Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал политику правительства Украины на рынке топлива провальной - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/ukraina-1789177624.html
Эксперт назвал политику правительства Украины на рынке топлива провальной
Эксперт назвал политику правительства Украины на рынке топлива провальной - РИА Новости, 18.05.2022
Эксперт назвал политику правительства Украины на рынке топлива провальной
Директор энергетических программ влиятельного украинского центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что ставка правительства на жесткое регулирование цен на РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:49
2022-05-18T10:49
в мире
украина
бензин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774676259_56:0:3697:2048_1920x0_80_0_0_3a41c3c82c16e9a8735cde43f5d7b31d.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Директор энергетических программ влиятельного украинского центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что ставка правительства на жесткое регулирование цен на горючее провалилась.Ранее министр экономики Юлия Свириденко заявила, что украинский кабмин приостанавливает регулирование цен на топливо в надежде насытить рынок бензином и дизтопливом и снять ажиотаж и будет вводить санкции против участников топливного рынка, которые станут завышать цены."Ставка правительства на жесткое регулирование цен провалилась. Правительство обещало нам, что горючее появится на заправках и будет все как раньше сначала до 9 мая, потом 15 мая, а ситуация не улучшается. Судя по всему, правительство поняло, что этот метод не работает, и решило пойти на ценовую дерегуляцию", - сказал Омельченко в эфире телеканала "Украина 24", комментируя решение правительства.По его словам, тяжелая ситуация на украинском топливном рынке, когда заправить частный автомобиль практически нереально, продлится до окончания боевых действий, поскольку в стране "разбомблены нефтебазы и завод, сложная логистика из европейских стран".Он также назвал завышенными обнародованные кабмином рекомендованные цены на бензин в 52-58 гривен (1,76-1,97 доллара) за литр и отметил, что они примерно на 10 гривен (0,34 доллара) выше тех цен, которые правительство устанавливало ранее административными методами.Кроме того, Омельченко считает, что украинское государство сейчас не может эффективно наказывать спекулянтов, которые продолжают наживаться на тяжелой ситуации с топливом.
https://ria.ru/20220516/toplivo-1788753519.html
https://ria.ru/20220515/zapravka-1788650720.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774676259_541:0:3272:2048_1920x0_80_0_0_811d36dae43e2e1437369013f8ce30be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, бензин
10:49 18.05.2022
 
Эксперт назвал политику правительства Украины на рынке топлива провальной

Эксперт Омельченко: ставка правительства Украины на жесткое регулирование цен провалилась

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Директор энергетических программ влиятельного украинского центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что ставка правительства на жесткое регулирование цен на горючее провалилась.
Ранее министр экономики Юлия Свириденко заявила, что украинский кабмин приостанавливает регулирование цен на топливо в надежде насытить рынок бензином и дизтопливом и снять ажиотаж и будет вводить санкции против участников топливного рынка, которые станут завышать цены.
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Одессе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 11:08
Украинский министр заявил, что в стране нарастает нехватка топлива
"Ставка правительства на жесткое регулирование цен провалилась. Правительство обещало нам, что горючее появится на заправках и будет все как раньше сначала до 9 мая, потом 15 мая, а ситуация не улучшается. Судя по всему, правительство поняло, что этот метод не работает, и решило пойти на ценовую дерегуляцию", - сказал Омельченко в эфире телеканала "Украина 24", комментируя решение правительства.
По его словам, тяжелая ситуация на украинском топливном рынке, когда заправить частный автомобиль практически нереально, продлится до окончания боевых действий, поскольку в стране "разбомблены нефтебазы и завод, сложная логистика из европейских стран".
Он также назвал завышенными обнародованные кабмином рекомендованные цены на бензин в 52-58 гривен (1,76-1,97 доллара) за литр и отметил, что они примерно на 10 гривен (0,34 доллара) выше тех цен, которые правительство устанавливало ранее административными методами.
Кроме того, Омельченко считает, что украинское государство сейчас не может эффективно наказывать спекулянтов, которые продолжают наживаться на тяжелой ситуации с топливом.
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Одессе - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 13:09
На Украине почти невозможно заправить автомобиль, заявили в Минфине страны
 
В миреУкраинаБензин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала