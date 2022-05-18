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Кадыров высказал мнение, каким должен быть лидер Украины - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/ukraina-1789218351.html
Кадыров высказал мнение, каким должен быть лидер Украины
Кадыров высказал мнение, каким должен быть лидер Украины - РИА Новости, 18.05.2022
Кадыров высказал мнение, каким должен быть лидер Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал журналистам, что лидер Украины сегодня должен быть жестким, мудрым, дальновидным и независимым. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:25
2022-05-18T13:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
чеченская республика (чечня)
украина
рамзан кадыров
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 18 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал журналистам, что лидер Украины сегодня должен быть жестким, мудрым, дальновидным и независимым."Лидер Украины сегодня должен быть очень жестким, он должен быть мудрым, дальновидным и должен принимать решения, не смотря налево и направо. Он должен быть независимым человеком, который любит свою родину и государство", - отметил Кадыров.Ранее Кадыров рассказал, что считал Владимира Зеленского нормальным парнем, но в последнее время он не соображает, чем занимается. Он отметил, что Америка обманывает Украину, продавая старое оружие, добавив при этом, что разочарован этой страной.
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в мире, россия, чеченская республика (чечня), украина, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
13:25 18.05.2022
 
Кадыров высказал мнение, каким должен быть лидер Украины

Кадыров считает, что лидер Украины должен быть жестким, мудрым, дальновидным и независимым

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 18 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал журналистам, что лидер Украины сегодня должен быть жестким, мудрым, дальновидным и независимым.
"Лидер Украины сегодня должен быть очень жестким, он должен быть мудрым, дальновидным и должен принимать решения, не смотря налево и направо. Он должен быть независимым человеком, который любит свою родину и государство", - отметил Кадыров.
Ранее Кадыров рассказал, что считал Владимира Зеленского нормальным парнем, но в последнее время он не соображает, чем занимается. Он отметил, что Америка обманывает Украину, продавая старое оружие, добавив при этом, что разочарован этой страной.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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