https://ria.ru/20220518/ukraina-1789218351.html
Кадыров высказал мнение, каким должен быть лидер Украины
Кадыров высказал мнение, каким должен быть лидер Украины - РИА Новости, 18.05.2022
Кадыров высказал мнение, каким должен быть лидер Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал журналистам, что лидер Украины сегодня должен быть жестким, мудрым, дальновидным и независимым. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:25
2022-05-18T13:25
2022-05-18T13:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
чеченская республика (чечня)
украина
рамзан кадыров
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 18 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал журналистам, что лидер Украины сегодня должен быть жестким, мудрым, дальновидным и независимым."Лидер Украины сегодня должен быть очень жестким, он должен быть мудрым, дальновидным и должен принимать решения, не смотря налево и направо. Он должен быть независимым человеком, который любит свою родину и государство", - отметил Кадыров.Ранее Кадыров рассказал, что считал Владимира Зеленского нормальным парнем, но в последнее время он не соображает, чем занимается. Он отметил, что Америка обманывает Украину, продавая старое оружие, добавив при этом, что разочарован этой страной.
https://ria.ru/20220512/kadyrov-1788225370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, чеченская республика (чечня), украина, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
Кадыров высказал мнение, каким должен быть лидер Украины
Кадыров считает, что лидер Украины должен быть жестким, мудрым, дальновидным и независимым