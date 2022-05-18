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Джереми Кларксон: из-за украинского кризиса миру грозит каннибализм

Джереми Кларксон: из-за украинского кризиса миру грозит каннибализм - РИА Новости, 18.05.2022

Джереми Кларксон: из-за украинского кризиса миру грозит каннибализм

Ситуация на Украине грозит серьезным продовольственным кризисом в Великобритании и мире, пишет в колонке для The Times бывший ведущий автомобильного шоу Top... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:22

2022-05-18T17:22

2022-05-18T22:17

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ситуация на Украине грозит серьезным продовольственным кризисом в Великобритании и мире, пишет в колонке для The Times бывший ведущий автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон.Кларксон отметил, что под угрозой продовольственного кризиса оказался весь мир."Это глобальное явление, и оно вполне может привести к тому, что в магазинах будет на 20 процентов меньше еды. Политики говорят, что они "мониторят ситуацию", что в переводе означает "ничего не предпринимают", но однажды жизнь их заставит, потому что человек еще может прожить без тепла, одежды и даже секса, но без еды он прожить точно не сможет. Голод заставляет людей есть своих соседей", — заключил он.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Запад объявил о новых санкциях против Москвы. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.Однако это санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты. В апреле годовая инфляция в Великобритании ускорилась до девяти процентов — это рекорд за 40 лет.

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, великобритания, россия, москва, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии