повреждения — пробиты крыши и выбиты окна. Один дом полностью сгорел. "Дома никого не было, к счастью, хозяева уехали, поэтому там пострадавших нет", — добавил он.В понедельник в результате ракетного удара националистов по жилым кварталам в Чернобаевке погиб мужчина 84 лет, еще один человек получил ранения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Тогда было повреждено около десяти домов.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, херсонская область
19:46 18.05.2022 (обновлено: 22:15 18.05.2022)
ВСУ нанесли ракетный удар по Чернобаевке в Херсонской области
ВСУ нанесли ракетный удар по Чернобаевке в Херсонской области, погиб один человек
ХЕРСОН, 18 мая — РИА Новости. Украинские националисты обстреляли Чернобаевку на окраине Херсона, один человек погиб и еще один пострадал, рассказал РИА Новости глава администрации поселка Юрий Турулев.
"Сегодня один человек погиб на улице Луговая в Чернобаевка. Женщина получила ранения. Ребята-ополченцы мимо проезжали, они ее увидели и отвезли в госпиталь", — заявил он.
По словам главы администрации, националисты обстреливали ракетами с кассетными боеприпасами, в результате чего множество зданий получили повреждения — пробиты крыши и выбиты окна. Один дом полностью сгорел.
"Дома никого не было, к счастью, хозяева уехали, поэтому там пострадавших нет", — добавил он.
В понедельник в результате ракетного удара националистов по жилым кварталам в Чернобаевке погиб мужчина 84 лет, еще один человек получил ранения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Тогда было повреждено около десяти домов.
Россия
24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.