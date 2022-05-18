https://ria.ru/20220518/ukraina-1789310661.html

Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова к поставкам на Украину

Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова к поставкам на Украину - РИА Новости, 18.05.2022

Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова к поставкам на Украину

Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию и Украине, если за нее будут платить, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:10

2022-05-18T18:10

2022-05-18T20:54

украина

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию и Украине, если за нее будут платить, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин находится с рабочим визитом в Мелитополе."Энергоэлектричество - это такой товар, который невозможно положить на склад. Поэтому если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать деньги, значит, будем работать, не будет принимать - (АЭС) будет работать на Россию", - сказал Хуснуллин журналистам."Атомная энергия - это один из самых дешевых видов электроэнергии, поэтому она абсолютно конкурентноспособная, и беспокоиться по поводу того, куда продать электроэнергию, у нас таких проблем не будет", - добавил он.

https://ria.ru/20220518/finlyandiya-1789300362.html

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Хуснуллин о будущем Запорожской АЭС Запорожская АЭС, расположенная на территории контролируемого РФ города Энергодар, продолжит работать, все рабочие места будут сохранены, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. 2022-05-18T18:10 true PT0M41S

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