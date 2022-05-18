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Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова к поставкам на Украину
Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова к поставкам на Украину - РИА Новости, 18.05.2022
Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова к поставкам на Украину
Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию и Украине, если за нее будут платить, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:10
2022-05-18T18:10
2022-05-18T20:54
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию и Украине, если за нее будут платить, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин находится с рабочим визитом в Мелитополе."Энергоэлектричество - это такой товар, который невозможно положить на склад. Поэтому если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать деньги, значит, будем работать, не будет принимать - (АЭС) будет работать на Россию", - сказал Хуснуллин журналистам."Атомная энергия - это один из самых дешевых видов электроэнергии, поэтому она абсолютно конкурентноспособная, и беспокоиться по поводу того, куда продать электроэнергию, у нас таких проблем не будет", - добавил он.
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Хуснуллин о будущем Запорожской АЭС
Запорожская АЭС, расположенная на территории контролируемого РФ города Энергодар, продолжит работать, все рабочие места будут сохранены, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
2022-05-18T18:10
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украина
18:10 18.05.2022 (обновлено: 20:54 18.05.2022)
Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова к поставкам на Украину
Вице-премьер Хуснуллин заявил о готовности поставлять Украине энергию с Запорожской АЭС
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию и Украине, если за нее будут платить, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Хуснуллин находится с рабочим визитом в Мелитополе.
"Энергоэлектричество - это такой товар, который невозможно положить на склад. Поэтому если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать деньги, значит, будем работать, не будет принимать - (АЭС) будет работать на Россию", - сказал Хуснуллин журналистам.
"Атомная энергия - это один из самых дешевых видов электроэнергии, поэтому она абсолютно конкурентноспособная, и беспокоиться по поводу того, куда продать электроэнергию, у нас таких проблем не будет", - добавил он.