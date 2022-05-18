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Джереми Кларксон: из-за украинского кризиса миру грозит каннибализм - РИА Новости, 18.05.2022
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Джереми Кларксон: из-за украинского кризиса миру грозит каннибализм
Джереми Кларксон: из-за украинского кризиса миру грозит каннибализм - РИА Новости, 18.05.2022
Джереми Кларксон: из-за украинского кризиса миру грозит каннибализм
Ситуация на Украине грозит серьезным продовольственным кризисом в Великобритании и мире, пишет в колонке для The Times бывший ведущий автомобильного шоу Top... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:22
2022-05-18T22:17
цены на нефть
великобритания
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в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ситуация на Украине грозит серьезным продовольственным кризисом в Великобритании и мире, пишет в колонке для The Times бывший ведущий автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон.Кларксон отметил, что под угрозой продовольственного кризиса оказался весь мир."Это глобальное явление, и оно вполне может привести к тому, что в магазинах будет на 20 процентов меньше еды. Политики говорят, что они "мониторят ситуацию", что в переводе означает "ничего не предпринимают", но однажды жизнь их заставит, потому что человек еще может прожить без тепла, одежды и даже секса, но без еды он прожить точно не сможет. Голод заставляет людей есть своих соседей", — заключил он.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Запад объявил о новых санкциях против Москвы. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.Однако это санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты. В апреле годовая инфляция в Великобритании ускорилась до девяти процентов — это рекорд за 40 лет.
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цены на нефть, великобритания, россия, москва, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
17:22 18.05.2022 (обновлено: 22:17 18.05.2022)
 
Джереми Кларксон: из-за украинского кризиса миру грозит каннибализм

Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон: из-за событий на Украине миру грозит каннибализм

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПшеница на полях
Пшеница на полях - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ситуация на Украине грозит серьезным продовольственным кризисом в Великобритании и мире, пишет в колонке для The Times бывший ведущий автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон.

"В совокупности на Россию и Украину приходится более четверти мирового экспорта пшеницы. Они также являются ведущими поставщиками растительных масел и удобрений. Из-за конфликта мы теряем много нужного нам зерна, а из-за стоимости удобрений лишаемся 20 процентов того, что осталось. Цены растут не на семь или десять процентов, а на целых 37", — говорится в публикации.

Кларксон отметил, что под угрозой продовольственного кризиса оказался весь мир.
"Это глобальное явление, и оно вполне может привести к тому, что в магазинах будет на 20 процентов меньше еды. Политики говорят, что они "мониторят ситуацию", что в переводе означает "ничего не предпринимают", но однажды жизнь их заставит, потому что человек еще может прожить без тепла, одежды и даже секса, но без еды он прожить точно не сможет. Голод заставляет людей есть своих соседей", — заключил он.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Запад объявил о новых санкциях против Москвы. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.
Однако это санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты. В апреле годовая инфляция в Великобритании ускорилась до девяти процентов — это рекорд за 40 лет.
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