В Совбезе рассказали, откуда появилось понятие "украинский холокост"
Замсекретаря СБ Венедиктов: понятие "украинский холокост" изобрели в Гарварде
CC BY 2.0 / Prayitno / Harvard UniversityВид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж
Вид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Прочтение голодомора в СССР как "украинский холокост" было изобретено в Гарвардском университете при участии ЦРУ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в среду на встрече в Москве с послами иностранных государств.
"Именно здесь (в Гарварде – ред) возникнет специфическое прочтение голодомора, который стараниями диаспоральных историков будет превращен в версию "украинского холокоста". Причем в продвижении этой версии активно участвовали ЦРУ в рамках операции "Аэродинамик", куратором которой был небезызвестный Збигнев Бжезинский. Именно здесь будут оспариваться, преуменьшаться или рационализироваться преступления ОУН*", - сказал Венедиктов.
Он считает важным не только то, что в этой среде возникает и ретранслируется миф о "героической борьбе "Организации украинских националистов"* (ОУН*) за независимую Украину", но и создается целая околонаучная инфраструктура, которая начинает работать на укрепление этого нарратива. Одним из самых крупных центров в структуре Гарварда стал Harvard Ukrainian Studies, отметил замсекретаря Совбеза РФ.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России