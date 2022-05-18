https://ria.ru/20220518/ukraina-1789234117.html

СМИ: Кулеба вышел из себя во время разговора с министром обороны Германии

СМИ: Кулеба вышел из себя во время разговора с министром обороны Германии - РИА Новости, 18.05.2022

СМИ: Кулеба вышел из себя во время разговора с министром обороны Германии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вышел из себя во время разговора о поставках вооружений с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт, пишет... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:19

2022-05-18T14:19

2022-05-18T19:32

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вышел из себя во время разговора о поставках вооружений с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт, пишет газета Die Welt.Отмечается, что немецкие власти около трех недель назад пообещали Киеву поставить зенитные установки "Гепард", но с того времени процесс так и не сдвинулся мертвой точки."Украина запросила именно эти ЗСУ, но, по мнению Ламбрехт, поставки не имеют смысла из-за отсутствия снарядов", — подчеркнул автор статьи.Дело в том, что Германия импортирует боеприпасы из Швейцарии, которая, в свою очередь, отказывается их поставлять, ссылаясь на нейтральный статус страны, пояснил он.При этом Берлин отказывается поставлять танк Leopard1 и БМП Marder, для которых у украинских военных есть боезаряды, говорится в материале.На фоне российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. В конце апреля Джо Байден запросил на эти цели 33 миллиарда долларов, а в конгрессе сумму увеличили до 40 миллиардов. Кроме того, американский лидер подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.На прошлой неделе республиканец Рэнд Пол заблокировал в сенате законопроект о 40-миллиардном пакете помощи Киеву. По его словам, США не могут спасать Украину, обрекая при этом собственную экономику. Тем не менее верхняя палата проголосовала за дальнейшее продвижение документа.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220515/terroristy-1788612266.html

https://ria.ru/20220518/oruzhie-1788951725.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, германия, нато, дмитрий кулеба