10:59 18.05.2022 (обновлено: 11:29 18.05.2022)
Кадыров назвал ситуацию в зоне спецоперации на Украине спокойной
Глава Чечни Кадыров заявил, что Россия на сто процентов идет по плану и освободит Украину
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заверил, что спецоперация на Украине идет по плану, "выполняем на 100%".
"Ситуация спокойная, мы идем по плану, как поставил нам президент задачу, мы выполняем на 100%. В начале были ошибки…, но теперь мы 100% идем по плану и освободим Украину от этих шайтанов", - сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.