https://ria.ru/20220518/ukraina-1789218351.html

Кадыров высказал мнение, каким должен быть лидер Украины

Кадыров высказал мнение, каким должен быть лидер Украины - РИА Новости, 18.05.2022

Кадыров высказал мнение, каким должен быть лидер Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал журналистам, что лидер Украины сегодня должен быть жестким, мудрым, дальновидным и независимым. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:25

2022-05-18T13:25

2022-05-18T13:25

специальная военная операция на украине

в мире

россия

чеченская республика (чечня)

украина

рамзан кадыров

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 18 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал журналистам, что лидер Украины сегодня должен быть жестким, мудрым, дальновидным и независимым."Лидер Украины сегодня должен быть очень жестким, он должен быть мудрым, дальновидным и должен принимать решения, не смотря налево и направо. Он должен быть независимым человеком, который любит свою родину и государство", - отметил Кадыров.Ранее Кадыров рассказал, что считал Владимира Зеленского нормальным парнем, но в последнее время он не соображает, чем занимается. Он отметил, что Америка обманывает Украину, продавая старое оружие, добавив при этом, что разочарован этой страной.

https://ria.ru/20220512/kadyrov-1788225370.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, чеченская республика (чечня), украина, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр