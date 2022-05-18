https://ria.ru/20220518/ukraina-1789210617.html

Кремль отреагировал на утверждения Киева о "военных преступлениях" России

Кремль отреагировал на утверждения Киева о "военных преступлениях" России - РИА Новости, 18.05.2022

Кремль отреагировал на утверждения Киева о "военных преступлениях" России

Обвинения российских военных со стороны Украины в преступлениях в ходе спецоперации недопустимы, многие случаи, о которых говорит Киев - фейки и инсценировки,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:52

2022-05-18T12:52

2022-05-18T13:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Обвинения российских военных со стороны Украины в преступлениях в ходе спецоперации недопустимы, многие случаи, о которых говорит Киев - фейки и инсценировки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Бросаться такими терминами мы считаем невозможным и недопустимым. Многие случаи, о которых говорит Украина, являются очевидными фейками. Наиболее вопиющие - являются инсценировками, которые аргументированно были доказаны нашими специалистами. Соответствующим образом (к этому) и относимся", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать такие обвинения в адрес российских военных.

https://ria.ru/20220513/tsipso-1788372942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, дмитрий песков, россия