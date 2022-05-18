https://ria.ru/20220518/ukraina-1789177624.html

Эксперт назвал политику правительства Украины на рынке топлива провальной

Эксперт назвал политику правительства Украины на рынке топлива провальной - РИА Новости, 18.05.2022

Эксперт назвал политику правительства Украины на рынке топлива провальной

Директор энергетических программ влиятельного украинского центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что ставка правительства на жесткое регулирование цен на РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:49

2022-05-18T10:49

2022-05-18T10:49

в мире

украина

бензин

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Директор энергетических программ влиятельного украинского центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что ставка правительства на жесткое регулирование цен на горючее провалилась.Ранее министр экономики Юлия Свириденко заявила, что украинский кабмин приостанавливает регулирование цен на топливо в надежде насытить рынок бензином и дизтопливом и снять ажиотаж и будет вводить санкции против участников топливного рынка, которые станут завышать цены."Ставка правительства на жесткое регулирование цен провалилась. Правительство обещало нам, что горючее появится на заправках и будет все как раньше сначала до 9 мая, потом 15 мая, а ситуация не улучшается. Судя по всему, правительство поняло, что этот метод не работает, и решило пойти на ценовую дерегуляцию", - сказал Омельченко в эфире телеканала "Украина 24", комментируя решение правительства.По его словам, тяжелая ситуация на украинском топливном рынке, когда заправить частный автомобиль практически нереально, продлится до окончания боевых действий, поскольку в стране "разбомблены нефтебазы и завод, сложная логистика из европейских стран".Он также назвал завышенными обнародованные кабмином рекомендованные цены на бензин в 52-58 гривен (1,76-1,97 доллара) за литр и отметил, что они примерно на 10 гривен (0,34 доллара) выше тех цен, которые правительство устанавливало ранее административными методами.Кроме того, Омельченко считает, что украинское государство сейчас не может эффективно наказывать спекулянтов, которые продолжают наживаться на тяжелой ситуации с топливом.

https://ria.ru/20220516/toplivo-1788753519.html

https://ria.ru/20220515/zapravka-1788650720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, бензин