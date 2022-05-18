https://ria.ru/20220518/ukraina-1789206334.html
В Раде хотят продлить военное положение и всеобщую мобилизацию
В Раде хотят продлить военное положение и всеобщую мобилизацию - РИА Новости, 18.05.2022
В Раде хотят продлить военное положение и всеобщую мобилизацию
Законопроекты о продлении военного положения после 24 мая и мобилизации на Украине зарегистрированы в среду в Верховной раде. Законопроекты внесены Владимиром... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:36
2022-05-18T12:36
2022-05-18T12:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
верховная рада украины
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Законопроекты о продлении военного положения после 24 мая и мобилизации на Украине зарегистрированы в среду в Верховной раде. Законопроекты внесены Владимиром Зеленским. Тексты документов пока отсутствуют.С началом российской спецоперации на Украине было введено военное положение. Срок его действия истекал 24 мая.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220516/komanduyuschiy-1788713818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр, верховная рада украины
12:36 18.05.2022 (обновлено: 12:47 18.05.2022)
В Раде хотят продлить военное положение и всеобщую мобилизацию
В Раде зарегистрировали проекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации