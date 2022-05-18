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Французы обрушились на власти из-за поставок оружия неонацистам на Украине - РИА Новости, 18.05.2022
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Французы обрушились на власти из-за поставок оружия неонацистам на Украине
Французы обрушились на власти из-за поставок оружия неонацистам на Украине - РИА Новости, 18.05.2022
Французы обрушились на власти из-за поставок оружия неонацистам на Украине
Французские слушатели SudRadio выступили против поставок западного оружия неонацистам на Украине. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:55
2022-05-18T17:04
в мире
владимир путин
украина
россия
вооруженные силы украины
франция
джо байден
нато
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Французские слушатели SudRadio выступили против поставок западного оружия неонацистам на Украине.Поводом для обсуждения стал эфир с участием военного в отставке Адриана Боке. Он побывал на Украине с гуманитарной миссией по доставке медицинской техники и лекарств и рассказал о националистах в рядах ВСУ, зверствами которых был шокирован."Почему Франция передает неонацистам современное оружие?" — задался вопросом Midiland."Я уже убедился в злодеяниях, совершенных батальоном "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. — Прим. ред.) при вооруженном соучастии западных стран! Франции давно пора открыть глаза и перестать в этом участвовать! Путин не лгал о мотивах неонацистов на Украине", — обратил внимание RemVik."Спасибо большое, Адриан, за ваше мужество. Вы раскрываете нам всю правду об этом кризисе, который спонсируют США и нацисты", — поблагодарила Bahria Ben mimoun.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, вооруженные силы украины, франция, джо байден, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
15:55 18.05.2022 (обновлено: 17:04 18.05.2022)
 
Французы обрушились на власти из-за поставок оружия неонацистам на Украине

Слушатели SudRadio раскритиковали власти Франции за поставки оружия неонацистам на Украине

© РИА Новости / Евгений КотенкоБойцы батальона "Азов"
Бойцы батальона Азов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
Бойцы батальона "Азов". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Французские слушатели SudRadio выступили против поставок западного оружия неонацистам на Украине.
Поводом для обсуждения стал эфир с участием военного в отставке Адриана Боке. Он побывал на Украине с гуманитарной миссией по доставке медицинской техники и лекарств и рассказал о националистах в рядах ВСУ, зверствами которых был шокирован.
"Эта поддержка абсолютно возмутительна!" — заявила Caroline RUBY, заметив, что французское правительство должно оправдаться перед народом.
"Почему Франция передает неонацистам современное оружие?" — задался вопросом Midiland.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
Вчера, 09:44
Из Белого дома — в гости к "Азову": Запад открыто поддерживает нацистов
"Я уже убедился в злодеяниях, совершенных батальоном "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. — Прим. ред.) при вооруженном соучастии западных стран! Франции давно пора открыть глаза и перестать в этом участвовать! Путин не лгал о мотивах неонацистов на Украине", — обратил внимание RemVik.
"Всем давно известно, что мы (НАТО) всегда готовы заключать наихудшие союзы, пока это служит нашим интересам", — отметил Merlinoner.
"Спасибо большое, Адриан, за ваше мужество. Вы раскрываете нам всю правду об этом кризисе, который спонсируют США и нацисты", — поблагодарила Bahria Ben mimoun.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 08:00
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В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныФранцияДжо БайденНАТОПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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