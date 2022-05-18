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В Китае обвинили Запад в лицемерии из-за желания нажиться на Украине
В Китае обвинили Запад в лицемерии из-за желания нажиться на Украине - РИА Новости, 18.05.2022
В Китае обвинили Запад в лицемерии из-за желания нажиться на Украине
Западные страны готовы воспользоваться сложной ситуацией на Украине для приобретения дешевого зерна, пишет газета Global Times. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:21
2022-05-18T12:21
2022-05-18T16:49
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Западные страны готовы воспользоваться сложной ситуацией на Украине для приобретения дешевого зерна, пишет газета Global Times.Так, в начале недели Европейская комиссия анонсировала стратегию "Дороги солидарности ЕС — Украина", направленную на "разблокирование границ с Украиной и увеличение пропускной способности автомобильных и железнодорожных маршрутов для экспорта зерна".Как подсчитали аналитики компании IHS Markit, в прошлом году Украина стала вторым по величине поставщиком зерна в ЕС: на ее долю приходилось 14 процентов от общего объема импорта.При этом Евросоюз и другие страны продолжают отправлять на Украину вооружения, лишь усугубляя положение и затягивая конфликт, отмечает издание.В понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генеральный секретарь ООН попросил Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен пообещал содействовать смягчению санкций, направленных против поставок удобрений из России и Белоруссии. Как пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, для налаживания судоходства через акваторию необходимо провести операцию по разминированию украинских портов. Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.
https://ria.ru/20220517/volodin-1788932974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, россия, китай
12:21 18.05.2022 (обновлено: 16:49 18.05.2022)
В Китае обвинили Запад в лицемерии из-за желания нажиться на Украине
Global Times: Запад готов воспользоваться кризисом на Украине ради дешевого зерна
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
Западные страны готовы воспользоваться сложной ситуацией на Украине для приобретения дешевого зерна, пишет газета Global Times.
"Помогая Киеву "освободить пшеницу", Запад пытается решить проблему нехватки продовольствия. Они могут воспользоваться несчастьем Украины, чтобы купить больше зерна по более низким ценам", — говорится в статье.
Так, в начале недели Европейская комиссия анонсировала стратегию "Дороги солидарности ЕС
— Украина", направленную на "разблокирование границ с Украиной
и увеличение пропускной способности автомобильных и железнодорожных маршрутов для экспорта зерна".
Как подсчитали аналитики компании IHS Markit, в прошлом году Украина стала вторым по величине поставщиком зерна в ЕС: на ее долю приходилось 14 процентов от общего объема импорта.
При этом Евросоюз и другие страны продолжают отправлять на Украину вооружения, лишь усугубляя положение и затягивая конфликт, отмечает издание.
"Киев играет роль марионетки в руках западных стран в войне с Россией. Они утверждают, что поддерживают и симпатизируют украинцам, но на деле их действия наносят ущерб этой восточноевропейской стране", — убежден автор материала.
В понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генеральный секретарь ООН попросил Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен пообещал содействовать смягчению санкций, направленных против поставок удобрений из России и Белоруссии.
Как пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, для налаживания судоходства через акваторию необходимо провести операцию по разминированию украинских портов.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.