https://ria.ru/20220518/ukraina-1789181888.html
ВКС России уничтожили подразделения наемников из Европы на Украине
ВКС России уничтожили подразделения наемников из Европы на Украине - РИА Новости, 18.05.2022
ВКС России уничтожили подразделения наемников из Европы на Украине
Высокоточными ракетами с воздуха поражены два пункта управления украинских войск, уничтожен 31 район скопления живой силы и техники противника, в том числе... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:02
2022-05-18T11:02
2022-05-18T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
соледар
николаев (украина)
войска воздушно-космической обороны
су-24
зрк с-300
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Высокоточными ракетами с воздуха поражены два пункта управления украинских войск, уничтожен 31 район скопления живой силы и техники противника, в том числе расположения подразделений иностранных наемников из европейских стран, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены два пункта управления, в том числе штаб территориальной обороны в районе населенного пункта Соледар Донецкой народной республики, а также 31 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, включая расположения подразделений иностранных наемников из европейских стран в Николаеве и Красногоровке", — заявил он.Генерал подчеркнул, что на военном аэродроме в районе Днепропетровска высокоточными ракетами ВКС России уничтожили два украинских самолета Су-24, в районе Николаева дивизион украинских зенитных ракетных комплексов С-300, кроме того, были поражены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенных пунктов Угледар, Покровское, Соледар и Бахмут Донецкой народной республики.
https://ria.ru/20220517/boeviki-1789130131.html
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в мире, россия, соледар, николаев (украина), войска воздушно-космической обороны, су-24, зрк с-300
11:02 18.05.2022 (обновлено: 15:55 18.05.2022)
ВКС России уничтожили подразделения наемников из Европы на Украине
ВКС России уничтожили расположения подразделений наемников из Европы на Украине