Рейтинг@Mail.ru
Кремль отреагировал на утверждения Киева о "военных преступлениях" России - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/ukraina-1789210617.html
Кремль отреагировал на утверждения Киева о "военных преступлениях" России
Кремль отреагировал на утверждения Киева о "военных преступлениях" России - РИА Новости, 18.05.2022
Кремль отреагировал на утверждения Киева о "военных преступлениях" России
Обвинения российских военных со стороны Украины в преступлениях в ходе спецоперации недопустимы, многие случаи, о которых говорит Киев - фейки и инсценировки,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:52
2022-05-18T13:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785114169_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_d16c34a44b43ade0cbb9ad3f8b756840.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Обвинения российских военных со стороны Украины в преступлениях в ходе спецоперации недопустимы, многие случаи, о которых говорит Киев - фейки и инсценировки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Бросаться такими терминами мы считаем невозможным и недопустимым. Многие случаи, о которых говорит Украина, являются очевидными фейками. Наиболее вопиющие - являются инсценировками, которые аргументированно были доказаны нашими специалистами. Соответствующим образом (к этому) и относимся", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать такие обвинения в адрес российских военных.
https://ria.ru/20220513/tsipso-1788372942.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785114169_165:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_ee2b41006d544ebe8b1dac7b8c6cc0ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дмитрий песков, россия
12:52 18.05.2022 (обновлено: 13:00 18.05.2022)
 
Кремль отреагировал на утверждения Киева о "военных преступлениях" России

Песков: в заявлениях Киева о "военных преступлениях России" много фейков и инсценировок

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в Мариуполе
Российские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Российские военнослужащие в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Обвинения российских военных со стороны Украины в преступлениях в ходе спецоперации недопустимы, многие случаи, о которых говорит Киев - фейки и инсценировки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Бросаться такими терминами мы считаем невозможным и недопустимым. Многие случаи, о которых говорит Украина, являются очевидными фейками. Наиболее вопиющие - являются инсценировками, которые аргументированно были доказаны нашими специалистами. Соответствующим образом (к этому) и относимся", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать такие обвинения в адрес российских военных.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 18:01Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Инфодиверсанты. Как действовал Центр инфо-психологических операций ВСУТелефонный терроризм, мошенничество с банковскими картами, информационные вбросы, массовые дубли комментариев под популярными постами в социальных сетях. "Фабрики ботов" и целые кампании, провоцирующие страх и панику. Всt это — работа Центров информационно-психологических операций ВСУ. Кто открыл этот фронт гибридной войны и в чем ее цель?
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала