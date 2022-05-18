https://ria.ru/20220518/ukraina-1789295630.html

Зеленский предложил продлить военное положение на три месяца

Зеленский предложил продлить военное положение на три месяца - РИА Новости, 18.05.2022

Зеленский предложил продлить военное положение на три месяца

Владимир Зеленский предлагает продлить истекающие 24 мая сроки военного положения на Украине и всеобщей мобилизации еще на 90 дней начиная с 25 мая, следует из... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:36

2022-05-18T17:36

2022-05-18T17:50

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

в мире

украина

владимир зеленский

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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский предлагает продлить истекающие 24 мая сроки военного положения на Украине и всеобщей мобилизации еще на 90 дней начиная с 25 мая, следует из законопроектов, внесенных в Верховную раду. Ранее в среду на сайте Рады были зарегистрированы инициированные Зеленским законопроекты о продлении действия военного положения и мобилизации. "Срок действия военного положения в Украине продлевается с 05.30 (совпадает с мск) 25 мая 2022 года сроком на 90 суток", - говорится в дополнении к законопроекту. Другим законопроектом предлагается продлить всеобщую мобилизацию на Украине на 90 суток начиная с 25 мая.Военное положение на Украине ввели с началом российской спецоперации по демилитаризации в стране. Его сроки продлевались парламентом уже несколько раз. Последний – в конце апреля, срок его действия истекает 24 мая. Кроме того, парламент Украины 3 марта одобрил указ Зеленского о всеобщей мобилизации, она касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Мобилизация объявлялась сроком на три месяца.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

https://ria.ru/20220512/rada-1788096641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, владимир зеленский