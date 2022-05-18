15:55 18.05.2022 (обновлено: 17:04 18.05.2022)
Французы обрушились на власти из-за поставок оружия неонацистам на Украине
Слушатели SudRadio раскритиковали власти Франции за поставки оружия неонацистам на Украине
Бойцы батальона "Азов". Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Французские слушатели SudRadio выступили против поставок западного оружия неонацистам на Украине.
Поводом для обсуждения стал эфир с участием военного в отставке Адриана Боке. Он побывал на Украине с гуманитарной миссией по доставке медицинской техники и лекарств и рассказал о националистах в рядах ВСУ, зверствами которых был шокирован.
"Эта поддержка абсолютно возмутительна!" — заявила Caroline RUBY, заметив, что французское правительство должно оправдаться перед народом.
"Почему Франция передает неонацистам современное оружие?" — задался вопросом Midiland.
"Я уже убедился в злодеяниях, совершенных батальоном "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. — Прим. ред.) при вооруженном соучастии западных стран! Франции давно пора открыть глаза и перестать в этом участвовать! Путин не лгал о мотивах неонацистов на Украине", — обратил внимание RemVik.
"Всем давно известно, что мы (НАТО) всегда готовы заключать наихудшие союзы, пока это служит нашим интересам", — отметил Merlinoner.
"Спасибо большое, Адриан, за ваше мужество. Вы раскрываете нам всю правду об этом кризисе, который спонсируют США и нацисты", — поблагодарила Bahria Ben mimoun.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.