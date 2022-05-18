14:19 18.05.2022 (обновлено: 19:32 18.05.2022)
СМИ: Кулеба вышел из себя во время разговора с министром обороны Германии
Welt: глава МИД Украины Кулеба вышел из себя во время беседы с министром обороны Германии
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вышел из себя во время разговора о поставках вооружений с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт, пишет газета Die Welt.
"Кулеба попросил Германию как можно скорее поставить Украине недостающие боеприпасы или признать, что тема снята с повестки. Это был трудный разговор, во время которого дипломат вышел из себя", — говорится в статье.
Отмечается, что немецкие власти около трех недель назад пообещали Киеву поставить зенитные установки "Гепард", но с того времени процесс так и не сдвинулся мертвой точки.
"Украина запросила именно эти ЗСУ, но, по мнению Ламбрехт, поставки не имеют смысла из-за отсутствия снарядов", — подчеркнул автор статьи.
Дело в том, что Германия импортирует боеприпасы из Швейцарии, которая, в свою очередь, отказывается их поставлять, ссылаясь на нейтральный статус страны, пояснил он.
При этом Берлин отказывается поставлять танк Leopard1 и БМП Marder, для которых у украинских военных есть боезаряды, говорится в материале.
На фоне российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. В конце апреля Джо Байден запросил на эти цели 33 миллиарда долларов, а в конгрессе сумму увеличили до 40 миллиардов. Кроме того, американский лидер подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.
На прошлой неделе республиканец Рэнд Пол заблокировал в сенате законопроект о 40-миллиардном пакете помощи Киеву. По его словам, США не могут спасать Украину, обрекая при этом собственную экономику. Тем не менее верхняя палата проголосовала за дальнейшее продвижение документа.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.