https://ria.ru/20220518/ukraina-1789300718.html

В Совбезе рассказали, откуда появилось понятие "украинский холокост"

В Совбезе рассказали, откуда появилось понятие "украинский холокост" - РИА Новости, 18.05.2022

В Совбезе рассказали, откуда появилось понятие "украинский холокост"

Прочтение голодомора в СССР как "украинский холокост" было изобретено в Гарвардском университете при участии ЦРУ, заявил заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:46

2022-05-18T17:46

2022-05-18T17:46

в мире

россия

сша

збигнев бжезинский

центральное разведывательное управление (цру)

организация украинских националистов

украина

совет безопасности рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155361/70/1553617086_0:214:2047:1365_1920x0_80_0_0_bd32f9b55ba9697df9b9702e0c16c0e5.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Прочтение голодомора в СССР как "украинский холокост" было изобретено в Гарвардском университете при участии ЦРУ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в среду на встрече в Москве с послами иностранных государств."Именно здесь (в Гарварде – ред) возникнет специфическое прочтение голодомора, который стараниями диаспоральных историков будет превращен в версию "украинского холокоста". Причем в продвижении этой версии активно участвовали ЦРУ в рамках операции "Аэродинамик", куратором которой был небезызвестный Збигнев Бжезинский. Именно здесь будут оспариваться, преуменьшаться или рационализироваться преступления ОУН*", - сказал Венедиктов.Он считает важным не только то, что в этой среде возникает и ретранслируется миф о "героической борьбе "Организации украинских националистов"* (ОУН*) за независимую Украину", но и создается целая околонаучная инфраструктура, которая начинает работать на укрепление этого нарратива. Одним из самых крупных центров в структуре Гарварда стал Harvard Ukrainian Studies, отметил замсекретаря Совбеза РФ.* Организация признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20220513/golodomor-1788283982.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, збигнев бжезинский, центральное разведывательное управление (цру), организация украинских националистов, украина, совет безопасности рф, александр венедиктов