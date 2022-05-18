17:22 18.05.2022 (обновлено: 22:17 18.05.2022)
Джереми Кларксон: из-за украинского кризиса миру грозит каннибализм
Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон: из-за событий на Украине миру грозит каннибализм
Пшеница на полях. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ситуация на Украине грозит серьезным продовольственным кризисом в Великобритании и мире, пишет в колонке для The Times бывший ведущий автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон.
"В совокупности на Россию и Украину приходится более четверти мирового экспорта пшеницы. Они также являются ведущими поставщиками растительных масел и удобрений. Из-за конфликта мы теряем много нужного нам зерна, а из-за стоимости удобрений лишаемся 20 процентов того, что осталось. Цены растут не на семь или десять процентов, а на целых 37", — говорится в публикации.
Кларксон отметил, что под угрозой продовольственного кризиса оказался весь мир.
"Это глобальное явление, и оно вполне может привести к тому, что в магазинах будет на 20 процентов меньше еды. Политики говорят, что они "мониторят ситуацию", что в переводе означает "ничего не предпринимают", но однажды жизнь их заставит, потому что человек еще может прожить без тепла, одежды и даже секса, но без еды он прожить точно не сможет. Голод заставляет людей есть своих соседей", — заключил он.
Однако это санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты. В апреле годовая инфляция в Великобритании ускорилась до девяти процентов — это рекорд за 40 лет.