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В Совбезе рассказали, откуда появилось понятие "украинский холокост" - РИА Новости, 18.05.2022
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В Совбезе рассказали, откуда появилось понятие "украинский холокост"
В Совбезе рассказали, откуда появилось понятие "украинский холокост" - РИА Новости, 18.05.2022
В Совбезе рассказали, откуда появилось понятие "украинский холокост"
Прочтение голодомора в СССР как "украинский холокост" было изобретено в Гарвардском университете при участии ЦРУ, заявил заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:46
2022-05-18T17:46
в мире
россия
сша
збигнев бжезинский
центральное разведывательное управление (цру)
организация украинских националистов
украина
совет безопасности рф
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Прочтение голодомора в СССР как "украинский холокост" было изобретено в Гарвардском университете при участии ЦРУ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в среду на встрече в Москве с послами иностранных государств."Именно здесь (в Гарварде – ред) возникнет специфическое прочтение голодомора, который стараниями диаспоральных историков будет превращен в версию "украинского холокоста". Причем в продвижении этой версии активно участвовали ЦРУ в рамках операции "Аэродинамик", куратором которой был небезызвестный Збигнев Бжезинский. Именно здесь будут оспариваться, преуменьшаться или рационализироваться преступления ОУН*", - сказал Венедиктов.Он считает важным не только то, что в этой среде возникает и ретранслируется миф о "героической борьбе "Организации украинских националистов"* (ОУН*) за независимую Украину", но и создается целая околонаучная инфраструктура, которая начинает работать на укрепление этого нарратива. Одним из самых крупных центров в структуре Гарварда стал Harvard Ukrainian Studies, отметил замсекретаря Совбеза РФ.* Организация признана экстремистской и запрещена в России
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россия
сша
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в мире, россия, сша, збигнев бжезинский, центральное разведывательное управление (цру), организация украинских националистов, украина, совет безопасности рф, александр венедиктов
17:46 18.05.2022
 
В Совбезе рассказали, откуда появилось понятие "украинский холокост"

Замсекретаря СБ Венедиктов: понятие "украинский холокост" изобрели в Гарварде

CC BY 2.0 / Prayitno / Harvard UniversityВид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж
Вид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
CC BY 2.0 / Prayitno / Harvard University
Вид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Прочтение голодомора в СССР как "украинский холокост" было изобретено в Гарвардском университете при участии ЦРУ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в среду на встрече в Москве с послами иностранных государств.
"Именно здесь (в Гарварде – ред) возникнет специфическое прочтение голодомора, который стараниями диаспоральных историков будет превращен в версию "украинского холокоста". Причем в продвижении этой версии активно участвовали ЦРУ в рамках операции "Аэродинамик", куратором которой был небезызвестный Збигнев Бжезинский. Именно здесь будут оспариваться, преуменьшаться или рационализироваться преступления ОУН*", - сказал Венедиктов.
Он считает важным не только то, что в этой среде возникает и ретранслируется миф о "героической борьбе "Организации украинских националистов"* (ОУН*) за независимую Украину", но и создается целая околонаучная инфраструктура, которая начинает работать на укрепление этого нарратива. Одним из самых крупных центров в структуре Гарварда стал Harvard Ukrainian Studies, отметил замсекретаря Совбеза РФ.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России
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В миреРоссияСШАЗбигнев БжезинскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Организация украинских националистовУкраинаСовет Безопасности РФАлександр Венедиктов
 
 
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