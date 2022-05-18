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Зеленский предложил продлить военное положение на три месяца - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/ukraina-1789295630.html
Зеленский предложил продлить военное положение на три месяца
Зеленский предложил продлить военное положение на три месяца - РИА Новости, 18.05.2022
Зеленский предложил продлить военное положение на три месяца
Владимир Зеленский предлагает продлить истекающие 24 мая сроки военного положения на Украине и всеобщей мобилизации еще на 90 дней начиная с 25 мая, следует из... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:36
2022-05-18T17:50
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
владимир зеленский
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский предлагает продлить истекающие 24 мая сроки военного положения на Украине и всеобщей мобилизации еще на 90 дней начиная с 25 мая, следует из законопроектов, внесенных в Верховную раду. Ранее в среду на сайте Рады были зарегистрированы инициированные Зеленским законопроекты о продлении действия военного положения и мобилизации. "Срок действия военного положения в Украине продлевается с 05.30 (совпадает с мск) 25 мая 2022 года сроком на 90 суток", - говорится в дополнении к законопроекту. Другим законопроектом предлагается продлить всеобщую мобилизацию на Украине на 90 суток начиная с 25 мая.Военное положение на Украине ввели с началом российской спецоперации по демилитаризации в стране. Его сроки продлевались парламентом уже несколько раз. Последний – в конце апреля, срок его действия истекает 24 мая. Кроме того, парламент Украины 3 марта одобрил указ Зеленского о всеобщей мобилизации, она касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Мобилизация объявлялась сроком на три месяца.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, владимир зеленский
17:36 18.05.2022 (обновлено: 17:50 18.05.2022)
 
Зеленский предложил продлить военное положение на три месяца

Зеленский предложил продлить военное положение на Украине с 25 мая на 90 суток

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский предлагает продлить истекающие 24 мая сроки военного положения на Украине и всеобщей мобилизации еще на 90 дней начиная с 25 мая, следует из законопроектов, внесенных в Верховную раду. Ранее в среду на сайте Рады были зарегистрированы инициированные Зеленским законопроекты о продлении действия военного положения и мобилизации.
"Срок действия военного положения в Украине продлевается с 05.30 (совпадает с мск) 25 мая 2022 года сроком на 90 суток", - говорится в дополнении к законопроекту. Другим законопроектом предлагается продлить всеобщую мобилизацию на Украине на 90 суток начиная с 25 мая.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
Военное положение на Украине ввели с началом российской спецоперации по демилитаризации в стране. Его сроки продлевались парламентом уже несколько раз. Последний – в конце апреля, срок его действия истекает 24 мая. Кроме того, парламент Украины 3 марта одобрил указ Зеленского о всеобщей мобилизации, она касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Мобилизация объявлялась сроком на три месяца.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 12:53Специальная военная операция на Украине
В Раде заявили о ликвидации фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь"
 
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