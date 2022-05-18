Рейтинг@Mail.ru
Кадыров назвал ситуацию в зоне спецоперации на Украине спокойной - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/ukraina-1789180933.html
Кадыров назвал ситуацию в зоне спецоперации на Украине спокойной
Кадыров назвал ситуацию в зоне спецоперации на Украине спокойной - РИА Новости, 18.05.2022
Кадыров назвал ситуацию в зоне спецоперации на Украине спокойной
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заверил, что спецоперация на Украине идет по плану, "выполняем на 100%". РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:59
2022-05-18T11:29
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
в мире
россия
украина
чеченская республика (чечня)
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:32:1234:726_1920x0_80_0_0_e648e6055e7b7b2d905901e81402bf43.jpg
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заверил, что спецоперация на Украине идет по плану, "выполняем на 100%"."Ситуация спокойная, мы идем по плану, как поставил нам президент задачу, мы выполняем на 100%. В начале были ошибки…, но теперь мы 100% идем по плану и освободим Украину от этих шайтанов", - сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_10:0:1167:868_1920x0_80_0_0_f9564dec5370425ba1c85601a4713a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, в мире, россия, украина, чеченская республика (чечня), донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
10:59 18.05.2022 (обновлено: 11:29 18.05.2022)
 
Кадыров назвал ситуацию в зоне спецоперации на Украине спокойной

Глава Чечни Кадыров заявил, что Россия на сто процентов идет по плану и освободит Украину

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заверил, что спецоперация на Украине идет по плану, "выполняем на 100%".
"Ситуация спокойная, мы идем по плану, как поставил нам президент задачу, мы выполняем на 100%. В начале были ошибки…, но теперь мы 100% идем по плану и освободим Украину от этих шайтанов", - сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.05.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровВ миреРоссияУкраинаЧеченская республика (Чечня)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала