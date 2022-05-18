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Правительство продлит квотирование вывоза минеральных удобрений - РИА Новости, 18.05.2022
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Правительство продлит квотирование вывоза минеральных удобрений
Правительство продлит квотирование вывоза минеральных удобрений - РИА Новости, 18.05.2022
Правительство продлит квотирование вывоза минеральных удобрений
Правительство РФ продлит квотирование экспорта минеральных удобрений как минимум до декабря 2022 года, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T09:07
2022-05-18T09:07
экономика
правительство рф
евразийский экономический союз
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
виктория абрамченко
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Правительство РФ продлит квотирование экспорта минеральных удобрений как минимум до декабря 2022 года, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко."Правительство продлит ранее принятые меры по квотированию вывоза минеральных удобрений с июня как минимум до декабря 2022 года. По-прежнему внутренний рынок должен оставаться приоритетом для производителей, чтобы полностью восполнить потребность аграриев и достичь результатов по производству сельхозпродукции", - приводит слова Абрамченко аппарат вице-премьера.Россия с 1 декабря прошлого года ввела квоты на экспорт из страны за пределы ЕАЭС азотных и сложных азотосодержащих удобрений. Пока квоты действуют до 31 мая 2022 года включительно. Президент РФ Владимир Путин в конце апреля поручил правительству продлить механизм квот на экспорт удобрений до 31 августа, предусмотрев при необходимости его дальнейшую пролонгацию.По словам Абрамченко, с 1 июня текущего года по 31 мая 2023 года предстоит закупить свыше 15 миллионов тонн удобрений - на 23% больше, чем годом ранее. В настоящее время, по данным Минсельхоза РФ, план по закупке минеральных удобрений для сельхозпроизводителей выполнен на 84%.Реализация решений правительства, направленных на сдерживание роста цен на минеральные удобрения, обсуждалась на правкомиссии по вопросам развития агропромышленного комплекса. Также отмечалась важность обеспечения аграриев сельхозтехникой: в частности, по итогам комиссии Минпромторгу поручено ускорить производство картофелеуборочных и свеклоуборочных комбайнов.Ключевым механизмом господдержки отечественной сельхозтехники является программа предоставления субсидий производителям. В 2021 году на ее реализацию выделено 10 миллиардов рублей, отгружено почти 22,5 тысячи единиц техники на сумму 99,5 миллиарда рублей. Кроме того, планируется создание отдельной подпрограммы "Сельскохозяйственная техника и оборудование", которая будет направлена на создание и внедрение их в серийное производство.
https://ria.ru/20220516/ogranicheniya-1788908189.html
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экономика, правительство рф, евразийский экономический союз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, виктория абрамченко
09:07 18.05.2022
 
Правительство продлит квотирование вывоза минеральных удобрений

Вице-премьер Абрамченко: правительство продлит квотирование вывоза минеральных удобрений

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкУдобрения
Удобрения - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Правительство РФ продлит квотирование экспорта минеральных удобрений как минимум до декабря 2022 года, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Правительство продлит ранее принятые меры по квотированию вывоза минеральных удобрений с июня как минимум до декабря 2022 года. По-прежнему внутренний рынок должен оставаться приоритетом для производителей, чтобы полностью восполнить потребность аграриев и достичь результатов по производству сельхозпродукции", - приводит слова Абрамченко аппарат вице-премьера.
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Россия с 1 декабря прошлого года ввела квоты на экспорт из страны за пределы ЕАЭС азотных и сложных азотосодержащих удобрений. Пока квоты действуют до 31 мая 2022 года включительно. Президент РФ Владимир Путин в конце апреля поручил правительству продлить механизм квот на экспорт удобрений до 31 августа, предусмотрев при необходимости его дальнейшую пролонгацию.
По словам Абрамченко, с 1 июня текущего года по 31 мая 2023 года предстоит закупить свыше 15 миллионов тонн удобрений - на 23% больше, чем годом ранее. В настоящее время, по данным Минсельхоза РФ, план по закупке минеральных удобрений для сельхозпроизводителей выполнен на 84%.
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Реализация решений правительства, направленных на сдерживание роста цен на минеральные удобрения, обсуждалась на правкомиссии по вопросам развития агропромышленного комплекса. Также отмечалась важность обеспечения аграриев сельхозтехникой: в частности, по итогам комиссии Минпромторгу поручено ускорить производство картофелеуборочных и свеклоуборочных комбайнов.
Ключевым механизмом господдержки отечественной сельхозтехники является программа предоставления субсидий производителям. В 2021 году на ее реализацию выделено 10 миллиардов рублей, отгружено почти 22,5 тысячи единиц техники на сумму 99,5 миллиарда рублей. Кроме того, планируется создание отдельной подпрограммы "Сельскохозяйственная техника и оборудование", которая будет направлена на создание и внедрение их в серийное производство.
 
ЭкономикаПравительство РФЕвразийский экономический союзМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияВиктория Абрамченко
 
 
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