12:52 18.05.2022 (обновлено: 13:00 18.05.2022)
Кремль отреагировал на утверждения Киева о "военных преступлениях" России
Песков: в заявлениях Киева о "военных преступлениях России" много фейков и инсценировок
Российские военнослужащие в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Обвинения российских военных со стороны Украины в преступлениях в ходе спецоперации недопустимы, многие случаи, о которых говорит Киев - фейки и инсценировки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Бросаться такими терминами мы считаем невозможным и недопустимым. Многие случаи, о которых говорит Украина, являются очевидными фейками. Наиболее вопиющие - являются инсценировками, которые аргументированно были доказаны нашими специалистами. Соответствующим образом (к этому) и относимся", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать такие обвинения в адрес российских военных.
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