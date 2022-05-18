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Жительница Рубежного рассказала, что украинские войска убили ее дочь - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/ukraina-1789155126.html
Жительница Рубежного рассказала, что украинские войска убили ее дочь
Жительница Рубежного рассказала, что украинские войска убили ее дочь - РИА Новости, 18.05.2022
Жительница Рубежного рассказала, что украинские войска убили ее дочь
Жительница Рубежного Елена Цыгильник рассказала РИА Новости, что в начале марта украинские войска убили ее 29-летнюю дочь Анну, ее сверстника-родственника и ещё РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T08:45
2022-05-18T12:25
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
вооруженные силы украины
рубежное
украина
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 18 мая - РИА Новости. Жительница Рубежного Елена Цыгильник рассказала РИА Новости, что в начале марта украинские войска убили ее 29-летнюю дочь Анну, ее сверстника-родственника и ещё троих соседей."Они были в доме, в подвале (где скрывались от обстрелов - ред.). Зашли и убили их", - рассказала РИА Новости Цыгильник. На вопрос, кто это сделал, женщина ответила: "Наши, украинцы".В тот же день украинские военные убили ещё троих людей на этой улице, в том числе 60-летнего мужчину. Всех убитых оставили в подвалах их домов, где тела пролежали до конца апреля. Только после того, как эти районы перешли под контроль сил ЛНР, местные жители смогли организовать похороны.О причинах жестокой расправы женщина не знает. Возможно, украинские войска заподозрили местных жителей в нелояльности или шпионаже, или просто хотели "освободить" их дома для оборудования огневых точек. Сейчас Елена и ее муж Сергей собираются дать показания следственным органам.
https://ria.ru/20220517/natsbaty-1788941008.html
луганская народная республика
рубежное
украина
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луганская народная республика, в мире, вооруженные силы украины, рубежное, украина
08:45 18.05.2022 (обновлено: 12:25 18.05.2022)
 
Жительница Рубежного рассказала, что украинские войска убили ее дочь

Жительница Рубежного Елена: украинские войска в марте убили 29-летнюю дочь и соседей

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в городе Рубежное
Разрушенные здания в городе Рубежное - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Разрушенные здания в городе Рубежное. Архивное фото
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 18 мая - РИА Новости. Жительница Рубежного Елена Цыгильник рассказала РИА Новости, что в начале марта украинские войска убили ее 29-летнюю дочь Анну, ее сверстника-родственника и ещё троих соседей.
"Они были в доме, в подвале (где скрывались от обстрелов - ред.). Зашли и убили их", - рассказала РИА Новости Цыгильник. На вопрос, кто это сделал, женщина ответила: "Наши, украинцы".
В тот же день украинские военные убили ещё троих людей на этой улице, в том числе 60-летнего мужчину. Всех убитых оставили в подвалах их домов, где тела пролежали до конца апреля. Только после того, как эти районы перешли под контроль сил ЛНР, местные жители смогли организовать похороны.
О причинах жестокой расправы женщина не знает. Возможно, украинские войска заподозрили местных жителей в нелояльности или шпионаже, или просто хотели "освободить" их дома для оборудования огневых точек. Сейчас Елена и ее муж Сергей собираются дать показания следственным органам.
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