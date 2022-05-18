https://ria.ru/20220518/ukraina-1789262898.html

Французы обрушились на власти из-за поставок оружия неонацистам на Украине

Французы обрушились на власти из-за поставок оружия неонацистам на Украине - РИА Новости, 18.05.2022

Французы обрушились на власти из-за поставок оружия неонацистам на Украине

Французские слушатели SudRadio выступили против поставок западного оружия неонацистам на Украине. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:55

2022-05-18T15:55

2022-05-18T17:04

в мире

владимир путин

украина

россия

вооруженные силы украины

франция

джо байден

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789215910_0:212:2687:1723_1920x0_80_0_0_f9b1e924c3e48372a564ceeef3984ba7.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Французские слушатели SudRadio выступили против поставок западного оружия неонацистам на Украине.Поводом для обсуждения стал эфир с участием военного в отставке Адриана Боке. Он побывал на Украине с гуманитарной миссией по доставке медицинской техники и лекарств и рассказал о националистах в рядах ВСУ, зверствами которых был шокирован."Почему Франция передает неонацистам современное оружие?" — задался вопросом Midiland."Я уже убедился в злодеяниях, совершенных батальоном "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. — Прим. ред.) при вооруженном соучастии западных стран! Франции давно пора открыть глаза и перестать в этом участвовать! Путин не лгал о мотивах неонацистов на Украине", — обратил внимание RemVik."Спасибо большое, Адриан, за ваше мужество. Вы раскрываете нам всю правду об этом кризисе, который спонсируют США и нацисты", — поблагодарила Bahria Ben mimoun.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

украина

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, украина, россия, вооруженные силы украины, франция, джо байден, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии