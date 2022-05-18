https://ria.ru/20220518/ukraina-1789155126.html
Жительница Рубежного рассказала, что украинские войска убили ее дочь
Жительница Рубежного рассказала, что украинские войска убили ее дочь - РИА Новости, 18.05.2022
Жительница Рубежного рассказала, что украинские войска убили ее дочь
Жительница Рубежного Елена Цыгильник рассказала РИА Новости, что в начале марта украинские войска убили ее 29-летнюю дочь Анну, ее сверстника-родственника и ещё РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T08:45
2022-05-18T08:45
2022-05-18T12:25
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
вооруженные силы украины
рубежное
украина
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 18 мая - РИА Новости. Жительница Рубежного Елена Цыгильник рассказала РИА Новости, что в начале марта украинские войска убили ее 29-летнюю дочь Анну, ее сверстника-родственника и ещё троих соседей."Они были в доме, в подвале (где скрывались от обстрелов - ред.). Зашли и убили их", - рассказала РИА Новости Цыгильник. На вопрос, кто это сделал, женщина ответила: "Наши, украинцы".В тот же день украинские военные убили ещё троих людей на этой улице, в том числе 60-летнего мужчину. Всех убитых оставили в подвалах их домов, где тела пролежали до конца апреля. Только после того, как эти районы перешли под контроль сил ЛНР, местные жители смогли организовать похороны.О причинах жестокой расправы женщина не знает. Возможно, украинские войска заподозрили местных жителей в нелояльности или шпионаже, или просто хотели "освободить" их дома для оборудования огневых точек. Сейчас Елена и ее муж Сергей собираются дать показания следственным органам.
https://ria.ru/20220517/natsbaty-1788941008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, в мире, вооруженные силы украины, рубежное, украина
08:45 18.05.2022 (обновлено: 12:25 18.05.2022)
Жительница Рубежного рассказала, что украинские войска убили ее дочь
Жительница Рубежного Елена: украинские войска в марте убили 29-летнюю дочь и соседей