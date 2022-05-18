https://ria.ru/20220518/ukraina-1789155126.html

Жительница Рубежного рассказала, что украинские войска убили ее дочь

Жительница Рубежного рассказала, что украинские войска убили ее дочь - РИА Новости, 18.05.2022

Жительница Рубежного рассказала, что украинские войска убили ее дочь

Жительница Рубежного Елена Цыгильник рассказала РИА Новости, что в начале марта украинские войска убили ее 29-летнюю дочь Анну, ее сверстника-родственника и ещё РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T08:45

2022-05-18T08:45

2022-05-18T12:25

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

в мире

вооруженные силы украины

рубежное

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788274294_0:309:3072:2037_1920x0_80_0_0_2cd8f016ebcdcb88fc4cf3ed089fbaf0.jpg

РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 18 мая - РИА Новости. Жительница Рубежного Елена Цыгильник рассказала РИА Новости, что в начале марта украинские войска убили ее 29-летнюю дочь Анну, ее сверстника-родственника и ещё троих соседей."Они были в доме, в подвале (где скрывались от обстрелов - ред.). Зашли и убили их", - рассказала РИА Новости Цыгильник. На вопрос, кто это сделал, женщина ответила: "Наши, украинцы".В тот же день украинские военные убили ещё троих людей на этой улице, в том числе 60-летнего мужчину. Всех убитых оставили в подвалах их домов, где тела пролежали до конца апреля. Только после того, как эти районы перешли под контроль сил ЛНР, местные жители смогли организовать похороны.О причинах жестокой расправы женщина не знает. Возможно, украинские войска заподозрили местных жителей в нелояльности или шпионаже, или просто хотели "освободить" их дома для оборудования огневых точек. Сейчас Елена и ее муж Сергей собираются дать показания следственным органам.

https://ria.ru/20220517/natsbaty-1788941008.html

луганская народная республика

рубежное

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, в мире, вооруженные силы украины, рубежное, украина