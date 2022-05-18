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ВСУ нанесли ракетный удар по Чернобаевке в Херсонской области

ВСУ нанесли ракетный удар по Чернобаевке в Херсонской области - РИА Новости, 18.05.2022

ВСУ нанесли ракетный удар по Чернобаевке в Херсонской области

Украинские националисты обстреляли Чернобаевку на окраине Херсона, один человек погиб и еще один пострадал, рассказал РИА Новости глава администрации поселка... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T19:46

2022-05-18T19:46

2022-05-18T22:15

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ХЕРСОН, 18 мая — РИА Новости. Украинские националисты обстреляли Чернобаевку на окраине Херсона, один человек погиб и еще один пострадал, рассказал РИА Новости глава администрации поселка Юрий Турулев."Сегодня один человек погиб на улице Луговая в Чернобаевка. Женщина получила ранения. Ребята-ополченцы мимо проезжали, они ее увидели и отвезли в госпиталь", — заявил он.По словам главы администрации, националисты обстреливали ракетами с кассетными боеприпасами, в результате чего множество зданий получили повреждения — пробиты крыши и выбиты окна. Один дом полностью сгорел. "Дома никого не было, к счастью, хозяева уехали, поэтому там пострадавших нет", — добавил он.В понедельник в результате ракетного удара националистов по жилым кварталам в Чернобаевке погиб мужчина 84 лет, еще один человек получил ранения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Тогда было повреждено около десяти домов.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, херсонская область