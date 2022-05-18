https://ria.ru/20220518/uganda-1789200521.html

Патриарший экзарх Африки приехал в Уганду

Патриарший экзарх Африки приехал в Уганду - РИА Новости, 18.05.2022

Патриарший экзарх Африки приехал в Уганду

Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) начал первый в истории пастырский визит экзарха Русской церкви на черный континент, 19 и 20 мая... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:15

2022-05-18T12:15

2022-05-18T12:15

религия

справки

африка

уганда

московский патриархат

йоханнесбург

русская православная церковь

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) начал первый в истории пастырский визит экзарха Русской церкви на черный континент, 19 и 20 мая владыка проведет ряд встреч, в том числе на высоком уровне, а также с духовенством, перешедшими под омофор Русской православной церкви – африканскими священниками и их паствой."Рад наконец оказаться на африканской земле, в ином статусе и другими полномочиями (с декабря 2004 по май 2013 митрополит Леонид был представителем патриарха Московского и всея Руси при патриархе Александрийском и всей Африки – ред.). Мы пришли с благими целями, несем мир и развитие континенту. Но главное – это дать возможность клирикам и пастве остаться верными вселенскому православию и избежать раскола, учиненного Александрийским патриархатом", - рассказал митрополит Леонид РИА Новости.Уганда входит в состав Южно-Африканской епархии патриаршего экзархата Африки, кафедра которой находится в Йоханнесбурге.Ранее, согласно сообщениям в Telegram-канале митрополита Леонида, после встречи миссионерской группы во главе с иереем Георгием Максимовым в Московский патриархат из Александрийского в Уганде перешли еще десять священников, которым были переданы сотни икон, нательных крестиков, антиминсы (напрестольные платы, на которых в храме совершается Божественная литургия, без которых ее по православным канонам нельзя служить), наперсные кресты и священное миро. А в приходе святого Архангела Михаила в районе города Гулу на севере страны ранее при содействии экзархата открылась воскресная школа.Священный синод Русской православной церкви 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид (Горбачев). Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.

https://ria.ru/20220128/mitropolit-1770039386.html

https://ria.ru/20220305/rpts-1776517094.html

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справки, африка, уганда, московский патриархат, йоханнесбург, русская православная церковь